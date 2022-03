Por qué los volcanes de Plutón pueden insinuar la existencia de vida bajo su superficie

La nave New Horizons sobrevuela Plutón

La misión New Horizons de la NASA sigue asombrando a los científicos. Cuando la sonda sobrevoló el hoy planeta enano en 2015 tomó fotografías nunca vistas del objeto lejano más importante de nuestro Sistema Solar.

Los datos y la información brindados por la nave todavía son analizados por los expertos que elaboran teorías increíbles sobre las formaciones que allí existen y que el calor bajo la superficie del planeta enano podría incluso insinuar el potencial de la vida. Un área de Plutón que los investigadores creen que se formó a partir de la erupción de volcanes de hielo es única en ese frío mundo distante. La misión que se lanzó en 2006, tomó fotografías detalladas de la superficie de Plutón, un planeta enano y el objeto más grande del cinturón de Kuiper.

Ahora, un nuevo artículo científico publicado en la revista Nature Communications examina imágenes de un área que contiene dos montículos principales que los expertos han propuesto como volcanes de hielo. En el estudio, los investigadores concluyen que la superficie alrededor de estos montículos probablemente se formó por la actividad bastante reciente de los volcanes de hielo o criovolcanes.

El hallazgo plantea la posibilidad de que estos volcanes aún puedan estar activos y que el agua líquida, o algo parecido, fluya o fluya recientemente bajo la superficie de Plutón. La actividad reciente también significa que es probable que haya más calor en el interior de Plutón de lo que los científicos pensaban anteriormente. Dada otra investigación reciente, dicen que su trabajo podría incluso aumentar la posibilidad de que exista vida debajo de la superficie de Plutón.

Formación volcánica captada en un sobrevuelo de New Horizons (NASA)

Los investigadores analizaron fotografías de una región dominada por dos grandes montículos, llamados Wright Mons y Piccard Mons, que los científicos creen que son criovolcanes. Wright Mons es un monte de 4 a 5 kilómetros de alto y aproximadamente 150 km de ancho, mientras que Piccard Mons tiene aproximadamente 7 km de alto y 250 km de ancho.

Los presuntos volcanes de hielo también tienen depresiones extremadamente profundas en sus picos: el de Wright Mons es tan profundo como la altura del monte. Muchas partes del área también tienen una apariencia inusual, llena de bultos o “montículos”, formada por montículos ondulados y redondeados. Los investigadores creen que montículos más pequeños, formados por volcanes de hielo, podrían haberse acumulado con el tiempo para formar estos dos montículos principales.

“No había otras áreas en Plutón que se pareciera a esta región. La forma en que se ven estas características es muy diferente a la de cualquier volcán en el sistema solar, ya sean ejemplos helados o volcanes rocoso. Se formaron como montañas, pero no hay una caldera en la parte superior, y tienen grandes protuberancias por todas partes”, dijo Kelsi Singer, científica planetaria del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado y autora principal del estudio. Si bien Plutón tiene un núcleo rocoso, los científicos han creído durante mucho tiempo que el planeta carecía de mucho calor interior, lo cual es necesario para estimular el vulcanismo. Para crear la región que estudiaron Singer y su equipo, habría habido varios sitios de erupción.

Plutón era una incógnita como mundo lejano, hasta que llegó la misión de la NASA para fotografiarlo y grabarlo (REUTERS/NASA/JHUAPL)

El equipo de investigación también notó que el área no tiene cráteres de impacto, que se pueden ver en la superficie de Plutón, lo que sugiere que los volcanes de hielo estuvieron activos hace relativamente poco tiempo, y que el interior de Plutón tiene más calor residual de lo esperado. “Esto significa que Plutón tiene más calor interno de lo que pensábamos, lo que significa que no entendemos completamente cómo funcionan los cuerpos planetarios”, dijo Singer. Según la falta de cráteres, es probable que el área no tenga más de uno o dos mil millones de años, y algunas áreas probablemente tengan menos de 200 millones de años.

