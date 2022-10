La NASA creó un equipo de 16 científicos para estudiar a los ovnis en profundidad

El nuevo equipo de la NASA para investigar los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) está formado por nueve hombres y siete mujeres, incluyendo “algunos de los principales científicos del mundo", según comunicó la agencia espacial

Aunque ya no son llamados ovnis, sino Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), los objetos misteriosos observados en los cielos ya son una prioridad para la NASA, al punto que confirmó un equipo de prestigiosos investigadores para estudiarlos en profundidad.

En junio, la agencia espacial anunció que había encargado un panel para investigar los UAP, a partir de un presupuesto inicial recibido por el Congreso de los Estados Unidos de 100.000 dólares para una exhaustiva investigación que llevará adelante durante nueve meses.

Y hoy es el gran día del comienzo de este especial estudio que se centrará únicamente en la información no clasificada como secreta o confidencial. A mediados de 2023 se publicará un informe completo con las conclusiones del equipo multidisciplinar. El funcionario de la NASA responsable de orquestar el estudio es Daniel Evans, administrador asociado adjunto adjunto para investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

Como se anunció anteriormente, el equipo de estudio independiente está presidido por David Spergel, presidente de la Fundación Simons.

Esta foto tomadas desde un F-18 y publicada por The Debrief, muestra un "objeto plateado en forma de cubo" no identificado que se cierne sobre el océano a una altitud de aproximadamente 30,000 a 35,000

El término OVNI (Objeto Volador No Identificado), conocido para todos aquellos avistamientos de “aeronaves” no registradas, ahora ha pasado a llamarse, por parte del Ejército estadounidense, como UAP y tiene como fin esclarecer la teoría que evidencia que existe “vida alienígena” y que en el espacio, no estamos solos.

De hecho, el Congreso estadounidense admitió este año, por primera vez en su historia, un documento que señalaba directamente que estos fenómenos pueden suponer una amenaza, y que no parece que estén construidos por “seres humanos”.

“Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera está en el corazón de lo que somos en la NASA. Comprender los datos que tenemos sobre los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable.

Los fenómenos aéreos no identificados son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea y el estudio se alinea con uno de los objetivos de la NASA para garantizar la seguridad de las aeronaves”, explicó la agencia en un comunicado.

Distintos avistamientos de UAP se sucedieron en los últimos años

Y agregó: “Sin acceso a un extenso conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo que el enfoque del estudio es informar a la NASA qué datos posibles podrían recopilarse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de UAP. El limitado número de observaciones de alta calidad de los fenómenos aéreos no identificados hace que actualmente sea imposible sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de estos eventos”.

Habrá 16 investigadores de una variedad de campos, desde astronomía hasta oceanografía, informática y periodismo. Incluso hay un exastronauta de la NASA en el grupo. “La NASA ha reunido a algunos de los principales científicos del mundo, profesionales de datos e inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial, todos con un cargo específico, que es decirnos cómo aplicar el enfoque completo de la ciencia y los datos a UAP. Los hallazgos se darán a conocer al público junto con los principios de transparencia, apertura e integridad científica de la NASA”, sostuvo Evans.

La NASA ha tomado en serio el potencial peligro de los objetos voladores no identificados

Los miembros del equipo de estudio independiente de la NASA sobre fenómenos aéreos no identificados son:

-David Spergel fue seleccionado para presidir el estudio independiente de la NASA sobre fenómenos aéreos no identificados. Es el presidente de la Fundación Simons, donde fue el director fundador de su Instituto Flatiron de Astrofísica Computacional. Sus intereses van desde la búsqueda de planetas y estrellas cercanas hasta la forma del universo. Midió la edad, la forma y la composición del universo y desempeñó un papel clave en el establecimiento del modelo estándar de cosmología. Spergel, becario “Genius” de MacArthur, ha sido citado en publicaciones más de 100.000 veces.

-Reggie Brothers es el socio operativo de AE Industrial Partners en Boca Raton, Florida. Anteriormente se desempeñó como director ejecutivo y miembro de la junta de BigBear.ai en Columbia, Maryland. Brothers también fue vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Peraton, así como director de Chertoff Group. Antes de su tiempo en el sector privado, se desempeñó como subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y como Subsecretario Adjunto de Defensa para Investigación en el Departamento de Defensa. Brothers también es Miembro Distinguido del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown y es miembro del Comité Visitante de Investigación Patrocinada del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge, Massachusetts.

-Jen Buss es directora ejecutiva del Instituto Potomac de Estudios Políticos en Arlington, Virginia. Antes de convertirse en directora ejecutiva, Buss trabajó extensamente con la NASA para explorar cuestiones de política y procesos de planificación estratégica para la atención médica de los astronautas y el diagnóstico y la terapia del cáncer. Es reconocida a nivel nacional como una autoridad en su campo de análisis de tendencias científicas y tecnológicas y soluciones de políticas.

