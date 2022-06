La NASA crea una comisión de científicos para estudiar los OVNI

Como un modo concreto de esclarecer los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), y observados tanto por entes militares como civiles, la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, conformó un equipo de estudio para que comience a principios de otoño a estudiarlos.

Concretamente, el informe busca brindar luz sobre observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos, desde una perspectiva científica. El estudio se centrará en identificar los datos disponibles, la mejor manera de recopilar datos futuros y cómo la NASA puede usar esos datos para avanzar en la comprensión científica de las UAP, anteriormente llamados OVNI.

Imágenes fijas de video grabado por la Marina de los EE. UU. Que muestran UAP en forma de pirámide volando sobre el USS Russell. ( @JeremyCorbell)

“El número limitado de observaciones de UAP actualmente dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos. Los fenómenos no identificados en la atmósfera son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea. Establecer qué eventos son naturales proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar dichos fenómenos, lo que se alinea con uno de los objetivos de la NASA para garantizar la seguridad de las aeronaves. Hasta ahora no hay evidencia de que los UAP sean de origen extraterrestre”, asegura la NASA.

“A lo largo de las décadas, la NASA ha respondido al llamado para abordar algunos de los misterios más desconcertantes que conocemos, y esto no es diferente ”, dijo Daniel Evans, el científico de la NASA responsable de coordinar el estudio, a los periodistas en una llamada. Mientras que las sondas y los rovers de la NASA recorren el sistema solar en busca de fósiles de microbios antiguos, y sus astrónomos buscan las llamadas “firmas tecnológicas” en planetas distantes en busca de signos de civilizaciones inteligentes, esta es la primera vez que la agencia investigará fenómenos inexplicables en los cielos de la Tierra.

“La NASA cree que las herramientas del descubrimiento científico son poderosas y se aplican aquí también”, indicó Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en la sede de la NASA en Washington. “Tenemos acceso a una amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio, y ese es el elemento vital de la investigación científica. Contamos con las herramientas y el equipo que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo desconocido. Esa es la definición misma de lo que es la ciencia. Eso es lo que hacemos.”

Imagen de uno de los objetos no identificado con forma de "Bellota". (Foto: USAF)

El mes pasado, el Congreso celebró una audiencia pública sobre los ovnis, mientras que un informe de inteligencia estadounidense del año pasado catalogó 144 avistamientos que, según dijo, no podían explicarse. No descartó un origen extraterrestre. El estudio de la NASA será independiente del Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados del Pentágono, pero la agencia espacial “se ha coordinado ampliamente en todo el gobierno con respecto a cómo aplicar las herramientas de la ciencia”, dijo en un comunicado.

La agencia no forma parte de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados del Departamento de Defensa ni de su sucesor, el Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados. Sin embargo, la NASA se ha coordinado ampliamente en todo el gobierno con respecto a cómo aplicar las herramientas de la ciencia para arrojar luz sobre la naturaleza y el origen de los fenómenos aéreos no identificados. El equipo de estudio independiente de la agencia estará dirigido por el astrofísico David Spergel, presidente de la Fundación Simons en la ciudad de Nueva York y anteriormente presidente del departamento de astrofísica de la Universidad de Princeton en Princeton, Nueva Jersey. Daniel Evans, el subadministrador asociado adjunto de investigación en la Dirección de Misión Científica de la NASA, será el funcionario de la NASA responsable de orquestar el estudio.

“Dada la escasez de observaciones, nuestra primera tarea es simplemente recopilar el conjunto de datos más sólido que podamos. Identificaremos qué datos (de civiles, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, empresas) existen, qué más debemos tratar de recopilar y cómo analizarlos mejor”, precisó Spergel. Se espera que el estudio tarde alrededor de nueve meses en completarse. Obtendrá el asesoramiento de expertos en las comunidades científica, aeronáutica y de análisis de datos para centrarse en la mejor manera de recopilar nuevos datos y mejorar las observaciones de UAP.

Esta foto filtrada, publicada por The Debrief, muestra un "objeto plateado en forma de cubo" no identificado que se cierne sobre el océano Atlántico (USAF)

“De acuerdo con los principios de apertura, transparencia e integridad científica de la NASA, este informe se compartirá públicamente. Todos los datos de la NASA están disponibles para el público, nos tomamos esa obligación en serio, y los hacemos fácilmente accesibles para que cualquiera pueda verlos o estudiarlos”, agregó Evans.

Aunque no está relacionado con este nuevo estudio, la NASA tiene un programa de astrobiología activo que se enfoca en los orígenes, la evolución y la distribución de la vida más allá de la Tierra. Desde el estudio del agua en Marte hasta el sondeo de “mundos oceánicos” prometedores, como Titán y Europa, las misiones científicas de la NASA están trabajando juntas con el objetivo de encontrar signos de vida más allá de la Tierra.

Además, la búsqueda de vida de la agencia también incluye el uso de misiones como el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito y el Telescopio Espacial Hubble, para buscar exoplanetas habitables, mientras que el Telescopio Espacial James Webb intentará detectar firmas biológicas en atmósferas alrededor de otros planetas, detectando oxígeno y carbono. el dióxido en otras atmósferas, por ejemplo, podría sugerir que un exoplaneta alberga plantas y animales como el nuestro.

La NASA también financia investigaciones basadas en el espacio que se centran en firmas tecnológicas, es decir, firmas de tecnología avanzada en el espacio exterior, de otros planetas.

