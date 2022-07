Labio leporino: cuáles son los avances médicos que mejoran la vida de los pacientes

En el mundo, se estima que uno de cada 800 bebés nace con labio leporino y/o hendidura de paladar (Getty)

Las Fisuras Labio Alveolo Palatinas (FLAP), más conocidas como labio leporino, es uno de los defectos congénitos más frecuentes en los recién nacidos . Ocurre cuando las estructuras faciales no se cierran por completo en la etapa intrauterina, generando orificios o hendiduras en la zona del labio superior y/o en el paladar. Estas fisuras causan dificultades para comer, respirar, oír y hablar.

En el mundo, cada 3 minutos nace un niño con esta afección y en Argentina alrededor de 1.000 al año.Para concientizar, cada 23 de julio se conmemora el Día Mundial del FLAP (Fisuras Labio-Alveolo-Palatinas).

En cuanto a las causas del labio leporino, si bien no se sabe con exactitud porqué puede presentarse, podría responder a una interacción de factores genéticos y ambientales. S i bien no puede prevenirse, el inicio del tratamiento precoz permite mejorar la calidad de vida de los niños .

La cirugía reconstructiva de fisura labio palatina ha evolucionado durante más de medio siglo, y las técnicas y procedimientos actuales han recorrido un largo camino de innovación. En la actualidad, la cirugía es segura y la transformación es inmediata : los pacientes ven su sonrisa por primera vez.

Las células madre del cordón umbilical tienen propiedades regenerativas y podrían evitar la necesidad de utilizar injertos óseos (ONG Smile Train)

“La importancia de la cirugía de labio palatino es fundamental porque es la malformación más frecuente de la cara y del cráneo. Cada vez que nace en una familia un bebé con estas características, muchos lo consideran una catástrofe, porque es de las patologías que acarrean problemas emocionales psicológicos a la familia entera. Los padres se cuestionan qué hicieron mal y por qué ocurrió algo así”, dijo a Infobae el especialista mexicano Fernando Molina Montalva, profesor de cirugía plástica reconstructiva y miembro del Consejo Médico Asesor de la ONG de alcance global Smile Train.

A los tratamientos convencionales, hoy se suma la utilización de células madre del cordón umbilical con resultados alentadores . En este sentido, el diagnóstico intrauterino ofrece dos grandes ventajas: los padres reciben orientación y acompañamiento antes de la llegada del bebé, lo que incide en una mejor predisposición para iniciar el tratamiento una vez nacido y les da la posibilidad de elegir preservar las células madre del cordón umbilical.

“En línea con el aumento de las investigaciones y estudios que alientan el uso terapéutico de las células madre del cordón umbilical, crece el interés por la guarda y criopreservación. Muchas de las familias que llegan a nuestra institución, lo hacen luego de que los obstetras les comentan acerca de los potenciales beneficios para la salud del niño por nacer. También están quienes lo hacen en el marco de un diagnóstico de labio leporino”, dijo el doctor Claudio Dufour, director médico de BioCells Argentina, institución dedicada a la guarda de células madre.

En Argentina y en el mundo ya existen casos de pacientes que han recibido células madre de su propio cordón umbilical como parte de sus cirugías regenerativas y los resultados obtenidos han sido muy buenos.

Un niño con labio leporino suele requerir al menos dos cirugías en su vida (foto: Smile Train)

Este tipo de células, por su capacidad regenerativa pueden convertirse en tejidos y órgano s, colaborando en la formación de huesos que permitan cerrar las hendiduras, lo cual evitaría la necesidad de una posterior cirugía de injerto óseo. “Tenemos caso de menores, cuyas células del cordón han sido utilizadas para una cirugía reparadora alcanzando resultados muy positivos”, destacó el Dufour.

Un caso reciente del uso terapéutico de las células madre para labio leporino fue difundido en un artículo publicado en la revista especializada The Journal of Craniofacial Surgery”. El equipo médico del Hospital De San José de Bogotá, Colombia, practicó una cirugía reconstructiva a una bebé. La paciente se sometió durante los primeros meses de vida a un procedimiento de “conformación nasoalveolar” no quirúrgico para alinear los tejidos blandos de la mandíbula superior, para esto se usaron las células madre propias. La paciente fue diagnosticada antes de nacer, lo que les permitió a los padres realizar el procedimiento de extracción de células madre inmediatamente después del alumbramiento.

El control posterior demostró la formación del nuevo hueso para cerrar el paladar hendido, lo que permitió una buena posición y apoyo para la erupción normal de los dientes. En los controles por imágenes a los cinco años del paciente, se evidenció un buen grosor del hueso de la mandíbula superior en el área donde había estado la hendidura.

Otro estudio, llevado adelante por científicos del cirujanos plásticos del Hospital Infantil Darcy Vargas, en San Pablo, Brasil, monitoreó durante una década a 9 pacientes con labio leporino y paladar hendido que fueron operados y a quienes se les inyectó células madre de cordón umbilical y sangre de la placenta en el hueso y tejido blando durante la rinoqueiloplastia. Todos los pacientes evidenciaron una mejoría en la respuesta inflamatoria prolongada en el tiempo y no se observaron resultados adversos.

“Las células madre permiten una mejora en la calidad de vida de estos pacientes. En los últimos años se ha avanzado mucho en el estudio de potenciales usos terapéuticos de las células madre del cordón umbilical, seguramente el correr del tiempo y las aprobaciones pertinentes por parte de las organizaciones regulatorias de salud, comenzarán a utilizarse cada vez más para el tratamiento de patologías diversas como hoy sucede con el labio leporino, también para Trastorno de Espectro Autista y Parálisis Cerebral”, estimó Dufour.