La primera edición de Expo Ovni se llevó a cabo en el Museo de San Nicolás de México, donde se encuentran diversas secciones que describen situaciones entre mitos, leyendas, películas y simulaciones en torno a los extraterrestres (GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM)

-Nadia Drake es periodista científica independiente y escritora colaboradora de National Geographic. También escribe regularmente para Scientific American y se especializa en cubrir temas de astronomía, astrofísica, ciencias planetarias y selvas. Ha ganado premios de periodismo por su trabajo en National Geographic, incluido el premio David N. Schramm de la División de Astrofísica de Alta Energía de la Sociedad Astronómica Estadounidense y el premio Jonathan Eberhart de la División de Ciencias Planetarias de la AAS. Drake tiene un doctorado en genética de la Universidad de Cornell.

-Mike Gold es el vicepresidente ejecutivo de Espacio Civil y Asuntos Externos de Redwire en Jacksonville, Florida. Antes de Redwire, Gold ocupó varios puestos de liderazgo en la NASA, incluido el de administrador asociado de Política y Asociaciones Espaciales, administrador asociado interino de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y asesor principal del Administrador de Asuntos Legales e Internacionales. Dirigió para la NASA, junto con el Departamento de Estado, la creación y ejecución de los Acuerdos de Artemisa, que establecieron las normas de comportamiento en el espacio. También dirigió la negociación y adopción de acuerdos internacionales vinculantes para el portal lunar, la creación de nuevos protocolos planetarios y la primera compra por parte de la NASA de un recurso lunar. Gold recibió la Medalla de Liderazgo Sobresaliente de la NASA por su trabajo en 2020. Además,

-David Grinspoon es científico sénior en el Instituto de Ciencias Planetarias en Tuscon, Arizona, y se desempeña como asesor frecuente de la NASA sobre exploración espacial. Forma parte de los equipos científicos de varias misiones de naves espaciales interplanetarias, incluida la misión DAVINCI a Venus. Es el ex Presidente inaugural de Astrobiología de la NASA/Biblioteca del Congreso de Baruch S. Blumberg. Su investigación se centra en la planetología comparada, especialmente en relación con la evolución del clima y las implicaciones de la habitabilidad en planetas similares a la Tierra. La Sociedad Astronómica Estadounidense le otorgó la Medalla Carl Sagan y es miembro electo de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. También es profesor adjunto de Ciencias Astrofísicas y Planetarias en la Universidad de Colorado en Boulder, Colorado, así como en la Universidad de Georgetown en Washington.

El piloto del F-18 que filmó el famoso OVNI 'Gimbal' dijo al Congreso de EEUU que pensó que era parte de un ejercicio de entrenamiento mientras lo perseguía como un enemigo

-Scott Kelly es un exastronauta de la NASA, piloto de pruebas, piloto de combate y capitán retirado de la Marina de los EE. UU. Estuvo al mando de las Expediciones 26, 45 y 46 de la Estación Espacial Internacional. También fue piloto del transbordador espacial Discovery para la tercera misión de mantenimiento del Hubble. Fue seleccionado para una misión de un año a la estación espacial donde estableció el récord en ese momento por el número total acumulado de días que pasó en el espacio. Antes de la NASA, Kelly fue el primer piloto al volar el F-14 con un nuevo sistema de control de vuelo digital. Voló el F-14 Tomcat en el escuadrón de combate VF-143 a bordo del USS Dwight D. Eisenhower. Es dos veces autor de bestsellers del New York Times y fue reconocido por la revista Time en 2015 como una de las personas más influyentes del mundo.

-Matt Mountain es el presidente de la Asociación de Universidades para la Investigación y la Astronomía, conocida como AURA. En AURA, Mountain supervisa un consorcio de 44 universidades en todo el país y cuatro afiliados internacionales que ayudan a la NASA y la Fundación Nacional de Ciencias a construir y operar observatorios, incluidos el Telescopio Hubble de la NASA y el Telescopio espacial James Webb. También se desempeña como científico de telescopios para Webb y es miembro de su Grupo de trabajo científico. Es el ex director del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore y del Observatorio Internacional Gemini en Hilo, Hawái.

-Warren Randolph es el subdirector ejecutivo del departamento de Investigación y Prevención de Accidentes para la Seguridad Aérea de la Administración Federal de Aviación. Tiene una amplia experiencia en seguridad de la aviación en la Administración Federal de Aviación (FAA) y actualmente es responsable de establecer e implementar los principios del sistema de gestión de seguridad y utilizar datos para informar la evaluación de peligros futuros y riesgos de seguridad emergentes. Antes de la FAA, Randolph se desempeñó como aerodinámico para la Guardia Costera de los EE. UU. y la Fuerza Aérea de los EEUU para múltiples simulaciones de vuelo.

