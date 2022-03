El cóctel de anticuerpos de AstraZeneca neutralizó las subvariantes de Ómicron en pruebas de laboratorio

El fármaco ha demostrado mantener una actividad neutralizante contra las variantes Ómicron del coronavirus, incluida la subvariante BA.2

El laboratorio AstraZeneca informó que su cóctel basado en anticuerpos para prevenir y tratar el COVID-19 ha demostrado mantener una actividad neutralizante contra las variantes Ómicron del coronavirus, incluida la subvariante BA.2, altamente contagiosa, en estudios de laboratorio independientes.

El estudio realizado por la Universidad de Washington demostró que el tratamiento, denominado Evusheld, reduce la carga viral de todas las subvariantes de Ómicron evaluadas en los pulmones de ratones de laboratorio, según afirmó la empresa farmacéutica este lunes 21 de marzo. El estudio aún no ha sido revisado por pares.

La terapia, Evusheld, se probó contra las subvariantes BA.1, BA.1.1 y BA.2 de Ómicron y también se demostró que limita la inflamación en los pulmones.

“Los hallazgos respaldan aún más a Evusheld como una opción potencialmente importante para ayudar a proteger a los pacientes vulnerables, como los inmunocomprometidos, que podrían enfrentar malos resultados si se infectaran con COVID-19 “, dijo John Perez, ejecutivo sénior de AstraZeneca.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo la semana pasada que las cifras que muestran un aumento global en los casos de COVID-19 podrían presagiar un problema mucho mayor, ya que las variantes Ómicron y BA.2 se extendieron en medio de la relajación de las restricciones y las pruebas.

Las vacunas dependen de un sistema inmunitario intacto para desarrollar anticuerpos dirigidos y células que combaten infecciones, pero Evusheld contiene anticuerpos creados en laboratorio diseñados para permanecer en el cuerpo durante meses para contener el virus en caso de infección.

Evusheld está diseñado para bloquear la adhesión viral y la entrada en células humanas, neutralizando así el virus. Además, es eficaz contra la variante Ómicron

Los resultados llegan después de que Gran Bretaña aprobara la semana pasada la terapia para prevenir infecciones en adultos con una respuesta inmunológica deficiente. Evusheld se encuentra actualmente bajo revisión europea y ha sido autorizado en los Estados Unidos.

Las vacunas disponibles han sido la gran herramienta de la ciencia para prevenir los cuadros graves de la enfermedad. En paralelo, el mundo científico avanza en el desarrollo de fármacos para combatir al SARS-CoV-2. Uno de estos medicamentos es Evusheld de AstraZeneca.

Se trata de una combinación de anticuerpos (tixagevimab y cilgavimab) de acción prolongada cuya función principal es prevenir el COVID-19, ya que sirven de anticuerpos sustitutos que pueden restaurar, mejorar o imitar el ataque del sistema inmunitario a los patógenos.

Es decir, Evusheld está diseñado para bloquear la adhesión viral y la entrada en células humanas, neutralizando así el virus. Además, es eficaz contra la variante Ómicron, según un estudio del University College Oxford y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington realizado un par de meses atrás.

La directora médica para Latinoamérica del laboratorio AstraZeneca, Larisa Ramírez Gutiérrez, precisó en diálogo con Infobae que la combinación de anticuerpos monoclonales de acción prolongada, está destinada a la profilaxis previa a la exposición al COVID-19. El fármaco Evusheld fue desarrollado para “las personas que, por alguna razón, su sistema inmune no levanta una respuesta inmunológica adecuada, a pesar de cumplir incluso con una tercera dosis” de la vacuna contra el SARS-CoV-2.

El medicamento está indicado para adultos y niños de 12 años de edad o más que pesen al menos 40 kilogramos y tengan un sistema inmunitario entre moderado y grave, debido a una afección médica o a la toma de medicamentos o tratamientos inmunosupresores y que no puedan dar una respuesta inmunitaria adecuada a la vacunación contra la COVID -19.

Además, este fármaco también se destina a personas con un historial de reacciones adversas graves a una vacuna contra la COVID-19 y/o a uno o varios de sus componentes, es decir, a personas a las que no se recomienda la vacunación, según el calendario aprobado o autorizado. Asimismo, el producto solo está autorizado para aquellas personas que no estén actualmente infectadas por el virus del SARS-CoV-2 y que no hayan estado expuestas recientemente a una persona infectada por el SARS-CoV-2.

El tixagevimab y el cilgavimab son anticuerpos monoclonales de acción prolongada dirigidos específicamente contra la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 (REUTERS/Stefan Wermuth)

Precisamente, el tixagevimab y el cilgavimab son anticuerpos monoclonales de acción prolongada dirigidos específicamente contra la proteína de la espiga del SARS-CoV-2, diseñados para bloquear la adhesión y la entrada del virus en las células humanas. El tixagevimab y el cilgavimab se unen a sitios diferentes y no superpuestos de la proteína de la espiga del virus.

Ramírez Gutiérrez dio precisiones a Infobae respecto de las personas que podrán beneficiarse con el nuevo compuesto: “Específicamente está dirigido a aquellas personas que tienen algún tipo de trasplante de órgano sólido, como riñón, corazón u órgano líquido, como a las que han sufrido leucemia y tienen un trasplante de médula ósea. Personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, EPOC y enfermedades como artritis reumatoidea, personas que por alguna razón están utilizando tratamientos inmunosupresores, que van a apagar su sistema inmune y no le permiten tener una reacción adecuada a ese proceso inmunológico, también personas con enfermedad renal, que están en este momento en diálisis”.

SEGUIR LEYENDO