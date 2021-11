Las mentes brillantes de Cambridge están transformando la vida de pacientes con cáncer de mama y próstata

Dos sitios web desarrollados en Cambridge están transformando los resultados para los pacientes con cáncer de mama y próstata (Getty Images)

Después de un diagnóstico de cáncer, los pacientes y los médicos intentan tomar una decisión sobre qué opciones de tratamiento brindarán la mayor probabilidad de extender o mejorar la calidad de vida. Esta conversación debe considerar tanto los beneficios como los daños que podría ocasionar el tratamiento. Hasta hace poco, se disponía de muy pocas herramientas para respaldar este proceso crítico.

El de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres y afecta a más de dos millones de ellas cada año . Quienes experimentan cáncer de mama temprano a menudo se enfrentan a la angustiosa decisión de recibir quimioterapia complementaria (adyuvante), tratamiento que se sugiere además de la cirugía, con el objetivo de detener la reaparición del cáncer.

Algunas mujeres continúan sufriendo un tratamiento excesivo al someterse a una terapia invasiva y desagradable que no aumentará sus posibilidades de supervivencia. Otros se convierten en víctimas de un tratamiento insuficiente, sin terapias que podrían haber mejorado su resultado.

Miles de pacientes en todo el mundo fueron ayudados por este desarrollo a alcanzar mejores resultados clínicos (Getty Images)

El cáncer de próstata, en tanto, es el segundo cáncer más común en los hombres, con alrededor de 1,3 millones de casos en todo el mundo cada año . La terapia radical inmediata para muchos de estos pacientes conlleva un alto riesgo de efectos adversos graves, como incontinencia, impotencia y disfunción intestinal, mientras que proporciona pocos beneficios terapéuticos.

Decididos a mejorar los resultados para estos hombres y mujeres, los investigadores de Cambridge desarrollaron Predict , un par de herramientas de comunicación de riesgos en línea que facilitan la toma de decisiones informadas sobre el tratamiento.

Breast Predict y Prostate Predict, ambas herramientas gratuitas, han sido reconocido por médicos, pacientes, responsables políticos y organizaciones profesionales de todo el mundo. Al mejorar la orientación del tratamiento. Han contribuido a obtener mejores resultados clínicos en muchas partes del mundo, así como a reducir la angustia del paciente y los procedimientos sanitarios innecesarios.

Buscan evitar tratamientos innecesarios y experimentar menos angustia (Getty Images)

El camino a integrar

En 2010, Paul Pharoah, profesor de epidemiología del cáncer en Cambridge , desarrolló la primera versión de una herramienta en línea para ayudar a los profesionales de la salud y a sus pacientes a comprender cómo los diferentes tratamientos invasivos para el cáncer de mama temprano podrían mejorar las tasas de supervivencia después de la cirugía.

“En 2007, estuvimos hablando en la Unidad de Senos de Cambridge sobre cómo tomaron decisiones en materia de quimioterapia -recuerda Pharoah-. Utilizaron una herramienta que no les gustó mucho porque estaba basada en datos de Estados Unidos. Sugerí que podríamos hacer algo similar con los datos del Reino Unido. Se sorprendieron un poco de que estuviera preparado para intentarlo, pero así fue como empezó“.

Trabajando con un estudiante de doctorado, Pharoah comenzó analizando los datos de supervivencia de 5.700 mujeres con cáncer de mama temprano tratadas entre 1999 y 2003. Esta investigación permitió identificar predictores clave de supervivencia y la producción de un modelo de pronóstico que luego fue validado con conjuntos de datos independientes de Inglaterra y Canadá.

Funcionan en más de 200 países y han tenido más de dos millones de visitas (Getty Images)

“Hay muchos modelos de predicción -explica Pharoah-, muchos de los cuales nunca se utilizan. Probablemente hemos tenido algo de suerte, pero también tengo un conjunto inusual de habilidades. Yo era clínico antes de formarme en salud pública y luego en epidemiología, así que entendí que un modelo de predicción solo es útil para los médicos si realmente les ayuda a tomar una decisión”.

Inicialmente, la Unidad de Senos de Cambridge usó Breast Predict en paralelo con su herramienta anterior, pero después de un año lo dejaron. Otras unidades de mama se enteraron del proyecto y éste se expandió orgánicamente desde allí.

