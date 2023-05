Detectaron cómo el consumo de marihuana en el embarazo afecta el peso de los bebés al nacer

Los bebés que nacieron después de una exposición continua en el útero eran casi 200 gramos más livianos y la circunferencia de su cabeza era casi 1 centímetro menor que la de los pequeños que no habían estado expuestos

Con la legalización del consumo de cannabis en muchos países y regiones ha llegado una percepción de cierta seguridad, y la investigación ha revelado que, incluso, en muchos casos se ha recomendado la marihuana a mujeres embarazadas para aliviar los síntomas del embarazo, especialmente las náuseas matutinas. De hecho, un estudio reciente encontró que las mujeres en lugares donde su uso de manera recreativa está permitido eran más propensas a consumirla durante los períodos previos a la concepción, prenatales y posparto en comparación con las mujeres en donde la marihuana es ilegal. Otro estudio señaló que 18,1% de las mujeres embarazadas cumplían con los criterios de abuso y/o dependencia de marihuana.

Hay un creciente cuerpo de literatura que atestigua los malos resultados en los niños si se consumen cannabinoides durante el embarazo. Sin embargo, los efectos exactos sobre el feto en desarrollo siguen sin estar claros. Ahora, investigadores de Estados Unidos han examinado cómo el momento de la exposición al cannabis durante el embarazo afecta el desarrollo fetal.

“Demostramos que incluso cuando el consumo de marihuana ocurrió solo en el primer trimestre, el peso del bebé al nacer se redujo significativamente, en más de 150 gramos en promedio”, dijo Beth Bailey, profesora y directora de investigación de salud de la población en la Universidad Central de Michigan, quien, además, es autora principal de nuevo documento que acaba de ser publicado en Frontiers in Pediatrics-. Si ese uso continuó en el segundo trimestre, tomamos nota de que la circunferencia de la cabeza del recién nacido también disminuyó significativamente”.

En otra investigación encontró una asociación: los niños que estuvieron expuestos al cannabis en el útero materno siguen mostrando tasas elevadas de síntomas de psicopatología, como depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos

Los especialistas, concluyeron, además, que la exposición continua da como resultado las mayores deficiencias. “Estos hallazgos son importantes ya que el tamaño del recién nacido es uno de los predictores más fuertes de la salud y el desarrollo del niño en el futuro”, agregó Phoebe Dodge, también primera autora del estudio, recién graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Michigan y residente de pediatría entrante en la Universidad Hospitales Rainbow Babies and Children’s Hospital en Cleveland.

Otros trabajos recientes son coincidentes con este, ya que han mostrado efectos significativos del consumo de cannabis en el tamaño del recién nacido. Los bebés que nacieron después de una exposición continua en el útero eran casi 200 gramos más livianos y la circunferencia de su cabeza era casi 1 centímetro menor que la de los pequeños que no habían estado expuestos. De todos modos, los profesionales advierten que el consumo de cannabis durante el embarazo no predijo significativamente la talla del recién nacido en este estudio.

Los efectos que observaron los científicos también arrojaron luz sobre los patrones de uso. Su estudio mostró que el consumo ocasional, como para las náuseas matutinas del primer trimestre, puede reducir el crecimiento fetal de la misma manera que la utilización continuada durante el embarazo. Lo mismo ocurre con otros casos en etapas tempranas, incluidos aquellos en que alguien usa cannabis sin conocer la presencia del embarazo.

Los autores señalaron que en su estudio no tenían información sobre cuánto o con qué frecuencia los participantes consumían cannabis. Sus resultados se basaron en si las personas lo utilizaron o no en ciertos momentos del embarazo. Por lo tanto, el estudio no pudo establecer si había una conexión entre el uso intensivo y resultados más pronunciados en el crecimiento del recién nacido. Se necesitan más estudios para determinar si el momento o la cantidad de uso es más importante cuando se trata de los efectos sobre el tamaño del recién nacido, escribieron en el documento.

“La mejor recomendación es que se aconseje a las mujeres que dejen de consumir marihuana antes de quedar embarazadas —añadió Dodge—. Sin embargo, dejar de fumar lo antes posible después de quedar embarazada es la segunda mejor opción para evitar resultados adversos para la salud y el desarrollo a largo plazo. Hay siempre algunos beneficios al dejar de fumar entre aquellas mujeres que comienzan el embarazo usando marihuana”, concluyó.

El cannabis sativa (marihuana) es la droga ilícita más popular en el mundo y su consumo es más frecuente entre los jóvenes de 18 a 25 años.

De la investigación también participaron Katherine Nadolski, Haley Kopkau, Victoria Zablocki y Kaya Forrestal.

En otro estudio publicado el año pasado indicó que los niños cuyas madres consumieron cannabis después de la quinta o sexta semana de embarazo pueden ser más propensos a desarrollar problemas de salud mental durante la adolescencia temprana. La investigación la realizaron especialistas de la Universidad de Washington en St Louis, Missouri, en los Estados Unidos.

La investigación encontró una asociación: los niños que estuvieron expuestos al cannabis en el útero materno siguen mostrando tasas elevadas de síntomas de psicopatología, como depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos, incluso cuando, a los 11 y 12 años, se dirigen a la adolescencia.

Los resultados fueron publicados en la revista Pediatrics de la Asociación Médica Estadounidense. Son una continuación de la investigación realizada en 2020 por el laboratorio de Bogdan, que había descubierto que los niños más pequeños que habían estado expuestos al cannabis antes de nacer eran ligeramente más propensos a tener problemas de sueño, menor peso al nacer y menor rendimiento cognitivo, entre otras cosas.

En ambos casos, el efecto es más fuerte cuando se observa la exposición al cannabis después de conocerse el embarazo. Para determinar si estas asociaciones persistían o no a medida que los niños cumplían más años, David Baranger, investigador postdoctoral del BRAIN Lab, volvió a los más de 10.500 niños del análisis de 2020. Tenían una media de 10 años en 2020.

