Un hongo convierte a las arañas en zombis en Irlanda: un fenómeno natural que intriga a los científicos

Una araña que habita en cuevas cubierta por el hongo Gibellula attenboroughii (Freepik)

En un descubrimiento que parece sacado de una obra de ciencia ficción, un hongo parásito identificado como Gibellula attenboroughii ha sido hallado en Irlanda e Irlanda del Norte, donde infecta a las arañas, controla sus movimientos y las lleva a la muerte para facilitar su propagación.

Según informó The New York Times, este hongo fue observado cuando un equipo de filmación de la BBC encontró una araña cubierta de un extraño hongo blanco en una cueva del almacén de pólvora abandonado de Castle Espie, en Irlanda del Norte. Este hallazgo marcó el inicio de una investigación que ha revelado detalles fascinantes sobre el comportamiento del hongo y su impacto en el ecosistema.

El fenómeno llamó la atención de los científicos cuando el Dr. Harry Evans, investigador de CAB International, analizó las imágenes capturadas por el equipo de la BBC y sospechó que se trataba de una especie de hongo desconocida y solicitó muestras para su estudio.

Más tarde, un explorador de cuevas llamado Tim Fogg contactó al Dr. Evans tras ver el documental emitido por la BBC, informando que había observado arañas similares en otras cavernas de la región.

Este intercambio de información permitió a los investigadores confirmar que el hongo no solo era una nueva especie, sino que tenía un comportamiento único y aterrador.

El mecanismo detrás de las “arañas zombis”

Este hongo infecta a las arañas mediante esporas que se transmiten por el aire (Freepik)

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Fungal Systematics and Evolution, el hongo Gibellula attenboroughii, nombrado en honor al naturalista y presentador de la BBC David Attenborough, infecta a las arañas mediante esporas que se transmiten por el aire.

Cuando una espora entra en contacto con una araña, penetra su exoesqueleto y comienza a multiplicarse en su interior. Este proceso permite al hongo tomar el control del sistema nervioso del arácnido, obligándolo a abandonar su red y desplazarse hacia áreas abiertas, donde finalmente muere.

El Dr. João Araújo, micólogo del Museo de Historia Natural de Dinamarca y coautor del estudio, explicó que este comportamiento tiene un propósito claro: maximizar la dispersión de las esporas del hongo.

Al llevar a las arañas a zonas expuestas, el hongo aprovecha las corrientes de aire para propagar sus esporas y encontrar nuevos huéspedes. Aunque el proceso puede parecer aterrador, los investigadores han señalado que este tipo de interacción entre hongos y arácnidos es un fenómeno natural que ha evolucionado durante millones de años.

Un descubrimiento con implicaciones ecológicas y médicas

Los científicos han destacado que este hongo no representa una amenaza para los humanos ni para otros animales (Freepik)

A pesar de lo inquietante que pueda parecer, los científicos han destacado que el Gibellula attenboroughii no representa una amenaza para los humanos ni para otros animales, ya que su acción está limitada exclusivamente a las arañas.

De hecho, este tipo de hongos puede desempeñar un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas. Según el Dr. Araújo, estas interacciones entre hongos y arácnidos podrían ayudar a regular las poblaciones de insectos y mantener la estabilidad de los bosques.

Además, los hongos parásitos como el Gibellula attenboroughii tienen un potencial significativo en el ámbito médico. El Dr. Evans señaló que son una fuente crucial de compuestos químicos que podrían ser utilizados para desarrollar nuevos medicamentos.

En particular, mencionó el caso del Ophiocordyceps, un hongo conocido por infectar a las hormigas y que ha sido estudiado como una posible solución a la creciente crisis de resistencia a los antibióticos. Este hongo también ha ganado notoriedad en la cultura popular como inspiración para el videojuego y la serie de televisión The Last of Us.

El papel de los hongos en la naturaleza y la salud humana

Muestras del hongo que ha estado convirtiendo a las arañas en “zombis” (Centro internacional de agricultura y biociencias)

El descubrimiento del Gibellula attenboroughii subraya la importancia de preservar los ecosistemas naturales, donde estos organismos desempeñan funciones esenciales. Según el Dr. Evans, los hongos han coexistido con insectos y otros organismos durante más de 100 millones de años, contribuyendo al equilibrio ecológico. Sin embargo, la destrucción de hábitats naturales amenaza con extinguir especies antes de que puedan ser estudiadas en profundidad.

“Son químicos de la naturaleza y la única fuente de nuevos antibióticos y otros medicamentos para el futuro”, afirmó el Dr. Evans en declaraciones a CNN.

Este comentario resalta la necesidad de proteger los ecosistemas y fomentar la investigación sobre hongos y otros microorganismos, que podrían ofrecer soluciones a problemas globales como las enfermedades infecciosas y la resistencia a los medicamentos.

Un fenómeno que combina ciencia y misterio

El caso del Gibellula attenboroughii no solo ha capturado la atención de la comunidad científica, sino también del público en general, debido a su similitud con historias de zombis en la ficción. Sin embargo, más allá de su impacto cultural, este descubrimiento representa una oportunidad para profundizar en el estudio de las interacciones entre hongos y otros organismos, así como en su potencial para beneficiar tanto a los ecosistemas como a la humanidad.

El trabajo de los investigadores en Irlanda e Irlanda del Norte continúa, con el objetivo de comprender mejor el comportamiento de este hongo y su papel en el entorno natural.

Mientras tanto, el hallazgo del Gibellula attenboroughii sirve como un recordatorio de que la naturaleza aún guarda secretos fascinantes y, a veces, inquietantes, que esperan ser desvelados.