Qué son las galaxias caníbales y cómo crecen en el espacio

Imagen capturada por el telescopio Gemini North en Hawái revela un par de galaxias espirales que interactúan, NGC 4568 y NGC 4567, cuando comienzan a chocar y fusionarse, creando la ilusión de formar una mariposa de estrellas

En el espacio las distancias son enormes y muchas veces no podemos dimensionarlas a escala humana cuando hablamos de planetas distantes, soles y galaxias. En la vida de las galaxias la interacción con las vecinas juega un papel esencial. Tanto es así que, a pesar de ese espacio sideral que hay entre ellas, terminan chocando y devorándose unas a otras.

Es que las galaxias no existen en forma individual. La mayoría forma sistemas múltiples en los que viven y evolucionan bajo la influencia de otras galaxias vecinas. Observarlas interactuar a millones de años luz de distancia nos permite conocer también el comportamiento que ha tenido nuestra galaxia, la Vía Láctea en su evolución en el tiempo.

Esta semana, se ha descubierto una galaxia que refleja la versión muy temprana de nuestra galaxia natal, la Vía Láctea. La galaxia, apodada The Sparkler, está incrustada en un sistema de antiguos cúmulos estelares y se alimenta con avidez de sus compañeras galácticas más pequeños para crecer, según una reciente investigación publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a partir de observaciones realizadas por el poderoso telescopio espacial James Webb (JWST).

El telescopio espacial James Webb reveló una imagen que contiene los cúmulos globulares más distantes y antiguos que se hayan descubierto en el espacio

El descubrimiento de Sparkler, llamado así por sus dos docenas de cúmulos globulares en órbita, proporciona una visión única de la historia de formación de la Vía Láctea durante su infancia. Los cúmulos globulares son colecciones densas de alrededor de un millón de estrellas. La Vía Láctea alberga actualmente alrededor de 200 cúmulos globulares.

“La población de galaxias del universo evoluciona de una manera que hace pocas décadas ni siquiera imaginábamos. Es algo que ocurre en una escala tan diferente de la humana, tanto en tamaño como en tiempo, que parece imposible. Pero las galaxias chocan. Chocan todo el tiempo. Como resultado de estos choques las galaxias se distorsionan y, yendo al punto, se fusionan. Así van creciendo y, a la larga, las más grandes acaban incorporando a las más chicas. Es un canibalismo metafórico, por supuesto, no tiene nada raro, es un proceso físico completamente entendible y razonable que ocurra”, explicó a Infobae Guillermo Abramson, doctor en Física y astrónomo.

En unos 3.750 millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda comenzarán a distorsionarse mutuamente por la acción de la gravedad (NASA)

“Las galaxias chocan todo el tiempo porque la distancia que las separa (aunque es enorme) no es mucho mayor que el tamaño de las propias galaxias. En cambio, la distancia entre las estrellas que forman cada galaxia es inmensa comparada con el tamaño de las estrellas. Así que cuando las galaxias (que son colecciones de estrellas) chocan, se atraviesan como fantasmas. Las estrellas no chocan unas contra otras. Pero sus trayectorias se modifican. Cuando una galaxia pequeña se acerca a una grande (cae sobre ella, se puede decir), las mareas que se producen la estiran, y se forman colas de estrellas (mareas, porque son el mismo fenómeno que las mareas de la Luna sobre la Tierra, a una escala muchísimo mayor)”, agregó Abramson que es profesor en el Instituto Balseiro.

Y completó: “Luego la galaxia pequeña hace varias pasadas sobre o a través de la grande (dependiendo de la dirección del impacto). En cada pasada muchas de sus estrellas abandonan la galaxia pequeña y empiezan a orbitar el centro de la galaxia grande. Finalmente, lo único que queda es la cola de marea, muy estirada, y tal vez el núcleo, que por tener las estrellas más apretadas quizás sobreviva. Los astrónomos detectan estas estructuras en las galaxias grandes y pueden reconstruir la historia de cómo fueron esos choques que, en el pasado, fueron construyendo la galaxia grande”.

Impresión de un artista de la galaxia de la Vía Láctea en sus primeros días, rodeada de galaxias satélite que caen en ella. (James Josephides, Universidad de Swinburne)

Ensamblaje estelar

La galaxia Sparkler se puede encontrar en la constelación de Volans en el cielo del sur. El equipo, dirigido por el profesor de la Universidad de Swinburne, Duncan Forbes, y el profesor de la Universidad Estatal de San José, Aaron Romanowsky, examinaron la edad de Sparkler y sus alrededores observando la abundancia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Los astrónomos llaman a estos elementos pesados “metales”.

