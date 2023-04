¿Los animales mienten?: un tour por la biología evolutiva y los engaños más fascinantes

Las sepias, los peces cíclidos y las zarigüeyas son solo algunos de los animales que "mienten" en su entorno

Entre los animales se dan distintos tipos de engaños. Son distintos porque algunos de ellos pueden ser funcionales e involuntarios. Pero otros son aprendidos y deliberados. Los animales interactúan entre ellos y con la naturaleza, que es su mundo. Y en ese ir y venir, son varias las cosas que hacen para prosperar en su vida. Entre ellos, mentir.

En un reciente libro, Lixing Sun habla sobre el engaño entre animales y plantas. Con “Los mentirosos de la naturaleza y la naturaleza de los mentirosos” Sun, profesor de biología en la Universidad Central de Washington, ha producido un tour de la biología evolutiva.

Sun está fascinado con este fraude. Se puede encontrar, dice, en todos los niveles de “la jerarquía biológica, desde los organismos más complejos hasta los menos sofisticados”. Y todo esto es para mejor. Hacer trampa es una fuerza impulsora en la historia de la vida, dice, “un poderoso catalizador para la creación de diversidad, complejidad e incluso belleza”.

“Los humanos no somos los únicos engañadores, estafadores o farsantes. Casi todas las especies incluyen lotharios (de ambos sexos) que se escabullen haciendo todo lo posible para ocultar sus travesuras de sus compañeros sociales”, dice.

El libro de Sun se propone hacer una análisis por los comportamientos más fascinantes del reino animal

Las zarigüeyas fingen estar muertas, cuando son abordadas por un depredador. Los anfibios y los reptiles, como señala Sun, son especialmente hábiles para cambiar el color de su cuerpo para que coincida con su entorno (el camuflaje es una especie de mentira). Los camaleones son los practicantes más reconocidos de este truco, pero no son los únicos.

Las sepias podrían ser los campeones de los engañadores visuales. El autor explica cómo los machos que cortejan pueden ajustar rápidamente el lado de sus cuerpos que está más cerca de una hembra potencialmente receptiva para enfatizar su deseo sexual brillante e irresistible, mientras que al mismo tiempo muestran un camuflaje protector en el otro lado.

Los cuervos, por ejemplo, emiten llamadas de alarma para alertar a otros cuervos sobre un peligro potencial. Los córvidos intrigantes, según Sun, “lloran como lobo” para asustar a sus vecinos de la comida.

Una sepia común en un tanque del Laboratorio de Biología Marina POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALEXANDRA SCHNELL

La prevalencia de las trampas (de las cuales la mentira es simplemente un caso especial) ha impulsado la evolución de estrategias contra las trampas. Esto a su vez selecciona para contadores, en una carrera interminable de complejidad cada vez mayor.

El parasitismo de nidos entre las aves, por ejemplo, involucra a una madre tramposa que pone un huevo en el nido de otra especie “anfitriona”. La especie intrusa luego monopoliza la comida destinada a los polluelos del huésped engañado, que a menudo son asesinados por el parásito recién nacido. Sin embargo, no es fácil para un aspirante a pirata del nido insertar su huevo extraño. Así que a veces trabaja en concierto con su pareja: “Parejas de cucos moteados parasitan nidos de urracas y pueden jugar a Bonnie y Clyde para llevar a cabo un gran atraco”, escribe la autora.

Si apuntan a un nido de urracas en particular, pero la pareja de urracas está atenta, el cuco macho organizará un ataque simulado para distraer y alejar a las urracas del nido. Esto le da a la hembra del cuco la oportunidad de colarse en el nido para hacer su trabajo.

Las víctimas previstas no están indefensas y las contraestrategias pueden ser brillantes, como una maniobra practicada por las madres reyezuelos, que son vulnerables a ciertos cucos que deslizan sus huevos en los nidos de reyezuelos: “Para distinguir a sus propios polluelos cada mamá reyezuelo canta una contraseña secreta a su nido antes de que nazcan los polluelos. Ella termina la educación de sus propios pollitos antes de que los polluelos de cuco tengan tiempo de aprender. Después de la eclosión, si no hay contraseña, no hay comida. Los polluelos parásitos se morirán de hambre”, indica el autor.

Los peces cíclidos son expertos en el arte del engaño POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PXFUEL

Entre algunos peces cíclidos, señala Sun, la hembra lleva los huevos en la boca y los recupera si se caen. En ciertas especies, los machos han desarrollado lo que parecen manchas de huevos cerca de sus aletas anales y cuando una solícita hembra de cíclido intenta recoger estos aparentes huevos, obtiene esperma en su lugar, fertilizando así los huevos que ya está cargando.

Las luciérnagas macho del género Photinus parpadean para atraer parejas. Si las mujeres están interesadas, retroceden. Las hembras del género Photuris imitan los destellos de las hembras Photinus ; luego, cuando los machos se acercan lo suficiente, se los comen. (Las hembras de Photuris se conocen como las luciérnagas “femmes fatales”.)

