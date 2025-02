¿Los animales pueden simular los sonidos de otras especies? La ciencia responde

La ciencia estudia cómo es la interacción entre especies de animales y si es posible que se comuniquen en un mismo lenguaje (Freepik)

En el reino animal, las interacciones no siempre se limitan entre individuos de la misma especie. A lo largo de las décadas, los científicos descubrieron que diversas especies son capaces de aprender y replicar las vocalizaciones de otras especies, una habilidad que les otorga ventajas adaptativas significativas sobre otras y por ende, sobreviven más.

Un área de especial interés ha sido la manipulación de estas vocalizaciones a través del engaño, permitiendo a algunos animales obtener beneficios sin el costo de la competencia directa o el enfrentamiento.

Las aves drongos, de cola ahorquillada, son un ejemplo paradigmático de cómo los animales pueden emplear las vocalizaciones no solo para comunicarse, sino también para manipular el comportamiento de otras especies, aprendiendo e imitando sonidos para conseguir comida de manera astuta.

Los drongos de cola ahorquillada imitan las vocalizaciones de otras especies para engañar y robar comida, una estrategia de cleptoparasitismo en su hábitat natural. (Wikipedia)

El engaño a través de la comunicación no es un fenómeno aislado en la naturaleza. Varios estudios documentan cómo los animales explotan las señales de alarma o los llamados de advertencia, utilizándolos de manera estratégica para su propio beneficio.

Esta habilidad para “aprender” y adaptar las vocalizaciones de otras especies se puede observar en diversas especies, pero es en los drongos de cola ahorquillada donde los científicos hallaron un ejemplo claro de manipulación interespecífica.

Estos pequeños pájaros son conocidos por seguir a otras especies, como las suricatas, con el fin de robarles la comida que dejan caer mientras buscan alimento. Sin embargo, lo que hace a los drongos tan fascinantes es su capacidad para imitar las llamadas de alarma de otras especies, lo que les permite engañar a sus presas y conseguir acceso a más comida.

Investigaciones recientes han revelado en un estudio científico publicado en la revista Proceedings of the Royal Society, que los drongos no solo imitan sus propias vocalizaciones de alarma, sino que también replican las de suricatas o incluso otras aves. La estrategia es simple, pero efectiva: cuando los drongos usan su llamada de alarma normal, las suricatas y otras especies dejan de comer o se esconden, alertadas por la presencia de un depredador.

Las suricatas son engañadas por los drogos cuando están recogiendo comida (REUTERS/Benoit Tessier)

Sin embargo, al hacer imitaciones de las alarmas de otras especies, los drongos logran que sus “presas” abandonen su comida sin estar realmente en peligro. Esta táctica de “engaño vocal” es clave para el comportamiento de cleptoparasitismo que emplean estos pájaros.

Como explicó el doctor Thomas Flower, profesor de biología en la Universidad de Capilano, “saben imitar a las especies que están siguiendo... Al hacer eso, pueden seguir con su estrategia de engaño”. La imitación vocal, sin embargo, no es un comportamiento exclusivo de los drongos.

Otros estudios sugieren que aves como los cucos, cuyas crías imitan las llamadas de súplica, también utilizan el engaño como una estrategia de supervivencia. Este tipo de mimetismo vocal fue documentado como un método de manipulación, donde la cría engaña a sus “padres adoptivos” para obtener alimento sin ser rechazada. Aunque la evidencia sobre cómo y por qué los animales aprenden a imitar las vocalizaciones de otras especies es aún limitada, los estudios apuntan a que el engaño vocal es una estrategia efectiva para manipular el comportamiento de los individuos de otras especies.

Una de las razones por las que esta forma de comunicación engañosa es tan efectiva radica en su capacidad para adaptarse a la frecuencia de las señales. Como ocurre con los “llamados de falsa alarma”, el engaño tiende a perder eficacia cuando se emite de manera demasiado frecuente, ya que las especies objetivo aprenden a reconocer las señales falsas.

