Avances y desafíos: cómo la inteligencia artificial está revolucionando la práctica médica

Mediante este libro, de la mano de expertos en comunicación e inteligencia artificial, es posible dar una mirada a la nueva era digital en la medicina

Las historias clínicas en papel fueron las protagonistas de la práctica médica durante décadas. Sin embargo, en la actualidad es habitual que estos documentos se hayan convertido en registros digitales. Incluso, algunas consultas comenzaron a realizarse directamente mediante la telemedicina. Es que las herramientas digitales tienen un rol vital al facilitar la toma de decisiones clínicas, alertar sobre posibles enfermedades y proporcionar diagnósticos.

Además, en un futuro cercano, es posible que la inteligencia artificial (IA) asuma un porcentaje cada vez mayor de acciones médicas al identificar, de manera ágil, objetivos farmacológicos para diversas enfermedades que actualmente carecen de cura.

Ante este escenario, el libro “Going Digital: How the digital world is transforming medical practice” retoma el debate y desmenuza los desafíos del mundo digital aplicado a la medicina. El e-book, publicado por Stat News -el prestigioso medio online de EEUU sobre innovación en tecnología y salud-, recopila una serie de artículos que muestran cómo la tecnología está transformando al mundo de los ensayos clínicos y la práctica médica desde el uso de IA en medicina, las herramientas digitales para la atención al paciente y las posibles implicaciones del cambio tecnológico en la atención médica.

La capacidad que brinda la IA de analizar grandes cantidades de datos permitiría detectar enfermedades, incluso antes de que se manifiesten

Según advirtieron en este trabajo, el mundo digital provocó grandes cambios en la cultura de la asistencia sanitaria y en la forma de practicar la medicina, los cuales lograron ofrecer claras ventajas.

La corresponsal de tecnología de STAT, Casey Ross, señaló que algunos ejemplos son el impulso en la digitalización de la medicina con una adopción de registros electrónicos y telemedicina; un diagnóstico más rápido y preciso (debido a la evaluación de grandes cantidades de datos de pacientes y comparación con patrones de enfermedades conocidos), una identificación de objetivos farmacológicos para enfermedades que aún sin tratamiento adecuado, y cambios en la cultura del cuidado de la salud, con un trabajo más eficiente y efectivo de médicos y enfermeras.

De todas maneras, pese a estos avances, existen algunos puntos que podrían optimizarse, según advirtió la corresponsal en tecnología de la salud en STAT, Katie Palmer. Tras mantener un diálogo con el investigador Erkin Ötleş, quien publicó un trabajo en Cell Reports Medicine titulado como “Enseñando inteligencia artificial como un conjunto de herramientas fundamentales de la medicina”, el experto postuló algunos desafíos .

De acuerdo a lo expresado por el especialista, algunos de estos están relacionados directamente con la propia tecnología, pero otros tienen un estrecho vínculo con comportamientos humanos, como una mejora en la toma de datos para que la IA pueda tomar decisiones precisas y confiables, o una reducción de sesgos al obtener información y datos que sean representativos de la población en general.

"Este libro electrónico lo llevará en una visita guiada tanto de las innovaciones como de las preocupaciones, y la 'verdad desordenada' de esta nueva era digital", aseguraron

Por otro lado, señalaron la importancia de explicar estos procesos a pacientes y médicos para que entiendan cómo es la toma de decisiones en base a esta tecnología, además de impulsar la enseñanza sobre IA en las facultades de medicina para evitar brechas de conocimiento que podrían generar algunos “algoritmos defectuosos y sistemas de soporte a la decisión sesgados”, por lo cual es de suma relevancia garantizar que los médicos estén preparados para utilizarla de “manera efectiva y ética”.