Esta galaxia y su sistema de cúmulos globulares se han detectado con un desplazamiento al rojo de 1,38, lo que implica que estamos viendo la galaxia hace unos 9.000 millones de años. Las observaciones son posibles gracias al nuevo JWST y al efecto de brillo de una lente gravitacional, que se alinea fortuitamente frente a la galaxia.

Al observar los cúmulos estelares compactos que rodean la galaxia, se dieron cuenta de que se parecían a versiones más jóvenes de los cúmulos alrededor de la Vía Láctea. Muchos son ricos en metales, similares a los cúmulos globulares del bulbo central de nuestra galaxia. Los investigadores también observaron cúmulos de edad intermedia pobres en metales que están asociados con una galaxia satélite que Sparkler está devorando, con sus cúmulos globulares actuando como un desierto.

Foto de la galaxia The Sparkler incrustada en un sistema de antiguos cúmulos estelares, que se alimenta con avidez de sus compañeras galácticas (Royal Society)

Abramson explicó que los astrónomos llaman metales a todos los elementos más pesados que el hidrógeno y helio, que son abrumadoramente la inmensa mayoría de toda la materia de todo el universo. “Algunos son más fáciles de observar con distintos tipos de telescopios, y se usan como indicadores: carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, entre los livianos, pero también sílice, hierro, etc. Son los elementos químicos que conocemos, los de la tabla periódica. Son los mismos en todo el universo. La composición química de las galaxias va evolucionando a medida que las estrellas convierten elementos livianos en pesados en sus núcleos, y al “morir” los entregan al medio interestelar para formar generaciones sucesivas de estrellas. En ese sentido se dice ‘joven’ o ‘madura’ una población de estrellas”, sostuvo el también investigador del Conicet.

La galaxia Sparkler actualmente tiene solo el 3% de la masa de nuestra galaxia, pero los investigadores esperan que crezca a través de este proceso de alimentación en escalas de tiempo cósmicas para eventualmente igualar la masa de la Vía Láctea como la vemos hoy. “Parece que estamos siendo testigos de primera mano del ensamblaje de esta galaxia a medida que acumula su masa, en forma de una galaxia enana y varios cúmulos globulares. Estamos entusiasmados con esta oportunidad única de estudiar tanto la formación de cúmulos globulares como una Vía Láctea infantil, en un momento en que el Universo tenía solo 1/3 de su edad actual “, dijo Forbes, autor del trabajo en estudio en un comunicado.

Las observaciones son posibles gracias al impresionante poder de observación infrarrojo del JWST y un fenómeno predicho por primera vez por Albert Einstein en 1915 en su Teoría de la Relatividad General donde el gran físico sugiere que los objetos con una gran masa “deforman” la estructura del espacio como una pelota pesada colocada sobre una lámina de goma estirada. Al igual que con esa simple analogía, cuanto mayor es la masa, más extrema es la curva que provoca.

Aunque puede parecer que no, esto son dos galaxias, conocidas como las galaxias Antena, que están en proceso de combinación (ESA/Hubble)

Eso significa que los objetos extremadamente masivos como los agujeros negros o las galaxias pueden “abollar” el espacio lo suficiente como para deformar la luz cuando pasa por ellos. Como resultado, si la luz de un objeto de fondo pasa por esta deformación, su tiempo de viaje se ve afectado. Esto puede llevar a que ese objeto de fondo sea amplificado por este objeto de aterrizaje en primer plano, que se describe como una “lente gravitatoria”. La galaxia Sparkler está iluminada por una lente gravitacional de este tipo que permite al JWST detectar su luz que ha estado viajando durante 9 mil millones de años para llegar al poderoso telescopio espacial.

“El choque de dos galaxias es uno de los eventos que me resulta más extraordinario del universo. Para empezar, energéticamente es algo descomunal. Y, cuando se atraviesan como decía antes, aunque las estrellas no chocan entre sí, el gas que llena el espacio entre las mismas (que es muy tenue pero que no es vacío), sí siente el choque. Se comprime muchísimo y se desata un episodio de formación de muchas nuevas estrellas”, sostuvo Abramson, autor del blog En el cielo las estrellas.

Y concluyó: “En las fotos de choques de galaxias vemos estas estrellas nuevas brillando ferozmente en colores azules, mientras su radiación hace brillar el gas interestelar en colores rosados. Es decir, como resultado del choque se forman nuevas estrellas, casi todas con sus planetas alrededor, algunas tal vez con seres vivos, quién te dice. Es un mecanismo que convierte la energía cinética de las galaxias en ‘gente’. Es extraordinario”.

Estas dos galaxias, conocidas como Los Ratones, están en una fase temprana de su colisión. El proceso comenzó hace unos 290 millones de años (NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA)

