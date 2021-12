Qué dice el primer estudio que examina la función cerebral y emociones de las abuelas

El estudio es el primero en examinar la función cerebral de las abuelas. La parte del cerebro asociada con la empatía emocional “se ilumina” cuando miran imágenes de sus nietos, detectó el grupo de antropólogos de la Universidad de Emory

El vínculo con las abuelas podría ser más apegado de lo que se suponía. Nuevas investigaciones mostraron datos sorprendentes al respecto, cuando verificaron que las abuelas sienten las mismas emociones que sus nietos cuando ven fotos de ellos.

Así lo revela un estudio que se publica en la revista Proceedings of the Royal Society B. Los científicos detectaron que si un nieto sonríe en una imagen, las abuelas sienten su alegría. Pero si el joven llora, comparte su dolor y angustia. El estudio es el primero en examinar la función cerebral de las abuelas. La parte del cerebro asociada con la empatía emocional “se ilumina” cuando miran imágenes de sus nietos, detectó el grupo de antropólogos de la Universidad de Emory.

Cincuenta abuelas sanas y de alto vínculo con sus nietos participaron en el estudio y respondieron preguntas sobre sus experiencias con sus nietos. Las preguntas incluyeron cuánto tiempo pasan juntos, qué hacen con ellos y cuánto amor sienten. También se sometieron a resonancias magnéticas mientras veían fotografías de sus nietos, un niño que nunca habían conocido, el padre del mismo sexo de su nieto y un adulto desconocido.

Las exploraciones mostraron que las abuelas tenían más actividad cerebral en áreas asociadas con la empatía y el movimiento cuando miraban a sus propios nietos, en comparación con cuando veían las otras imágenes

Mostraron más empatía y motivación emocional cuando miraban a sus nietos que los padres cuando miraban a sus hijos en un estudio anterior. Aquellos que mostraron más empatía cognitiva eran más propensos a querer involucrarse más en el cuidado de su nieto.

“Lo que realmente destaca el estudio es la activación en áreas del cerebro asociadas con la empatía emocional. Eso sugiere que las abuelas están orientadas a sentir lo que sienten sus nietos cuando interactúan con ellos. Si su nieto está sonriendo, está sintiendo la alegría del niño. Y si está llorando, está sintiendo el dolor y la angustia del niño”, explica el autor principal del estudio, James Rilling, profesor del Departamento de Antropología y del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de Emory-. Es probable que los niños pequeños hayan desarrollado rasgos para poder manipular no solo el cerebro materno, sino también el cerebro de sus abuelas. Un niño adulto no tiene el mismo factor de ternura, por lo que es posible que no provoquen la misma respuesta emocional” .

Los investigadores rara vez han estudiado el cerebro de las personas mayores más allá de los ámbitos vinculados al envejecimiento y la demencia, y las interacciones de abuelas y nietos no se habían estudiado antes. Los científicos creen que una de las causas por las que las mujeres viven mucho más allá de la menopausia es porque ayudan a sus hijos y nietos. Un estudio del pueblo de Hadza, en Tanzania ,encontró que la búsqueda de alimento por parte de las abuelas ayuda a sus nietos a crecer de manera más saludable.

Otro estudio de comunidades tradicionales mostró que la presencia de abuelas redujo los intervalos entre nacimientos de sus hijas y ayudó a sus hijas a tener más niños. En las sociedades más modernas, crece la evidencia de que las abuelas ayudan a sus nietos, haciendo que los pequeños sean más inteligentes, sociables y saludables.

Los científicos creen que una de las causas por las que las mujeres viven mucho más allá de la menopausia es porque ayudan a sus hijos y nietos

“Están surgiendo pruebas en neurociencia de un sistema de cuidado parental global en el cerebro. Queríamos ver cómo encajarían las abuelas en ese patrón -dice Rilling-. A menudo asumimos que padres son los cuidadores más importantes junto a las madres, pero eso no siempre es cierto. En algunos casos, las abuelas son las principales ayudantes. Nuestros resultados se suman a la evidencia de que parece haber un sistema global de cuidado de los padres en el cerebro, y que las respuestas de las abuelas a sus nietos se corresponden con él “.

Rilling agrega que la investigación fue divertida y le dio una mejor idea de las recompensas y desafíos de ser abuela. La principal dificultad a la que se enfrentan muchas abuelas es tratar de no interferir cuando no están de acuerdo con los padres sobre cómo se debe criar a los nietos y qué valores se deben instalar en ellos.

“Muchas de ellas también dijeron lo bueno que es no estar tanto tiempo y bajo presión financiera como lo estaban cuando criaban a sus hijos. Disfrutan de la experiencia de ser abuela mucho más que de ser padres “, dice Rilling.

Los hallazgos abren la puerta a muchas más preguntas. Rilling señala que ahora ·quiere estudiar el cerebro de los abuelas y ver cómo pueden diferir entre culturas. “Destacamos las funciones cerebrales de las abuelas que pueden desempeñar un papel importante en nuestra vida social y desarrollo. Es un aspecto importante de la experiencia humana que se ha dejado en gran medida fuera del campo de la neurociencia “, dice el coautor Minwoo Lee, candidato a doctorado en el Departamento de Antropología de Emory.

