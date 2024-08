Polémica por un estudio que investigó qué tan inteligentes eran los dinosaurios

Los dinosaurios han capturado la atención humana durante siglos y la ciencia sigue desentrañando su verdadera naturaleza (Imagen ilustrativa Infobae)

En la vasta historia de la Tierra, los dinosaurios han capturado la atención humana durante siglos. Desde el temible Tyrannosaurus rex hasta el ágil Velociraptor, la cultura popular y la ciencia han pintado un retrato de estas criaturas como seres feroces, astutos e increíblemente inteligentes. Sin embargo, ¿cuán acertada es esta visión? Un estudio reciente ha profundizado en esta cuestión, utilizando métodos científicos avanzados para analizar la capacidad cognitiva de estos gigantes prehistóricos.

En un esfuerzo por desentrañar los misterios del cerebro de los dinosaurios, un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol revisó exhaustivamente los datos disponibles sobre el tamaño cerebral y el número de neuronas de diversas especies. Herculano-Houzel (2023), uno de los autores principales del estudio, ha propuesto una estimación del número de neuronas telencefálicas en especies como el Tyrannosaurus rex, lo que podría ofrecer pistas sobre su inteligencia. Este enfoque novedoso se centra en utilizar la cantidad de neuronas como un correlato biológico para comprender las capacidades cognitivas, una metodología que ha sido aplicada en la investigación de animales actuales, pero rara vez en especies fósiles.

El estudio propone que, mediante la estimación de la encefalización (la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo) y el conteo de neuronas en los dinosaurios, es posible inferir características de su comportamiento y capacidades cognitivas. Sin embargo, los resultados obtenidos han suscitado un debate en la comunidad científica, ya que desafían algunas de las ideas preconcebidas sobre la inteligencia de estos animales.

Qué revelan los números

El conteo de neuronas es una técnica utilizada para medir la complejidad del cerebro en diferentes especies. En los mamíferos, un mayor número de neuronas suele correlacionarse con una mayor capacidad cognitiva. Aplicando esta técnica a los dinosaurios, el estudio de Herculano-Houzel (2023) sugiere que el Tyrannosaurus rex podría haber tenido entre 3.000 millones y 5.000 millones de neuronas telencefálicas. En comparación, un chimpancé, conocido por su inteligencia y capacidad para utilizar herramientas, tiene aproximadamente 6.200 millones de neuronas en la misma región del cerebro. Esto coloca al T. rex en un rango cercano al de algunos primates actuales, lo que podría indicar que estas criaturas tenían un nivel de inteligencia mucho más alto de lo que se pensaba previamente.

El conteo de neuronas en T. Rex sugiere capacidades cognitivas cercanas a algunos primates actuales (EFE)

No obstante, el estudio también resalta que estas cifras son aproximadas y deben tomarse con precaución. La dificultad de obtener datos precisos de especies que se extinguieron hace millones de años plantea desafíos significativos. Además, existen limitaciones inherentes en la extrapolación de datos de animales actuales a dinosaurios, dado que estos últimos tienen estructuras cerebrales y necesidades biológicas considerablemente diferentes.

A pesar de las cifras impresionantes presentadas, el estudio de Herculano-Houzel ha sido objeto de críticas dentro de la comunidad científica. Una de las principales preocupaciones radica en la metodología utilizada para estimar el tamaño cerebral y el número de neuronas en los dinosaurios. Los científicos han señalado que los métodos de estimación, basados en la comparación con especies actuales, pueden no ser del todo precisos cuando se aplican a criaturas prehistóricas. En particular, se ha cuestionado la validez de utilizar el tamaño relativo del cerebro como un indicador fiable de inteligencia en dinosaurios, ya que este método no tiene en cuenta otros factores como la estructura cerebral y la densidad neuronal.

Otro punto de crítica es la aplicación de modelos filogenéticos informados para estimar las capacidades cognitivas de los dinosaurios. Estos modelos, que se basan en la evolución y la relación entre diferentes especies, han sido revisados en el estudio, proponiendo cifras más bajas para los grandes terópodos, como el Tyrannosaurus rex, en comparación con estudios anteriores. Los expertos han destacado que la filogenia de los dinosaurios es extremadamente compleja, y cualquier intento de simplificarla podría llevar a conclusiones erróneas.

La metodología y modelos filogenéticos propuestos en el estudio están siendo debatidos intensamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre la inteligencia de los dinosaurios está lejos de ser concluyente, y el estudio reciente solo añade más complejidad al debate. Aunque el conteo de neuronas y la encefalización son herramientas valiosas para estudiar el cerebro, su aplicación en especies extintas debe hacerse con cautela. Los dinosaurios tenían cerebros muy diferentes a los de los mamíferos y las aves modernas, por lo que las comparaciones directas pueden ser engañosas.

Además, el estudio también plantea preguntas sobre la validez de las variables neurológicas como predictores de la inteligencia y el comportamiento. Algunos científicos argumentan que, aunque el número de neuronas y el tamaño del cerebro pueden ofrecer pistas sobre la capacidad cognitiva, no son los únicos factores a considerar. Otros aspectos, como la organización cerebral y las conexiones neuronales, juegan un papel crucial en la determinación de la inteligencia y el comportamiento de un animal.

El futuro de la investigación en paleoneurología

A medida que la ciencia avanza, es probable que los métodos para estudiar el cerebro de los dinosaurios se vuelvan más sofisticados. Las nuevas tecnologías, como la imaginología avanzada y las simulaciones por computadora, podrían ofrecer nuevas formas de estimar el tamaño y la complejidad cerebral de estos animales. Sin embargo, hasta que no se desarrollen métodos más precisos, la inteligencia de los dinosaurios seguirá siendo un tema de especulación y debate.

La inteligencia de los dinosaurios es un tema que sigue siendo objeto de especulación y debate científico (REUTERS/Denis Balibouse)

El estudio de Herculano-Houzel es un paso importante en la dirección correcta, pero también resalta la necesidad de continuar investigando con un enfoque crítico y multidisciplinario. Solo así se podrá desentrañar la verdadera naturaleza cognitiva de estas fascinantes criaturas que una vez dominaron el planeta.

Es por eso que la inteligencia de los dinosaurios sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Aunque el conteo de neuronas y la encefalización ofrecen una ventana al pasado, es esencial no perder de vista las limitaciones de estos métodos y mantener un enfoque abierto a nuevas evidencias y teorías. Con el tiempo, la ciencia puede finalmente arrojar luz sobre cómo pensaban y actuaban realmente estos gigantes del pasado.