Imágenes fijas de video grabado por la Marina de los EE. UU. Que muestran UAP en forma de pirámide volando sobre el USS Russell. (Imagen obtenida por @JeremyCorbell)

-Walter Scott es vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Maxar en Westminster, Colorado, una empresa de tecnología espacial que se especializa en inteligencia terrestre e infraestructura espacial. En 1992, fundó DigitalGlobe, que se convirtió en parte de Maxar en 2017. Ha ocupado puestos de liderazgo en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en Livermore, California, y fue presidente de Scott Consulting. En 2021, el Instituto Estadounidense de Aeronáutica y Astronáutica lo incorporó a la Conferencia David W. Thompson sobre comercio espacial.

-Joshua Semeter es profesor de ingeniería eléctrica e informática y director del Centro de Física Espacial de la Universidad de Boston. En la Universidad de Boston, investiga las interacciones entre la ionosfera de la Tierra y el entorno espacial. Las actividades en el laboratorio de Semeter incluyen el desarrollo de tecnologías de sensores ópticos y magnéticos, diseño de experimentos de radar y procesamiento de señales, y la aplicación de tomografía y otras técnicas de inversión para el análisis de mediciones multimodo distribuidas del entorno espacial.

-Karlin Toner es la directora ejecutiva interina de la Oficina de Políticas y Planes de Aviación de la FAA. Anteriormente, se desempeñó como directora de estrategia global de la FAA, donde dirigió la estrategia internacional de la FAA y gestionó las amenazas a la aviación civil internacional. Antes de la FAA, Toner se desempeñó en la NASA en múltiples puestos de liderazgo, incluido el de director del Programa de Sistemas del Espacio Aéreo en la sede de la NASA. Recibió la Medalla al Logro Excepcional de la NASA y es miembro asociado del Instituto Estadounidense de Aeronáutica y Astronáutica.

Aumentaron los avistamientos de OVNIS durante el confinamiento por la pandemia

-Shelley Wright es profesora asociada de física en el Centro de Astrofísica y Estudios Espaciales de la Universidad de California en San Diego. Se especializa en galaxias, agujeros negros supermasivos y en la construcción de instrumentos ópticos e infrarrojos para telescopios que utilizan óptica adaptativa, como espectrógrafos de campo integral. Es investigadora e instrumentista de la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI). También es la investigadora principal del Laboratorio de Infrarrojos Ópticos de UC San Diego. Anteriormente, fue profesora asistente en el Instituto Dunlap de la Universidad de Toronto.

-Anamaria Berea es profesora asociada de Ciencias Computacionales y de Datos en la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia. Es investigadora afiliada del Instituto SETI en Mountain View, California, e investigadora investigadora del Instituto de Ciencias Blue Marble Space en Seattle. Su investigación se centra en el surgimiento de la comunicación en sistemas vivos complejos y en aplicaciones de ciencia de datos en astrobiología, tanto para la ciencia de biofirmas como de tecnofirmas. Utiliza una amplia gama de métodos computacionales para descubrir patrones fundamentales en los datos.

-Federica Bianco es profesora adjunta en la Universidad de Delaware en el Departamento de Física y Astrofísica, la Escuela Biden de Políticas Públicas y Administración y científica sénior en el Observatorio Urbano de Ciudades Múltiples. Es una científica interdisciplinaria que se enfoca en el uso de la ciencia de datos para estudiar el universo y encontrar soluciones a problemas urbanos en la Tierra. Es científica adjunta del proyecto del Observatorio Vera C. Rubin, que en 2023 comenzará el Legacy Survey of Space and Time para estudiar el cielo nocturno en el hemisferio sur y descubrir nuevas galaxias y estrellas. Ha aparecido en más de 100 artículos revisados por pares y recibió la subvención “Desarrollo innovador en ciencias aplicadas relacionadas con la energía” del Departamento de Energía.

-Paula Bontempi es oceanógrafa biológica desde hace más de 25 años. Es la sexta decana y la segunda mujer en dirigir la Escuela de Graduados en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island (URI). También es profesora de oceanografía en la URI. Pasó dieciocho años en la NASA y fue nombrada subdirectora interina de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA para la Dirección de Misiones Científicas. También dirigió la investigación de la NASA sobre biología oceánica, biogeoquímica, el ciclo del carbono y los ecosistemas, así como muchas misiones satelitales de observación de la Tierra de la NASA en ciencias marinas. Es miembro de The Oceanography Society.

