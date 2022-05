Mitos y verdades sobre la viruela del mono: 6 respuestas sobre la enfermedad que alerta al mundo

La viruela fue erradicada hace más de cuatro décadas del mundo debido al uso de una vacuna que ya no se produce (Reuters)

En medio de la pandemia por COVID-19 y cuando la ciencia se disponía a dar respuesta a las nuevas variantes del SARS-CoV-2 con vacunas que brinden más y mejor protección, hizo su aparición en la escena mundial la llamada “viruela del mono”, de la que ya se registraron casos en 16 países y hay uno con “altas posibilidades” de ser confirmado en la Argentina.

La viruela del mono, o “ortopoxvirosis simia” es una enfermedad rara cuyo patógeno puede transmitirse del animal al hombre y viceversa.

Sus síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en sujetos con viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.

No existen tratamientos o vacunas específicos contra la viruela del mono, pero se pueden contener los brotes, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Generalmente, la enfermedad se cura espontáneamente y los síntomas duran entre 14 y 21 días.

“Por ahora no está demostrado que sea una enfermedad de transmisión sexual" (Reuters)

Con casos en España, Portugal, Francia, Alemania y los Estados Unidos entre otras potencias mundiales, las dudas sobre la enfermedad no tardan en aparecer, así como las posibilidades de que se extienda de manera global, tal como lo hizo el COVID-19.

A continuación, algunos de los mitos más comunes que comenzaron a circular, y la explicación de los especialistas.

1- Es una enfermedad nueva: Falso

La viruela de los monos fue descrita por primera vez en 1958. En un año normal, se producen unos pocos miles de casos en África, normalmente en las partes occidental y central del continente. Pero los casos fuera de África se habían limitado a muy pocas personas que habían estado en África o a la importación de animales infectados.

Ahora, el hecho de que sólo durante la última semana, el número de casos detectados fuera de África haya superado el número detectado fuera del continente desde 1970, cuando se identificó por primera vez que el virus causaba la enfermedad en los seres humanos puso a las autoridades en alerta máxima. “Es revelador ver este tipo de propagación” , dijo a la revista Nature Anne Rimoin, epidemióloga de la Universidad de California en Los Ángeles, que ha estudiado la viruela del mono en la República Democrática del Congo durante más de una década.

Si bien esta viruela símica no tiene vacuna, se sabe que la vacuna contra la viruela humana protegería contra esta infección (Andina)

2- La viruela del mono no tiene vacuna específica: Verdadero

La viruela fue erradicada hace más de cuatro décadas del mundo debido al uso de una vacuna que ya no se produce. Esta viruela del mono no tiene vacuna, pero se sabe que la vacuna contra la viruela humana protegería contra esta infección.

Así lo hizo saber por estos días David Heymann, presidente del Grupo Asesor Estratégico y Técnico de la OMS sobre Peligros Infecciosos con Potencial Pandémico y Epidémico, quien tras asegurar que “con varios casos confirmados, este es el brote de viruela del mono más grande y más extendido jamás visto en Europa”, destacó que “si bien no existe una vacuna desarrollada específicamente contra la viruela del mono, algunos países apelan a la inyección contra la viruela humana, ya que ofrece una protección del 85% porque los dos virus son bastante similares”.

3- Es una enfermedad que afecta sólo a hombres homosexuales: Falso

Si bien gran parte de los casos reportados en el actual brote están relacionados con hombres que tuvieron relaciones sexuales con otros hombres, no es una enfermedad que sólo afecte a este grupo. Eventualmente podría contagiarse cualquier persona que esté en contacto directo y estrecho con alguien infectado.

En una entrevista radial, la secretaria de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte, aseguró que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual. “Por ahora no está demostrado que sea una enfermedad de transmisión sexual. La transmisión es por contacto cercano, por gotas respiratorias o por el contacto cercano con el líquido de las vesículas o ampollas que genera. Pero el contagio es por contacto estrecho, no es una enfermedad de transmisión sexual” , explicó la funcionaria.

La viruela del mono, o "ortopoxvirosis simia" es una enfermedad rara cuyo patógeno puede transmitirse del animal al hombre y viceversa (Getty)

4- Los cuidados contra el COVID-19 sirven para prevenir la viruela del mono: Verdadero

El uso de mascarillas y el distanciamiento social son importantes al momento de disminuir la posibilidad de adquirir esta infección.

Según precisó el virólogo del Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos en Fort Detrick, Maryland, Jay Hooper, “el virus de la viruela del mono no es igual al coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. No se transmite tan fácilmente de persona a persona, y como está relacionado con el virus de la viruela, ya existen tratamientos y vacunas para frenar su propagación . Así que, aunque los científicos están preocupados, consideran que no hay que dejarse llevar por el pánico”.

“A diferencia del coronavirus que se propaga a través de gotitas en el aire llamadas aerosoles, se cree que la viruela del mono se transmite por contacto cercano con fluidos corporales, como la saliva al toser -precisó el experto-. Esto significa que es probable que una persona con viruela del mono infecte a muchos menos contactos cercanos que alguien con el coronavirus”.

Monkeypox was first discovered in 1958 when two outbreaks of a pox-like disease occurred in colonies of monkeys kept for research, hence the name ‘monkeypox.’ The first human case of monkeypox was recorded in 1970 in the Democratic Republic of Congo during a period of intensified effort to eliminate smallpox. Since then monkeypox has been reported in humans in other central and western African countries. CDC

5- Es una nueva pandemia: Falso

A la fecha se han reportado cerca de un centenar de casos entre más de 7 mil millones de habitantes. Es una situación para estar atentos, pero no para crear pánico. Se están realizando estudios constantemente.

“Nosotros como Estado cuando surge algo que nos llama la atención tenemos que investigarlo, prestarle atención y vigilarlo, pero eso no significa que tengamos un nuevo virus con potencial pandémico ni mucho menos” , sostuvo Rearte consultada acerca de la gravedad del posible primer caso en la Argentina.

Y agregó: “ Hoy el riesgo de que el virus de la viruela del mono sea pandémico es muy bajo . Porque se trata de un virus que no tiene una alta transmisibilidad entre los seres humanos según la evidencia científica hasta ahora. Pero como se observó con la pandemia del coronavirus, hay que estar atentos a los casos sospechosos, a su aislamiento y al seguimiento de los contactos estrechos”.

6- Puede dar casos asintomáticos que dificulten su detección: Falso

A diferencia del coronavirus SARS-CoV-2, que puede propagarse de forma asintomática en 1 de cada 4 personas, la viruela del mono no suele pasar desapercibida . Esto se debe en parte a las lesiones cutáneas que provoca. Si la viruela del mono pudiera propagarse de forma asintomática, sería especialmente preocupante porque dificultaría el seguimiento del virus, señaló Andrea McCollum, epidemióloga que dirige el equipo de “poxvirus” de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU.