En cierto modo, los criovolcanes son análogos a los volcanes de la Tierra, ya que gran parte de la superficie de Plutón está hecha de hielo y las temperaturas en Plutón están muy por debajo del punto de congelación del agua. Eso significa que el agua líquida, o algo parecido que es al menos parcialmente fluido o móvil, sería como el magma en la Tierra, saliendo a la superficie después de una erupción y congelándose, o endureciéndose, en un sólido.

“Probablemente no salga completamente líquido; probablemente sea más como algo fangoso en el que tienes un poco de líquido y algo de hielo, o incluso podría ser más como un sólido que fluye, que podría ser más como salsa de tomate o plastilina. Incluso podría ser hielo más sólido que todavía puede fluir. Todos sabemos que el hielo puede fluir porque tenemos glaciares que fluyen en la Tierra”, agregó el experto.

Es probable que la actividad criovolcánica en Plutón, esté impulsada por el calor radiogénico creado por la descomposición de elementos radiactivos en el interior del planeta enano (NASA)

Aunque los científicos no entienden completamente cómo podría funcionar la actividad criovolcánica en Plutón, es probable que esté impulsada por el calor radiogénico creado por la descomposición de elementos radiactivos en el interior del planeta enano. Un fenómeno similar es también una de las fuentes de calor en el interior de la Tierra, aunque Plutón no tiene placas tectónicas, el complejo sistema de desplazamiento de la corteza continental que subyace en la actividad geológica de la Tierra. Los científicos llaman a la actividad geológica como la de Plutón “tectónica general”, que todavía puede crear características como fallas en las rocas pero no tiene placas tectónicas.

Los criovolcanes de Plutón muestran algunas similitudes con los volcanes en escudo de la Tierra, que son volcanes de bajo perfil que se forman a partir de la acumulación constante de flujos de lava en estructuras redondeadas . Pero los volcanes en escudo generalmente se forman a partir de lava muy líquida, a diferencia de lo que los científicos creen que sucedió en Plutón.

Algunos volcanes en la Tierra y otros planetas también tienen una depresión en el medio llamada caldera, formada cuando un volcán recién entrado en erupción colapsa en el vacío dejado por todo el material que arrojó. Pero la depresión en Wright Mons es tan profunda que el volcán tendría que haber perdido cerca de la mitad de su volumen para tener una forma similar a Mauna Loa, un volcán en escudo en Hawái que es uno de los volcanes más grandes de la Tierra y tiene un tamaño comparativamente pequeño, como una caldera, aunque las dos estructuras son similares en volumen, dijo Singer.

La misión New Horizons fue lanzada en 2006 por la NASA (HUBBLESITE)

Todavía hay muchos investigadores que no saben acerca de estas características, cómo se formaron y cómo funciona el criovulcanismo en Plutón. La idea de que podría existir agua líquida debajo de la superficie de Plutón aumenta las posibilidades de que exista vida en Plutón de prácticamente inexistente a un poco más plausible, dada otra investigación que sugiere que Plutón estaba caliente cuando se formó por primera vez y aún podría tener un océano líquido debajo bajo su superficie helada.

“Creo que es un poco más prometedor, y que podría haber algo de calor y agua líquida, potencialmente líquida, más cerca de la superficie. Pero todavía hay grandes desafíos para los pobres microbios que quieren vivir en Plutón”, precisó el experto.

“Todavía necesitarían alguna fuente de nutrientes continuos, y si el vulcanismo es episódico y, por lo tanto, la disponibilidad de calor y agua es variable, eso a veces también es difícil para los organismos”. Investigar el intrigante subsuelo de Plutón requeriría enviar un orbitador al mundo distante. “Si enviáramos una misión futura, podríamos usar un radar de penetración de hielo para mirar directamente a Plutón y posiblemente incluso ver cómo se ven las tuberías volcánicas”, se ilusionó Singer.