Cuáles son los 6 avances que la inteligencia artificial le brinda a la práctica médica

El debate en torno de los beneficios de las herramientas digitales y los riesgos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito del cuidado de la salud y la medicina se inició hace varios años. Sin embargo, se intensificó en los últimos meses con la revolución de distintas plataformas de inteligencia artificial, siendo que una de las más reconocidas el Chat GPT.

Además de las ya mencionadas, hasta el momento, las seis ventajas de la inteligencia artificial en la práctica médica son:

1. Ayuda en la toma de decisiones clínicas: las herramientas digitales pueden ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas y precisas al proporcionar información relevante y actualizada sobre el paciente.

"La IA puede mejorar la calidad de la atención médica y salvar vidas", aseguraron los expertos en el libro

2. Advertencia sobre enfermedades inminentes: la IA puede analizar grandes cantidades de datos de pacientes para identificar patrones y señales tempranas de enfermedades, lo que permite a los médicos intervenir antes de que la enfermedad se agrave.

3. Focalizar en la atención personalizada: la IA ha mejorado la atención adecuada a cada paciente al permitir que los médicos y enfermeras adapten el tratamiento a las necesidades específicas de cada individuo.

4. Impulsar la educación médica: puede ayudar a mejorar la educación médica al proporcionar herramientas de aprendizaje y simulación que permiten a los estudiantes de medicina practicar habilidades y tomar decisiones clínicas en un entorno seguro y controlado.

Para los expertos destacados en el libro, la aplicación de la IA en la medicina ha logrado avances significativos en la mejora de la atención, la educación y la investigación médica, y en la atención de pacientes crónicos

5. Acelera los tiempos de la investigación médica: puede ayudar a impulsar la investigación médica al analizar grandes cantidades de datos de pacientes y identificar patrones y relaciones que pueden ser difíciles de detectar de otra manera. Esto puede ayudar a los investigadores a identificar nuevas terapias y tratamientos para enfermedades.

6. Mejora en la atención de pacientes crónicos: puede ayudar a mejorar la atención de pacientes crónicos al proporcionar herramientas de monitoreo y seguimiento que permiten a los médicos y enfermeras supervisar a los pacientes de manera remota y detectar problemas antes de que se conviertan en emergencias médicas.

Cuáles son los 6 desafíos que debe enfrentar la IA en la práctica médica

Por otro lado, además de los beneficios advertidos anteriormente, la inteligencia artificial en medicina plantea enormes desafíos, según evaluó la consultora norteamericana Advisory Board, especializada en atención médica:

1. Preocupaciones éticas: la IA puede plantear debates en torno a la ética profesional, como la privacidad del paciente, la equidad en la atención médica y la responsabilidad por las decisiones tomadas por la IA.

Los expertos destacaron que la IA aplicada a la medicina debería mejorar para garantizar que se utilice de manera efectiva y ética

2. Responsabilidad: de la mano con el punto anterior, destacaron que la importancia de la responsabilidad, especialmente en lo que respecta a las decisiones clínicas. Es importante establecer marcos claros para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y ética.

3. Falta de datos de alta calidad: depende de grandes cantidades de datos de pacientes para funcionar correctamente, pero a menudo no está disponible la cantidad de información de alta calidad que necesita para su uso certero.

4. Costo y accesibilidad: la implementación de la IA en la atención médica puede ser costosa y puede no estar disponible para todos los pacientes, lo que puede crear desigualdades en la atención médica. Por lo que señalaron que es importante encontrar formas de reducir los costos y mejorar la accesibilidad para garantizar que se utilice de manera amplia y equitativa

5. Integración con sistemas existentes: debe integrarse con la estructura actual de los sistemas de atención médica, como los registros electrónicos de salud y los sistemas de información hospitalaria, para garantizar que se utilice de manera efectiva y eficiente.

6. Regulación y estándares: debido a que aún no está regulada de manera uniforme, pueden aparecer algunas fallas en los estándares y buenas prácticas. Es importante establecer regulaciones y estándares claros para para garantizar su uso seguro y efectivo

