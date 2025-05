La NASA capturó por primera vez la imagen de un “arcoíris solar”

Filtros avanzados y satélites permiten capturar la imagen del “arcoíris solar”, abriendo nuevas vías para estudiar el clima espacial (NASA)

Por primera vez, la NASA logró captar una imagen de un “arcoíris solar”, un fenómeno visual inédito que revela cómo la luz del Sol se dispersa en el polvo cósmico que lo rodea.

La imagen, obtenida el 18 de abril de 2025 por la misión PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), marca un hito en la observación del entorno solar y abre nuevas posibilidades para comprender el clima espacial y su impacto en la vida cotidiana.

En un documento oficial del organismo, reseñado por Muy Interesante, este avance científico no solo representa una proeza tecnológica, sino que también ofrece una herramienta crucial para anticipar fenómenos que pueden afectar infraestructuras esenciales en la Tierra.

A diferencia de los arcoíris tradicionales, el “arcoíris solar” muestra la polarización de la luz interactuando con el entorno cósmico (NASA)

¿Qué es el “arcoíris solar”?

El llamado “arcoíris solar” no corresponde a un arcoíris tradicional, como los que aparecen tras la lluvia debido a la refracción de la luz en gotas de agua. En este caso, la imagen obtenida por la NASA es el resultado de analizar cómo la luz solar se dispersa al interactuar con el polvo cósmico que orbita el Sol.

En qué se diferencia de un arcoíris convencional

A diferencia de los colores naturales de un arcoíris convencional, los tonos que aparecen en la imagen del “arcoíris solar” representan la dirección y la intensidad de la polarización de la luz, un fenómeno físico que ocurre cuando las ondas de luz se alinean en una dirección específica tras chocar con partículas o superficies.

De acuerdo con la NASA, esta representación visual permite observar y medir procesos que, de otro modo, serían invisibles para el ojo humano.

Cómo se obtuvo la imagen

El instrumento WFI-2, uno de los tres Wide Field Imagers a bordo de la misión PUNCH, fue el encargado de capturar la imagen el 18 de abril de 2025. Para lograrlo, el equipo científico utilizó filtros polarizadores, similares a los que se encuentran en algunas gafas de sol, que permiten registrar cómo cambia la luz solar al atravesar el polvo cósmico y las partículas del viento solar.

Los datos obtenidos se codificaron en una gama de colores, donde cada tono indica la dirección y la intensidad de la polarización.

De acuerdo al informe oficial de la NASA, “la imagen está coloreada para mostrar la polarización (o ángulo) de la luz zodiacal, un brillo tenue del polvo que orbita el Sol".

En la misma, los colores no reflejan la realidad visual, sino que representan información física: por ejemplo, una zona azul oscuro señala una polarización intensa en dirección diagonal, mientras que un verde claro indica una polarización leve en dirección horizontal. Además, la imagen incluye referencias astronómicas como los cúmulos de las Pléyades y las Híades, lo que ayuda a contextualizar el campo visual y a validar la precisión de las observaciones.

La misión PUNCH: objetivos y funcionamiento

La misión PUNCH, desarrollada por la NASA, tiene como objetivo principal estudiar el viento solar y su influencia en el sistema solar. Para ello, utiliza una constelación de cuatro satélites del tamaño de una maleta, que operan de manera coordinada como un único instrumento virtual. Cada satélite está equipado con una cámara especializada, lo que permite crear una imagen continua del entorno solar.

Según la NASA, “la misión PUNCH utilizará cuatro satélites del tamaño de una maleta para observar el Sol y su entorno”, con el propósito de entender cómo la atmósfera solar se transforma en viento solar. A diferencia de otras misiones centradas en el propio Sol, PUNCH se enfoca en la región donde la corona solar —la capa más externa de la atmósfera solar— se extiende hacia el espacio, una zona clave para comprender la formación de estructuras como las eyecciones de masa coronal.

La misión PUNCH emplea filtros polarizadores para decodificar cómo la luz del Sol se transforma al atravesar el polvo cósmico (NASA)

Otras imágenes captadas por PUNCH y su utilidad para la misión

Además del “arcoíris solar”, la misión PUNCH ha obtenido otras imágenes relevantes que contribuyen a sus objetivos científicos. El instrumento WFI-1 registró el resplandor de la luz zodiacal extendiéndose hacia arriba y la derecha del campo visual, mientras que WFI-3 captó la misma luz extendiéndose hacia la izquierda, con la galaxia de Andrómeda visible como un punto tenue. Por su parte, el instrumento NFI, un coronógrafo diseñado para bloquear la luz directa del Sol, obtuvo una imagen del nuevo ciclo lunar iluminado por el resplandor terrestre (Earthshine).

Esta última observación resultó útil para calibrar los instrumentos y asegurar que la presencia de la Luna no interferirá con las futuras mediciones del viento solar.

El equipo de la misión ha destacado que estas primeras imágenes “ayudan a confirmar que las cámaras de PUNCH están en foco, funcionan correctamente y pueden capturar las observaciones necesarias para lograr los objetivos de la misión”.