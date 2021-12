La 4 formas más comunes de contagio de COVID-19

Oxford Street, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Londres, Reino Unido, 23 de diciembre de 2021. REUTERS/Henry Nicholls

Una explosión de casos de COVID-19 impulsada por el aumento de la variante Ómicron supuso una temporada navideña empañada por la pandemia por segundo año consecutivo, con las ansiadas reuniones familiares ensombrecidas por la perspectiva de más restricciones. Y aunque los expertos todavía están estudiando la nueva cepa, los médicos saben con certeza cómo se contagia y cuáles son las formas más habituales de infección . El portal norteamericano de divulgación científica y nutricional Eat This, Not That! consultó a especialistas que detallaron cómo se contagia la mayoría de la gente y los mejores métodos para protegerse.

Aquí, las 4 formas más comunes de contagio de COVID-19:

1- No estar vacunado

Un hombre recibe una vacuna de refuerzo contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en el Centro Comunitario de Sovereign Harbour el día de Navidad en Eastbourne, Gran Bretaña, el 25 de diciembre de 2021 (REUTERS/Hannah McKay)

Según afirmó para Eat This, Not That! Serhat Gumrukcu, experto en enfermedades infecciosas e investigador científico pionero, algunas de las principales formas en que la gente está contrayendo el virus son las bajas tasas de vacunación y la falta de distanciamiento social. “Las grandes reuniones sociales celebradas en espacios reducidos con personas que no están totalmente vacunadas también han provocado un aumento de los casos de COVID-19″, aseveró.

2- Las multitudes

La Directora Ejecutiva de Epidemiología de LetsGetChecked, Gwen Murphy, explica: “El coronavirus es muy fácil de transmitir. Aunque el mayor riesgo de contraer la infección es el contacto con alguien que esté enfermo, todos sabemos ahora que se puede contraer la infección de personas que no muestran ningún síntoma, o que todavía no muestran síntomas. De hecho, las personas son más infecciosas en los días previos a la aparición de los síntomas. El virus se propaga en las pequeñas gotas de líquido (algunas visibles, otras no) que salen de la boca o la nariz de una persona infectada cuando tose o estornuda, habla, canta o incluso respira. Usted se infectará cuando inhale estas gotitas o aerosoles o cuando entren en contacto con sus ojos, nariz o boca”.

Una multitud camina por Covent Garden, en Londres (Reuters)

3.- Las conversaciones

“Si estás lo suficientemente cerca de otra persona como para poder mantener una conversación y oírla con facilidad, también puedes asumir que, si está infectada, esas gotitas están cayendo sobre ti, lo veas o no. Llevar una mascarilla cuando se habla con alguien de esta manera reduce en gran medida la posibilidad de que se transmita la infección, pero no le protege totalmente de contraer el virus de otra persona”, explica Murphy. Y aconseja: “La próxima vez que te encuentres hablando con alguien, da un paso atrás para poner algo de distancia entre ambos, lo que hace más difícil que las gotitas se transfieran de una persona a otra”.

Llevar una mascarilla cuando se habla con alguien reduce en gran medida la posibilidad de que se transmita la infección (Europa Press)

4- Los Eepacios cerrados

“Piensa en una mañana fría de invierno en la que podemos ver nuestro aliento al exhalar, imagina esas nubes e imagínalas alrededor de todos”, grafica Murphy. “Ahora piensa en todas estas personas juntas en un espacio cerrado sin ventanas abiertas: las nubes de exhalación quedarían suspendidas en el aire sin ningún lugar al que ir… Con mucha facilidad esas gotas de virus caen sobre otra persona”, agrega. Para la experta, reunirse al aire libre o mantener las puertas y ventanas abiertas significa que es menos probable que las gotas queden suspendidas en el aire y, con suerte, menos probable que caigan sobre otras personas.

Los expertos, además de contar las maneras más comunes de contagio, revelaron las 3 formas más eficaces para protegerse:

1- Vacúnase

El doctor Luke Palmisano, director del departamento de emergencias del Dignity Health California Hospital afirma que vacunarse es la mejor protección: “La idea de una vacuna es exponer el sistema inmunitario del cuerpo a una pequeña parte no infecciosa del virus para que pueda generar una respuesta inmunitaria (anticuerpos) contra el virus. Cuando uno se expone al virus después de la vacuna, tiene anticuerpos listos para neutralizar el virus. Aquí radica la controversia: es una ciencia no perfecta pero funciona muy bien. La vacuna puede ayudarte a no infectarte con el virus, pero también extiende el beneficio si te expones lo suficiente como para infectarte, donde el sistema inmunológico está preparado y listo para combatir el virus. Las infecciones de los vacunados (cuando se producen) tienden a ser menos graves y más leves”.

La gente pasa por delante de un anuncio que anima a la gente a aplicarse una dosis de refuerzo de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus

El especialista explica que la protección se complica aún más por la mutación del virus COVID, ya que al cambiar el pequeño virus, los anticuerpos de la vacuna podrían no detectarlo tan bien. “Sin embargo, esta es la promesa de las vacunas de ARNm: pueden cambiar a nivel de microproteínas rápidamente. Es de esperar que las futuras vacunas sean un poco diferentes desde el punto de vista molecular. "

2- Manténgase saludable

“La protección más beneficiosa contra el COVID es estar en forma. Llevar una dieta natural, no procesada y sin productos químicos, sin azúcares refinados, y tener una buena capacidad de trabajo, es decir, ser capaz de hacer ejercicio intenso durante un largo periodo de tiempo, es la mejor protección contra el COVID. Si haces ambas cosas, tu protección será la mejor”, afirma el doctor Palmisano.

3- Cumpla los protocolos

independientemente del lugar en el que viva: vacúnese o aplíquese el refuerzo lo antes posible; si vive en una zona con bajas tasas de vacunación, utilice una mascarilla N95, no viaje, mantenga la distancia social, evite las grandes aglomeraciones y practique una buena higiene de manos.