Diversos animales salvajes celebrados por su importancia en la conservación y biodiversidad global son estudiados científicamente sobre su posible interacción de lenguaje común. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los drongos de cola ahorquillada parecen haber desarrollado una estrategia sofisticada para sortear este problema. En lugar de depender únicamente de sus propias llamadas de alarma, los drongos imitan las vocalizaciones de otras especies, lo que les permite “refrescar” su repertorio de engaños y mantener su eficacia. Este comportamiento demuestra una notable flexibilidad cognitiva, ya que los drongos no solo copian las vocalizaciones de otras especies, sino que también ajustan sus estrategias según la situación.

La capacidad de los drongos de aprender y adaptar sus vocalizaciones es comparable con las habilidades lingüísticas en los seres humanos, aunque de una manera más elemental. En los seres humanos, el aprendizaje de un idioma implica la comprensión de sonidos, símbolos y reglas gramaticales.

En el caso de los drongos, el “lenguaje” que aprenden no es tan complejo, pero aun así requiere una notable capacidad para distinguir patrones y modificar sus comportamientos de acuerdo con el contexto. Es esta flexibilidad lo que permitió que los drongos sigan una estrategia de cleptoparasitismo a lo largo de su evolución. Como señala Flower, “esto demuestra que los animales pueden aprender sin límites”.

Para entender cómo los drongos logran imitar y aprender las vocalizaciones de otras especies, los investigadores deben observar de cerca cómo se produce el intercambio entre las vocalizaciones imitadas y las propias. Un aspecto importante del comportamiento de los drongos es que no se limitan a replicar las llamadas de alarma de cualquier especie de forma aleatoria.

El jabalí, como muchas especies, puede adaptar su comportamiento y vocalizaciones para sobrevivir en entornos cambiantes, un ejemplo más de las complejidades de la comunicación en el reino animal.

En cambio, imitan las vocalizaciones de aquellas especies con las que tienen contacto regular, como las suricatas o las aves que se alimentan en su proximidad. Este patrón de aprendizaje parece ser selectivo, ya que los drongos eligen replicar las vocalizaciones de especies que les benefician directamente, lo que sugiere un componente cognitivo de aprendizaje que va más allá de la simple repetición.

La imitación vocal también se puede observar en otras especies de aves, como los cucos y las phainopeplas, aunque en estos casos el comportamiento está más asociado a estrategias reproductivas o de defensa. Sin embargo, el comportamiento de los drongos es más sofisticado porque implica una interacción constante con otras especies a lo largo del tiempo.

Este tipo de relación puede resultar ventajosa para los drongos, ya que les permite seguir a diferentes especies y aprender sus patrones vocales a medida que interactúan. A medida que sus propias llamadas de alarma se vuelven menos efectivas, los drongos se adaptan rápidamente a nuevas vocalizaciones, lo que les otorga una ventaja competitiva para acceder a fuentes de alimento.

Más estudios científicos se necesitan para confirmar un supuesto lenguaje común animal entre distintas especies (Briana Abrahms via AP)

A pesar de los avances en la comprensión del comportamiento de imitación vocal en los animales, queda mucho por descubrir sobre los procesos cognitivos que subyacen a este fenómeno. Los investigadores todavía no han resuelto si los drongos tienen una intención consciente de engañar a otras especies o si simplemente han aprendido que replicar ciertas vocalizaciones conduce a recompensas inmediatas.

Al igual que los humanos jóvenes aprenden a hablar imitando los sonidos que escuchan, los drongos pueden estar aprendiendo a usar las vocalizaciones ajenas de manera similar, sin una comprensión plena del contexto social de sus actos. Como concluye Flower, “proporcionar evidencia experimental clara de engaño intencional, o no, es muy complicado”, y las respuestas a estas preguntas aún siguen siendo un misterio.

El estudio de la imitación vocal y el engaño en los animales no solo nos ofrece una visión más profunda de sus capacidades cognitivas, sino que también proporciona un modelo fascinante para explorar cómo la comunicación puede evolucionar y adaptarse en el mundo natural.

Los drongos de cola ahorquillada, con su habilidad para aprender y manipular las vocalizaciones de otras especies, siguen siendo una ventana única hacia el misterio de la comunicación animal y el engaño en el reino animal.