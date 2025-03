Revelan que la calidad del esperma podría ser un predictor de longevidad masculina

El análisis se basó en muestras de semen tomadas entre 1965 y 2015, principalmente de hombres con problemas de fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la calidad del semen fue considerada un indicador clave de la fertilidad masculina, pero un nuevo estudio danés sugiere que también podría ser una señal de advertencia sobre la salud general del hombre.

Investigadores del Hospital Universitario de Copenhague analizaron datos de casi 80.000 hombres a lo largo de cinco décadas y descubrieron que aquellos con mejor calidad seminal viven, en promedio, entre dos y tres años más que quienes presentan un recuento de espermatozoides significativamente más bajo.

El estudio, publicado en la revista Human Reproduction, confirma que la calidad del semen no solo está relacionada con la fertilidad, sino también con la expectativa de vida. “Realmente parece ser que cuanto mejor es la calidad del semen, más larga es la supervivencia”, afirmó el doctor Lærke Priskorn, epidemiólogo y líder del estudio.

Un análisis a largo plazo con datos de 80.000 hombres



La investigación analizó muestras de semen de 78.284 hombres entre 1965 y 2015. Estas muestras fueron tomadas principalmente en laboratorios públicos de Copenhague a pacientes que reportaban dificultades para concebir. Los científicos evaluaron diversas características del semen, como el volumen, la concentración de espermatozoides, su movilidad y morfología.

Posteriormente, utilizaron registros nacionales de salud para realizar un seguimiento de la longevidad de estos hombres durante un período de hasta 50 años. Los resultados fueron contundentes: aquellos con un conteo de espermatozoides móviles superior a 120 millones por eyaculación vivieron, en promedio, 2,7 años más que quienes tenían un recuento de entre 0 y 5 millones. Durante el período de seguimiento, se registraron 8.600 muertes, lo que representa el 11% de la muestra analizada.

El estudio ajustó sus resultados considerando factores como el nivel educativo y enfermedades diagnosticadas en la década previa a la toma de muestras, descartando que estos elementos fueran responsables de la relación observada entre la calidad del semen y la mortalidad.

¿Por qué los espermatozoides predicen la longevidad?



Los investigadores aún no identificaron una causa definitiva que explique esta relación, pero formularon varias hipótesis. Una posibilidad es que la calidad del semen refleje la salud general del hombre desde una edad temprana. “Es posible que un problema de salud no identificado en una etapa temprana de la vida provoque una peor calidad del semen en hombres jóvenes y una mala salud en etapas posteriores”, explicó a The Guardian Allan Pacey, profesor de andrología en la Universidad de Manchester.

Otro factor podría ser el estrés oxidativo, un proceso en el que los radicales libres dañan las células del cuerpo y aceleran el envejecimiento. El profesor John Aitken, de la Universidad de Newcastle, señaló al medio británico que el estrés oxidativo afecta tanto la calidad del semen como la integridad de los tejidos corporales. “Si los espermatozoides son realmente los canarios en la mina de carbón de la salud masculina, la pregunta obvia es por qué”, comentó Aitken, sugiriendo que factores genéticos, inmunológicos y ambientales podrían estar involucrados.

Además, algunas condiciones presentes desde la gestación podrían jugar un papel fundamental. Según Priskorn, factores que afectan el desarrollo del bebé en el útero podrían influir tanto en la calidad del semen como en la salud general del individuo a lo largo de su vida.

El esperma como herramienta de diagnóstico temprano



Los hallazgos de este estudio podrían transformar la manera en que se abordan las pruebas de fertilidad masculina. Tradicionalmente, estas evaluaciones se centraron únicamente en la capacidad reproductiva del hombre, pero ahora podrían utilizarse como una herramienta de detección temprana de riesgos para la salud a largo plazo.

“Las evaluaciones de fertilidad, que suelen realizarse cuando los hombres son relativamente jóvenes, servirían como una oportunidad para detectar y mitigar los riesgos de otros problemas de salud a largo plazo”, afirmó el doctor Niels Jørgensen, coautor del estudio. Si se identifican ciertas enfermedades que son más frecuentes en hombres con mala calidad seminal, los médicos podrían intervenir tempranamente con estrategias preventivas.

Limitaciones y futuros estudios



A pesar de su relevancia, el estudio presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, no se disponía de información detallada sobre los hábitos de salud de los participantes, como el consumo de tabaco, la dieta o la actividad física, factores que podrían influir en la longevidad. Además, los investigadores no pudieron distinguir entre hombres con problemas de fertilidad debido a obstrucciones en los conductos seminales y aquellos con problemas de producción de espermatozoides.

Para abordar estas lagunas, los científicos planean realizar estudios adicionales que investiguen la relación entre la calidad del semen y enfermedades específicas, como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. También buscarán biomarcadores que permitan identificar a los hombres con mayor riesgo de mortalidad prematura.

Un nuevo enfoque para la salud masculina



Este estudio refuerza la idea de que la salud reproductiva es un reflejo del bienestar general del hombre. Aunque aún quedan muchas preguntas por responder, los investigadores coinciden en que los hombres con problemas de fertilidad no deben alarmarse, pero sí considerar este hallazgo como una oportunidad para evaluar su salud en un sentido más amplio.

“Es importante que los hombres con una mala calidad de esperma no se asusten”, enfatizó Pacey. “Pero deberían aprovechar la oportunidad para hablar de sus inquietudes con su especialista en fertilidad o su médico de familia”.

En un mundo donde los chequeos médicos preventivos son cada vez más valorados, este descubrimiento abre la puerta a una nueva manera de evaluar la salud masculina desde una perspectiva integral, utilizando la calidad del semen como un indicador temprano de posibles riesgos a futuro.