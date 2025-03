Los astronautas de la NASA varados en el espacio aterrizarán esta tarde: todos los detalles de la misión

Momento en que la cápsula se despega de la Estación Espacial

Después de una prolongada odisea espacial, Butch Wilmore y Sunita Williams, más conocidos en los últimos meses como los “astronautas varados de la NASA”, finalmente iniciaron el camino para regresar a la Tierra, hecho que se concretará hoy a las 21.57 horas GMT (18.57 en Argentina, 15.57 hora en México y 14.57 hora en Colombia)

Los dos estadounidenses se convirtieron en figuras conocidas en los últimos meses debido a su inusual y prolongada permanencia en la Estación Espacial Internacional (EEI), un tiempo que originalmente estaba destinado a durar solo 8 días, pero que terminó extendiéndose a más de 9 meses.

Williams y Wilmore dan la última entrevista por TV antes de abandonar la estación espacial a 400 kilómetros de la Tierra (NASA)

A bordo de la misión Crew-9, Wilmore y Williams, partieran rumbo a la Tierra junto con el estadounidense Nick Hague y el ruso Aleksandr Gorbunov. Tras un cálido saludo con los tripulantes que permanecen en la EEI, el cuarteto entró en la cápsula y cerró su escotilla a las 03.05 GMT de esta madrugada, antes de su desacople dos horas después.

“Los extrañaremos. Tengan un excelente viaje a casa”, gritó la astronauta Anne McClain de la NASA desde la estación espacial mientras la cápsula se alejaba sobre el Pacífico.

La NASA reanudará el proceso de descenso a las 20.45 GMT (17.45 hora argentina; 14.45 hora de México; y 15.45 hora de Colombia), que es meticulosamente planeado y ejecutado. Allí, la cápsula Dragon sigue una serie de etapas, incluida la desorbitación y la posterior fase de amerizaje, prevista para realizarse frente a la costa de Florida.

Butch Wilmore y Suni Williams, ingresan a la nave Crew Dragon de SpaceX para retornar a la Tierra (NASA)

La precisión de estas maniobras es crucial, ya que el éxito de cada paso depende de factores como la velocidad, el ángulo de descenso y la sincronización de los paracaídas, que son los responsables de garantizar un aterrizaje seguro.

La cápsula Freedom realizará una prueba de desorbitación a las 21:11 GMT y, 46 minutos después, Dragon desplegará sus paracaídas frente a la costa de Florida y caerá al mar, para luego recibir asistencia de un barco que rescatará a la tripulación.

Lo hará en el Golfo de México, que el propio presidente Donald Trump comenzó a nombrar como Golfo de América, tras firmar una orden ejecutiva que renombra esta masa de agua.

Un periplo en el espacio

El cohete Atlas V de United Launch Alliance, que transporta a dos astronautas a bordo del Starliner-1 Crew Flight Test (CFT) de Boeing fue lanzado en una misión a la Estación Espacial Internacional, en Cabo Cañaveral el 5 de junio de 2024 (REUTERS/Joe Skipper/Archivo)

La misión espacial de Wilmore y Williams comenzó el 5 de junio de 2024, a bordo de la nueva cápsula Starliner de Boeing, que iniciaba su primer viaje tripulado al laboratorio orbital. Sin embargo, una serie de fallos técnicos, obligó a la NASA a mantenerlos en la estación espacial mucho más tiempo del esperado.

Aunque la agencia espacial insistió en que los astronautas no estaban “varados”, su regreso a la Tierra se convirtió en un proceso mucho más largo y complicado de lo previsto, que incluyó discusiones políticas y un cambio de presidente en los Estados Unidos.

La cápsula Dragon de SpaceX, en su misión Crew-10, finalmente fue lanzada el 16 de marzo de 2025 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una tripulación de relevo. Cuatro astronautas, incluidos los estadounidenses Nichole Ayers y Anne McClain, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi, fueron enviados a la EEI para reemplazar a Wilmore y Williams, así como a otros miembros de la tripulación de la estación.

