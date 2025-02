Se lanza Odin, la primera misión privada que busca la extracción de minerales en el espacio

La nave Odin de AstroForge despegará el 26 de febrero a bordo de un Falcon 9, en una misión para sobrevolar el asteroide 2022 OB5 en busca de platino (EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA)

Esta noche, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, despegará Odin, la nave espacial de la startup AstroForge, en una misión que podría marcar un antes y un después en la minería de asteroides.

Con el respaldo de un Falcon 9 de SpaceX, este pequeño vehículo de exploración viajará desde las 21,17 hora argentina (19,17 hora local) hasta el lejano asteroide 2022 OB5, con la esperanza de detectar depósitos de platino y allanar el camino para futuras misiones de extracción.

Para Matt Gialich, cofundador y director ejecutivo de AstroForge, este es un paso crucial en un campo en el que hasta ahora solo participaron agencias espaciales de países como Estados Unidos y Japón.

AstroForge busca reducir los costos de la minería espacial con Odin, una nave desarrollada en diez meses y con un presupuesto inferior a 7 millones de dólares (AstroForge)

“Aunque no tengamos éxito y fracasemos como empresa, espero que podamos sacar esto adelante un poco. Para mí, se trata de impulsar a los humanos hacia adelante. La misión subyacente es alentar al sector privado a seguir luchando por hazañas extravagantes con la esperanza de que el precio de los viajes espaciales siga bajando. Incluso si la minería de asteroides no es posible hoy, o si AstroForge no la puede realizar, puede convertirse en una realidad para una u otra entidad en el futuro”, comentó Gialich.

El proyecto es ambicioso. Hasta la fecha, los intentos de compañías privadas por incursionar en la minería espacial han fracasado, y solo misiones como OSIRIS-REx de la NASA y Hayabusa 2 de la JAXA han logrado traer pequeñas muestras de asteroides a la Tierra, con costos que superaron los 770 millones de dólares. En contraste, AstroForge busca realizar esta tarea con una inversión significativamente menor: menos de 7 millones de dólares.

El plan de la empresa es claro. Primero, realizar una misión de reconocimiento con Odin. Luego, si los datos confirman la presencia de platino, diseñar una futura misión para extraer, refinar y traer los metales de regreso a la Tierra. En caso de éxito, la minería de asteroides podría convertirse en una alternativa viable a la extracción terrestre, ofreciendo acceso a recursos valiosos sin los impactos ambientales asociados a la minería tradicional.

Un desafío técnico y financiero sin precedentes

Solo Estados Unidos y Japón han logrado traer muestras de asteroides a la Tierra, AstroForge intenta hacerlo a menor costo con su nave Odin (AstroForge)

El lanzamiento de Odin es solo el primer paso de un viaje que durará casi un año. En sus primeros cinco días, la nave cruzará el lado oculto de la Luna antes de iniciar su travesía de 300 días hasta 2022 OB5. Este asteroide, que pasará a 649.000 kilómetros de la Tierra en su aproximación más cercana, podría contener platino en concentraciones atractivas para la industria minera espacial.

Pero hay muchos riesgos en juego. A diferencia de las misiones financiadas por gobiernos, AstroForge debe demostrar que su tecnología puede funcionar con un presupuesto limitado. “Gran parte de esto es: ¿podemos construir una nave espacial por este precio?”, planteó Gialich. La empresa recaudó alrededor de 60 millones de dólares en financiamiento privado, una cantidad modesta en comparación con los costos de misiones tradicionales.

El desafío también es tecnológico. Odin es una nave pequeña, del tamaño de un aire acondicionado de ventana, desarrollada en tan solo diez meses. Cuenta con una cámara óptica para capturar imágenes detalladas del asteroide y transmitirlas a la Tierra. Sin embargo, aún no está claro si los datos obtenidos serán suficientes para confirmar la presencia de platino o si será necesario realizar más misiones de reconocimiento antes de planear una extracción.

AstroForge apuesta por una estrategia de bajo costo, con componentes modulares y reutilizables, algo que podría revolucionar la exploración espacial si tiene éxito. Esta aproximación es similar a la que SpaceX implementó con Falcon 9, reduciendo drásticamente los costos de los viajes espaciales mediante la reutilización de sus cohetes.

Empresas como Planetary Resources y Deep Space Industries fracasaron en la minería de asteroides, AstroForge busca cambiar la historia con Odin (AstroForge)

Un sector con desafíos y fracasos previos

La minería de asteroides es una idea que ha fascinado a la comunidad científica y a empresarios del sector espacial durante décadas. En teoría, acceder a los recursos de estos cuerpos celestes podría representar una solución a la escasez de metales preciosos en la Tierra y a los impactos ambientales de la minería tradicional.