Los escarabajos ampolla pertenecientes a la especie Meloe franciscanus, en el oeste americano, practican una forma elaborada de cleptoparasitismo dependiente del sexo. Las larvas de Meloe franciscanus recién nacidas se juntan en grupos y emiten colectivamente sustancias químicas que atraen a las abejas macho. Cuando un macho intenta aparearse con el grupo, las larvas se adhieren a su espalda con ganchos especiales en las patas. Si el macho tiene la suerte de encontrar una pareja real, las larvas se trasladan a su espalda, hacen autostop hasta su nido, consumen el polen que ha recolectado y, en buena medida, se comen a sus crías.

Los fraudes como los perpetrados por las luciérnagas femme fatale y los escarabajos cleptoparásitos obviamente cobran un alto precio a sus víctimas. Esta es precisamente la razón por la que, sostiene Sun, el engaño es una fuerza evolutiva tan poderosa. Los engañados están bajo una fuerte presión selectiva para burlar a los tramposos, quienes luego están bajo una fuerte presión para refinar sus técnicas. La elección es innovar o morir.

Las zarigüeyas fingen estar muertas, cuando son abordadas por un depredador (Getty)

Según Sun, uno de los estafadores más astutos, o al menos más estudiados, de la naturaleza es el Alcon blue, una hermosa mariposa plateada nativa de Europa y Asia Central. Las hembras de Alcon blue ponen sus huevos en las gencianas, conocida también en algunas partes de Europa como hierba de San Ladislao (un género de plantas).

Las orugas que emergen se alimentan de las plantas hasta que hayan completado tres mudas. Luego, como lo que se conoce como cuarto estadio, se tiran al suelo y esperan a que pase una hormiga.

Para identificar a sus parientes, las hormigas dependen de sustancias químicas llamadas hidrocarburos cuticulares. Las orugas de Alcon-blue secretan sustancias químicas que son lo suficientemente similares como para engañar a las hormigas para que las lleven a casa. Una vez dentro del nido, las larvas de mariposa son nutridas por sus amigos fórmicos, quienes las alimentan como si fueran propias. La investigación realizada por científicos británicos e italianos muestra que las orugas emplean una artimaña adicional. Vibran para producir un sonido que las hormigas normalmente asocian con su reina.

Alcon blue, una hermosa mariposa plateada nativa de Europa, tiene una particular forma de engañar: vibran para producir un sonido que las hormigas normalmente asocian con su reina (Getty)

Otro engaño común en la naturaleza es el mimetismo agresivo. La víbora de la muerte australiana pasa la mayor parte de sus días escondida en la hojarasca, a menudo con solo la punta de la cola expuesta. Mueve la punta en un movimiento que parece el retorcerse de un gusano. Cuando un lagarto desprevenido muerde el anzuelo, la víbora de la muerte ataca.

El fangblenny de rayas azules es un pez que cambia de color y vive en los océanos Índico y Pacífico. Los Fangblennies pasan el rato alrededor de los llamados peces limpiadores; estos últimos se ganan la vida comiendo parásitos y otros tipos de porquería que se acumulan en las escamas de los peces más grandes.

La relación entre los limpiadores y sus “clientes” es mutuamente beneficiosa: los peces más pequeños obtienen una comida; los más grandes se deshacen de una molestia. Los colmillos jóvenes asumen la coloración de un pez limpiador; luego, una vez que un cliente se acerca, los fangblennies no eliminan la suciedad sino un trozo de la carne del pez.

“Los colmillos no solo son costosos para los peces que atacan, sino también para los verdaderos peces limpiadores”, dice Martin Stevens, ecologista de la Universidad de Exeter y autor de “Trucos y engaños”.

El fangblenny de rayas azules es un pez que cambia de color y vive en los océanos Índico y Pacífico (Getty)

Sun afirma que hay dos “leyes” de hacer trampa en el reino animal. En uno, un animal explota las debilidades cognitivas de otro animal. El mimetismo batesiano entra en esta categoría. La estrategia funciona porque los depredadores potenciales no pueden ver lo suficientemente bien o carecen de los medios para distinguir una mariposa venenosa de su doble.

Los parásitos de cría también se aprovechan de las limitaciones cognitivas de sus víctimas. Resulta que las aves tienen pocas habilidades para reconocer los huevos, en algunos casos, casi cómicamente pobres. El experto holandés en comportamiento animal, Niko Tinbergen, demostró que un ganso común, cuando se enfrentaba a la elección entre rescatar su propio huevo o rescatar una pelota de voleibol, tomaba la pelota. “Para explotar las lagunas cognitivas de otra especie, solo necesitas un disfraz lo suficientemente bueno para engañar a tu objetivo”, observa Sun. “A menudo bastará con una imitación muy cruda”.

La otra forma en que los animales engañan, en el esquema de Sun, es emitiendo información falsa o, más claramente, mintiendo. Muchos animales (e incluso plantas) se comunican entre sí; esta es a menudo una habilidad crítica de supervivencia. Pero la posibilidad de comunicación inevitablemente abre la posibilidad de una falta de comunicación.

Seguir Leyendo: