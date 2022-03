COVID: las vacunas son seguras en pacientes con miocarditis previa, según un nuevo estudio

“Estos resultados brindan datos tranquilizadores que pueden alentar a los pacientes con antecedentes de miocarditis a vacunarse contra el SARS-CoV-2", dijeron los investigadores (Getty)

Un estudio que se ha presentado en ESC Acute CardioVascular Care 2022, un congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología, ha demostrado que la vacunación contra el SARS-CoV-2 en pacientes que sufrían inflamación previa en el músculo cardíaco no está asociada con una recurrencia de la afección u otros efectos secundarios graves.

La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco. Los signos y síntomas incluyen fatiga, dolor en el pecho, dificultad para respirar y latidos cardíacos rápidos . La inflamación puede reducir la capacidad del corazón para bombear y también puede causar arritmias (latidos cardíacos irregulares). La prevalencia se estima en 10 a 106 casos por cada 100.000 personas en todo el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La principal causa de miocarditis es la infección viral.

“Estos resultados brindan datos tranquilizadores que pueden alentar a los pacientes con antecedentes de miocarditis a vacunarse contra el SARS-CoV-2 -indicó el autor del estudio, Iyad Abou Saleh, especialista de Hospices Civils de Lyon, Francia-. Cabe señalar que la mayoría de los pacientes de nuestro estudio recibieron dosis de ARNm BNT162b2 (Pfizer) y, por lo tanto, es posible que los hallazgos no se apliquen a otras vacunas”.

Los investigadores evaluaron a 142 personas, todos los pacientes hospitalizados en Hospices Civils de Lyon durante los últimos cinco años con diagnóstico de miocarditis aguda (REUTERS/Lisi Niesner)

En un estudio del Reino Unido, se estimó que entre 1998 y 2017 hubo 36,5 por cada 100.000 admisiones al sistema de salud británico con miocarditis, y las cifras aumentaron cada año desde 2004. En 2017, se estimó que hubo alrededor de 2000 admisiones hospitalarias por miocarditis. En general, dos tercios de los casos fueron en hombres, y los hombres eran significativamente más jóvenes (mediana de edad 33) en comparación con las mujeres.

Estudios científicos recientes notificaron casos raros de miocarditis tras la vacunación contra el SARS-CoV-2 con una prevalencia de 2,1 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, faltaban datos sobre el riesgo de recurrencia de la miocarditis después de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en pacientes con antecedentes de la afección.

El especialista Abou Saleh señaló: “nuestra experiencia muestra que, en algunas situaciones, los pacientes han evitado la vacunación porque ellos o su médico de cabecera tenían miedo de que pudiera causar otro episodio de miocarditis. Presumimos que la vacunación contra el SARS-CoV-2 no aumentaría el riesgo de recurrencia de la miocarditis en pacientes que tuvieron la afección en el pasado”.

Estudios científicos recientes notificaron casos raros de miocarditis tras la vacunación contra el SARS-CoV-2 con una prevalencia de 2,1 casos por 100.000 habitantes (Getty)

Los investigadores incluyeron en su estudio a todos los pacientes hospitalizados en Hospices Civils de Lyon durante los últimos cinco años (de enero de 2016 a junio de 2021) con diagnóstico de miocarditis aguda. Se contactó telefónicamente con los pacientes y se les preguntó si habían sido vacunados, con qué vacuna, cuántas veces y si tenían efectos secundarios. También se preguntó a los pacientes si actualmente tenían COVID-19 o si lo habían contraído en el pasado.

Se incluyeron en el estudio un total de 142 pacientes con antecedentes de miocarditis aguda confirmada. La edad promedio fue de 31 años y el 20,3% eran mujeres. Entre ellos, se conocía el estado de vacunación de 71 pacientes (50%): 55 pacientes estaban vacunados y 16 no vacunados. El principal motivo aducido para no vacunarse fue el miedo a la recidiva de la miocarditis (12 pacientes, 75% de los no vacunados).

Se desconocía el estado de vacunación de 66 pacientes y cinco pacientes habían muerto antes del brote de COVID-19. Entre los pacientes vacunados, 12 tenían una dosis y 43 tenían dos dosis. Los pacientes fueron vacunados principalmente con ARNm de BNT162b2 (Pfizer, 53 pacientes, 96,4%). Un paciente recibió la vacuna mRNA-1273 (Moderna) y otro recibió la vacuna Ad26.COV2-S (Johnson & Johnson).

Los investigadores también obtuvieron información sobre los efectos secundarios después de la vacunación de los registros médicos, entre los aspectos a evaluar incluyeron eventos graves como muerte, arritmias y miocarditis recurrente. No hubo eventos adversos graves después de la vacunación contra el SARS-CoV-2.

“ Demostramos que la vacunación contra el SARS-CoV-2 en pacientes con antecedentes de miocarditis aguda no está asociada con un riesgo de miocarditis recurrente u otros efectos secundarios graves -concluyó Abou Saleh-. Nuestros resultados deben interpretarse con cautela debido al pequeño número de pacientes y al uso predominante de un tipo de vacuna”.