Sin embargo, llevar esa teoría a la práctica ha resultado extremadamente difícil. Empresas como Planetary Resources y Deep Space Industries, que intentaron hacer realidad este modelo de negocio, fracasaron por falta de financiación y dificultades tecnológicas.

Hasta la fecha, solo Estados Unidos y Japón lograron traer muestras de asteroides a la Tierra. La misión OSIRIS-REx de la NASA, por ejemplo, trajo apenas 122 gramos de material del asteroide Bennu, pero el costo del proyecto superó los 770 millones de dólares. Para que la minería espacial sea viable comercialmente, es necesario reducir drásticamente los costos de exploración y recolección, algo que AstroForge intenta lograr con su enfoque de misiones económicas y rápidas.

La misión de AstroForge durará 300 días hasta llegar al asteroide 2022 OB5, donde buscará indicios de platino con una cámara óptica de alta precisión (NASA/JPL-CALTECH)

El CEO de AstroForge reconoce los desafíos. “Aunque no tengamos éxito y fracasemos como empresa, espero que podamos sacar esto adelante un poco. Para mí, se trata de impulsar a los humanos hacia adelante”, afirmó.

Más allá de los obstáculos tecnológicos y financieros, la minería de asteroides enfrenta otro gran desafío: la falta de un marco legal claro.

El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, el documento principal que rige la actividad en el espacio, establece que el cosmos es la “provincia de toda la humanidad”, pero no especifica si una empresa o un país pueden reclamar la propiedad de los recursos extraídos.

Estados Unidos aprobó en 2015 la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales, que permite a las empresas privadas quedarse con los materiales que recojan en el espacio. Japón, Luxemburgo y los Emiratos Árabes Unidos han adoptado regulaciones similares, pero el resto del mundo no definió una postura clara.

Este vacío legal podría generar conflictos en el futuro si múltiples empresas intentan explotar el mismo asteroide o si surgen disputas entre países sobre los derechos de explotación de recursos espaciales.

AstroForge firmó un acuerdo con Stoke Space para futuras misiones en el cohete Nova, que promete ser más asequible que otras opciones del mercado (AstroForge)

AstroForge no estuvo exenta de críticas. Inicialmente, la empresa se negó a revelar cuál sería el asteroide objetivo de Odin, lo que generó malestar en la comunidad científica.

El problema es que, sin información clara, los astrónomos podrían confundir la nave con un objeto peligroso o desconocido, gastando tiempo y recursos en su seguimiento. En septiembre, la Sociedad Astronómica Estadounidense pidió a AstroForge mayor transparencia en sus operaciones.

Finalmente, en enero, la empresa confirmó que el objetivo era 2022 OB5. “Me gustaría tener más información sobre el asteroide, y una buena manera de conseguirla antes del lanzamiento es anunciar cuál es para que los astrónomos aficionados puedan ir a verlo”, explicó Gialich.

Sin embargo, dejó claro que esto no siempre será así. “Cuando encontremos este asteroide mítico que es puramente platino y vale un billón de dólares en material real, ¿le diré al mundo cuál es? Probablemente no”.

La minería de asteroides podría reducir la extracción en la Tierra y sus efectos ambientales, pero aún enfrenta grandes desafíos tecnológicos y legales (REUTERS/James Akena)

Un futuro incierto, pero prometedor

Si AstroForge tiene éxito con Odin, el siguiente paso será lanzar una nueva misión en 2025 o 2026 para acercarse aún más al asteroide y estudiar la viabilidad de la extracción.

El sector privado está observando de cerca el desarrollo de esta tecnología. Empresas como Stoke Space, que desarrolla el cohete Nova, firmaron acuerdos con AstroForge para futuros lanzamientos. Según Gialich, Nova tiene el tamaño y el costo ideales para este tipo de misiones.

El destino de AstroForge sigue siendo incierto. No está claro si Odin logrará llegar a 2022 OB5, ni si la nave podrá determinar con certeza la presencia de platino. Incluso si lo hace, la extracción de estos materiales sigue siendo un desafío enorme.

Sin embargo, la misión de AstroForge representa un paso audaz hacia la exploración de recursos fuera de la Tierra. Si la minería de asteroides se vuelve viable, podría transformar no solo la economía espacial, sino también la forma en que la humanidad accede a recursos esenciales.