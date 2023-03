Qué es la shigella y por qué los CDC alertaron que está en alza por un aumento en la resistencia antimicrobiana

Medicamentos que implicaron la sobrevida de millones de personas, hoy ya ven amenazada su utilidad y la humanidad se está quedando sin herramientas para enfermedades que se tenían bajo control (Gettyimages)

Mientras todavía la sociedad argentina está impactada por las dos personas fallecidas en Berazategui por comer achuras contaminadas con shigella y salmonella, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) emitieron un comunicado de alerta al público en general sobre el aumento de shigella, una bacteria resistente a los medicamentos.

A través de un documento oficial informativo, los CDC explicaron que existen tratamientos antimicrobianos limitados disponibles para cepas de Shigella resistente a los fármacos. Además, señaló que ésta se transmite con facilidad y que también puede propagar genes de Resistencia Antimicrobiana (RAM) a otras bacterias que infectan los intestinos.

Las infecciones por shigella conocidas como shigellosis pueden causar fiebre, calambres abdominales, tenesmo (gana frecuente, dolorosa e ineficaz de defecar) y diarrea con sangre. En el documento, los CDC detallaron que esta bacteria se trasmite por vía fecal-oral por contacto directo de persona a persona, así como por sexual e indirectamente por alimentos contaminados, agua y otras vías. Shigella puede transmitirse con facilidad debido a su baja dosis infecciosa (tan sólo 10-100 organismos).

Las bacterias tienen enzimas que pueden degradar moléculas de los antibióticos que eran la última defensa contra las infecciones Foto: University of Bristol

Si bien la shigellosis generalmente afecta a los niños pequeños (de 1 a 4 años), los CDC dicen que han comenzado a ver más infecciones resistentes a los antimicrobianos en poblaciones adultas, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, personas sin hogar, viajeros internacionales y personas que viven con el VIH.

“Dados estos problemas de salud pública potencialmente graves, los CDC piden a los profesionales de la salud que estén atentos a la sospecha y a la notificación de casos de infección por XDR Shigella a su departamento de salud local o estatal y a la educación de los pacientes y las comunidades con mayor riesgo sobre la prevención y la transmisión”, dijo el aviso.

Los CDC dicen que los pacientes se recuperarán de la shigelosis sin ningún tratamiento antimicrobiano y que se puede controlar con hidratación oral, pero para aquellos que están infectados con cepas resistentes a los medicamentos, no hay recomendaciones de tratamiento si los síntomas se vuelven más severos.

En su aviso, también indicaron que se pueden considerar problemas de salud pública potencialmente graves: en todo Estados Unidos, hay casi 3 millones de infecciones resistentes a los antimicrobianos cada año, y más de 35.000 personas mueren como resultado, según los CDC.

En Argentina se promulgó la ley N° 27.680 que establece un plan de acción contra la RAM. Incluye que todos los medicamentos antimicrobianos deberán expenderse bajo receta archivada, lo que contribuye a una mejor regulación del uso de estas herramientas para así controlar mejor este problema

Dados estos problemas de salud pública potencialmente graves, los CDC piden “a los profesionales de la salud que estén atentos a la sospecha y a la notificación de casos de infección por XDR Shigella a su departamento de salud local o estatal y a la educación de los pacientes y las comunidades con mayor riesgo sobre la prevención y la transmisión”.

Consultada por Infobae, María Inés Staneloni, médica especialista en medicina Interna, Infectología y Control de Infecciones y ex Jefa del Comité de Control de Infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires, dijo que, “entre otras medidas, se recomienda no solo evitar la automedicación de antibióticos, utilizándolos solo cuando son prescritos por un profesional de la salud y haciéndolo en las dosis y tiempos recomendados por el médico, sino además evitar presionar a los profesionales de la salud para que nos receten antibióticos cuando tenemos cuadros gripales, que son virales y no precisan de estos medicamentos. Es importante saber que la mayoría de las infecciones que vamos a tener en nuestras vidas son de origen viral y no requieren antibióticos, que funcionan en las bacterias, pero no en los virus”.