Todos los astronautas que ayer habitaban la Estación Espacial Internacional, incluidos Wilmore y Williams (NASA via AP)

La NASA afirma que este proceso de rotación de tripulantes es esencial para mantener la operación continua de la estación y garantizar que las investigaciones científicas y las misiones se realicen sin interrupciones.

El regreso de Wilmore y Williams es particularmente significativo, ya que su misión estuvo marcada por una serie de desafíos inesperados. A bordo de la cápsula Starliner, que originalmente debía ser parte de una misión de corta duración, los astronautas se enfrentaron a una serie de fallos en los sistemas de propulsión de la nave.

Estos problemas incluyeron fugas de helio y fallos en los propulsores de control de reacción (RCS), lo que obligó a los ingenieros de la NASA a trabajar sin descanso para intentar repararlos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por restaurar la funcionalidad de la nave, los fallos no pudieron ser solucionados a tiempo para el retorno de los astronautas.

Fotografía tomada desde una ventana de la nave espacial SpaceX Dragon Endeavour donde se muestra a la cápsula Straliner acoplada al puerto delantero del módulo Harmony (EFE/NASA)

La decisión final de la NASA fue retirar la cápsula Starliner sin tripulación y, en su lugar, enviar a los astronautas a la Tierra con la cápsula Dragon de SpaceX, que estaba en condiciones de realizar el regreso de manera segura.

“Esta medida, aunque desafiante, refleja la capacidad de la agencia para adaptarse a situaciones imprevistas y garantizar la seguridad de los astronautas en todo momento”, aseguran desde la NASA.

A pesar de las dificultades, Wilmore y Williams continuaron con sus labores en la EEI, contribuyendo a las investigaciones científicas y participando en diversas actividades de mantenimiento en la estación.

Sunita Williams saluda a cámara al marcar un récord de caminata espacial para una mujer (NASA)

Una de las tareas más importantes que Wilmore y Williams realizaron durante su tiempo en el espacio fue la realización de caminatas espaciales o EVA (actividad extravehicular). Estas caminatas fueron cruciales para completar reparaciones en los equipos de la EEI, en particular en el sistema de comunicación por radio, que había presentado fallos en varias ocasiones.

Williams, además, logró un hito histórico al convertirse en la mujer que más tiempo pasó caminando en el espacio, con un total de 62 horas y seis minutos. Este logro refleja la dedicación y el compromiso de la astronauta, que no solo contribuyó al mantenimiento de la estación, sino que también desempeñó un papel fundamental en la formación de nuevas generaciones de científicos y astronautas.

Aunque la NASA insistió en que Wilmore y Williams no estaban “varados”, la prolongación de su misión demostró que incluso las misiones más cuidadosamente planificadas pueden enfrentar contratiempos inesperados.

Butch Wilmore y Suni Williams, posan para una foto en el vestíbulo entre el puerto delantero del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional y la nave espacial Starliner (NASA vía AP, Archivo)

La situación de Wilmore y Williams ha recibido mucha atención, especialmente en los últimos dos meses. Recientemente, tanto el presidente Trump como el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, los han descrito como “varados” en órbita a pesar de su regreso a casa en la Crew Dragon, y Musk ha afirmado que la administración Biden los dejó allí más tiempo del necesario “por motivos políticos“.

“Sin duda, ha sido difícil a veces”, dijo Wilmore en una entrevista con Michael Barbaro, presentador del podcast “The Daily” de The New York Times. “Pero, ¿varados? No. ¿Atascados? No. ¿Abandonados? No.”

Como explicó Wilmore en una conferencia de prensa en marzo, “Llegamos preparados para una larga estancia, aunque planeábamos una corta. Eso es lo que hacemos en los vuelos espaciales tripulados, planificar para contingencias desconocidas e inesperadas. Y lo hicimos”. Esta actitud proactiva y flexible es esencial para el éxito de cualquier misión en el espacio, un entorno que siempre estará lleno de incertidumbres.

En esta fotografía, proporcionada por la NASA, se muestra la nave espacial Starliner acoplada al módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional, en órbita a 421 kilómetros (262 millas) sobre la costa mediterránea de Egipto, el 13 de junio de 2024 (NASA vía AP, Archivo)

Por otro lado, las condiciones de vida en el espacio también son un desafío constante para los astronautas. En la EEI, los astronautas deben adaptarse a un entorno de microgravedad, donde todo se comporta de manera diferente a como lo haría en la Tierra. La vida diaria en la estación está marcada por la falta de gravedad, lo que afecta a las tareas más cotidianas, como comer, dormir y moverse.

Aunque los astronautas se acostumbran rápidamente a este nuevo entorno, los efectos a largo plazo de la microgravedad en el cuerpo humano aún son objeto de estudio. Además, el aislamiento social, la distancia de la Tierra y la falta de acceso a los aspectos más sencillos de la vida cotidiana, como el clima o los amigos y familiares, son desafíos psicológicos que los astronautas deben superar.

En una de las entrevistas más recientes, Williams compartió su añoranza por las pequeñas cosas de la vida en la Tierra. “Una de las razones por las que extraño a mis perros es porque puedo sacarlos a pasear, y cuando lo hago, a veces llueve, a veces hace viento, a veces hace calor”, comentó. Estos pequeños detalles, aunque pueden parecer triviales desde una perspectiva terrícola, son muy significativos para quienes pasan largos períodos en el espacio, lejos de su entorno familiar.

Una imagen recinte de la Estación Espacial Internacional captada por un satélite comercial de imágenes Maxar. La cápsula Starliner de Boeing se puede ver en el centro, abajo a la derecha, extendiéndose desde el puerto de acoplamiento delantero de la estación. El vehículo de desorbitación de SpaceX se acoplará a ese mismo puerto delantero para empujar de manera segura el laboratorio fuera de la órbita cuando el programa llegue a su fin alrededor de 2030 (MAXAR)

El regreso de Wilmore y Williams también es una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la estación espacial y la exploración espacial en general. La EEI sigue siendo un laboratorio crucial para la investigación científica y tecnológica. No solo permite a los astronautas estudiar el espacio, sino también realizar investigaciones que podrían ser fundamentales para futuras misiones más allá de la órbita terrestre, especialmente hacia la Luna y Marte.

La colaboración entre la NASA, SpaceX y otras agencias espaciales está impulsando avances en áreas clave como la biología, la medicina y la ingeniería, que podrían transformar nuestra capacidad para explorar el espacio profundo.

El regreso de estos astronautas marcará el fin de una fase de operaciones en la estación, pero también abrirá un nuevo capítulo en la investigación espacial, con Crew-10 a bordo de la EEI.

Los astronautas a bordo de la cápsula Freedom de SpaceX, inician el procedimiento de desacople de la EEI (NASA)

La rotación de tripulaciones es esencial para garantizar que la estación siga funcionando con eficacia y sin interrupciones, y la llegada de nuevos astronautas asegurará que continúen los trabajos científicos y tecnológicos en el espacio.

A pesar de que su misión no rompió récords de permanencia en el espacio, la experiencia vivida por estos astronautas pone en evidencia la importancia de la preparación, la resiliencia y la adaptabilidad en el contexto de las misiones espaciales. Los desafíos que enfrentaron a bordo de la EEI son una muestra de los riesgos inherentes a la exploración espacial, pero también del compromiso y la valentía de aquellos que se embarcan en estas misiones.

La cápsula con los astronautas varados en el espacio a bordo, comienza su regreso a la Tierra (NASA)

Con el regreso de Crew-9 a la Tierra, la EEI continuará su operatividad con una tripulación renovada, lista para asumir nuevos retos y contribuir al progreso de la humanidad en su camino hacia el espacio profundo.

El caso de Wilmore y Williams no solo resalta los desafíos logísticos y técnicos de las misiones espaciales, sino también la capacidad de la humanidad para enfrentar lo inesperado y seguir adelante.

La historia de estos astronautas “varados” es, en última instancia, un testimonio de la importancia de la investigación espacial, que sigue siendo una de las fronteras más emocionantes y cruciales de nuestra era.