“Hoy la medicina se enfrenta con enfermedades para las cuales en determinadas ocasiones ya no se cuenta con antimicrobianos efectivos. Entre otras, encontramos algunas neumonías, diarreas, infecciones urinarias, del torrente sanguíneo y de transmisión sexual”, afirmó Fernando Pasterán, médico especialista en Microbiología, Adjunto del Servicio de Antimicrobianos del INEI-ANLIS Dr. Carlos Malbrán, y vicedirector de INVERA (Investigación en Resistencia Antimicrobiana).

El uso incorrecto de los medicamentos antimicrobianos, ya sea por no respetar los tiempos de tratamiento o utilizarlos sin indicación médica, es solo uno de los factores que contribuyen a la RAM. (EFE)

A partir de la sanción en nuestro país de la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos (N° 27.680), todos los medicamentos de este tipo deben expenderse bajo receta archivada, lo que contribuye a una mejor regulación de su uso. Con esta nueva legislación, la receta de antimicrobianos (original y duplicado) deberá incluir información completa del médico que prescribe y el diagnóstico por el cual lo hace.

“Esta situación que se ha producido a partir de la resistencia en nuestro medio evidenciada por varias cepas de la bacteria Klebsiella pneumoniae, tiene que ser un llamado a toda la población para que cada uno desde su lugar contribuya con acciones y conductas saludables a disminuir el riesgo de la proliferación y fortalecimiento de estas superbacterias”, concluyó el doctor Pasterán.

Un informe reciente de las Naciones Unidas, publicado en febrero de 2023, indicó que las superbacterias son ahora uno de los principales riesgos para la salud mundial. Asimismo, señalaron que aproximadamente 5 millones de muertes en todo el mundo se asociaron con la resistencia a los antimicrobianos en 2019 y que se espera que la cifra anual aumente a 10 millones para 2050, si no se toman medidas para detener la propagación de la resistencia a los antimicrobianos.

En la actualidad, a la Resistencia Antimicrobiana (RAM) se la considera responsable en forma directa de 1,3 millones de muertes por año en el mundo; y otras casi 5 millones están asociadas con esta condición. Hay que evitar la automedicación con antibióticos (AR)

Las principales industrias, como la farmacéutica y la agrícola, son en gran parte responsables de esta creciente amenaza, lo que inadvertidamente hace que los patógenos peligrosos evolucionen para ser más astutos que los medicamentos actualmente disponibles, según el informe.

El costo económico también podría resultar en una caída del PIB de al menos USD 3,4 billones anuales para 2030, según el informe. Un estudio reciente, publicado en la revista científica The Lancet, dijo que en el año 2019 en el mundo hubo 4,95 millones de fallecimientos asociados a la resistencia antimicrobiana, mientras 1,27 millones fueron atribuidas directamente a la RAM.

Casos y síntomas de la shigella

Las bacterias, virus, hongos y parásitos se vuelven resistentes a los antibióticos, antivirales y antifúngicos de uso frecuente (Getty)

En su sitio oficial, los CDC han señalado que el grupo de bacterias llamadas shigelas causan aproximadamente 500 mil casos de diarrea en EEUU al año y son las especies S. dysenteriae y S. boydii, las que siguen siendo una importante causa de enfermedad en el mundo en desarrollo. Y en el caso de la Shigella dysenteriae tipo 1, ésta puede ser mortal.

Los síntomas de esta enfermedad diarreica por lo general empiezan 1 o 2 días después de la exposición a la bacteria e incluyen:

· Diarrea (a veces con sangre)

· Fiebre

· Dolor de estómago

· Sentir la necesidad de defecar aun cuando no haya heces en los intestinos

Para la mayoría de las personas, estos síntomas suelen durar entre 5 y 7 días, pero en algunos casos, pueden pasar varios meses antes de que las deposiciones de la persona vuelvan completamente a la normalidad (por ejemplo, vuelvan a su frecuencia y consistencia normal).

Respecto a su tratamiento, hay quienes se mejoran tras 5 o 7 días, sin la necesidad de antibióticos.

Los doctores recomiendan antibióticos para casos graves de shigelosis, pero como algunos de ellos no son eficaces, en ocasiones puede ser necesario realizar pruebas de laboratorio antes para determinar qué fármacos utilizar.