En las unidades de mama de la mayoría de los hospitales del Reino Unido, Breast Predict se ha adoptado como la herramienta de elección para la gestión clínica. Y a se ha utilizado con más de 100.000 mujeres en el Reino Unido, de las cuales al menos 18.500 han podido tomar mejores decisiones sobre si la quimioterapia adyuvante es adecuada para ellas.

El cáncer de próstata, en tanto, es el segundo cáncer más común en los hombres, con alrededor de 1,3 millones de casos en todo el mundo cada año (Getty Images)

Una revisión clínica de 200 pacientes administradas por la Unidad de Senos de Cambridge encontró que el 7.5% de los pacientes que habrían sido clasificados como de bajo riesgo y no se les habría ofrecido quimioterapia, fueron clasificados como de alto riesgo por la plataforma y se les ofreció quimioterapia . Por el contrario, el 11% de los pacientes que se habrían clasificado como de alto riesgo y se les habría ofrecido quimioterapia, fueron reclasificados como de bajo riesgo y sin quimioterapia.

Una estimación conservadora sugiere que desde 2013 en el Reino Unido, Breast Predict ha dado lugar a que se ofrecieran quimioterapia a unas 7.500 mujeres que de otro modo no se les hubiera ofrecido, y que a unas 11.000 se les ahorró la quimioterapia innecesaria.

Pharoah sugiere que: “los médicos tienden a sobrestimar el riesgo, es más probable que prescriban quimioterapia si no tienen una herramienta para estimar. Hay buenas razones para eso: si tiene 100 pacientes y, por el bien del argumento, 80 de ellos se curan y 20 regresan con recurrencia, recordará esos 20 y olvidará los 80 que no regresan. Por lo tanto, su percepción del riesgo es mucho mayor de lo que realmente es “.

Breast Predict y Prostate Predict han sido reconocido por médicos, pacientes, responsables políticos y organizaciones profesionales de todo el mundo (Europa Press)

También en próstata

Sobre la base del éxito de Breast, entre 2016 y 2019 investigadores de Cambridge desarrollaron Prostate Predict, el primer recurso en línea para la toma de decisiones de tratamiento individualizado en el tratamiento del cáncer de próstata no metastásico .

Mientras Breast examina el valor de agregar quimioterapia o terapia hormonal adicional después de la cirugía, Próstata hace una pregunta más básica: ¿debemos tratar o simplemente monitorear?”

Más específicamente, la herramienta proporciona a los pacientes tasas de supervivencia estimadas después del tratamiento en el contexto de la tasa de mortalidad absoluta , lo que permite a los pacientes tomar una decisión informada sobre el valor del tratamiento y sus posibles efectos secundarios.

Vincent Gnanapragasam, profesor de urología en Cambridge y urólogo consultor honorario en el hospital de Addenbrooke, recuerda: “cuando comencé hace más de una década, el mantra era que el cáncer de próstata necesita tratamiento. Las herramientas que estábamos usando, que todavía están en uso, son bastante rudimentarias, por lo que muchos hombres clasificados como de riesgo bajo e intermedio estaban recibiendo un tratamiento que no era beneficioso “.

Ambos desarrollos pertenecen a Universidad de Cambridge (REUTERS/Matthew Childs)

Utilizando datos de más de 12.000 pacientes con cáncer de próstata en dos cohortes internacionales, el equipo, incluido el estudiante de doctorado excepcional de Gnanapragasam, David Thurtle, desarrolló un modelo que estimó los resultados de supervivencia a 10 y 15 años para hombres con cáncer de próstata recién diagnosticado.

“Solía hacer cirugía de extirpación de próstata -afirma Gnanapragasam-, pero me convencí menos de que estábamos haciendo mucho bien para muchos pacientes. Eso no quiere decir que la cirugía no sea beneficiosa, pero estábamos operando una variedad de casos en los que el cáncer nunca se volvería problemático, pero no teníamos formas confiables para determinar cuándo sí y cuándo no”.

Cuando se usa la plataforma, el especialista puede mostrar a los pacientes los números y las cifras, eso establece un límite firme en torno a los beneficios del tratamiento. “Para el paciente, saber exactamente de qué estamos hablando y tener esa consistencia, le brinda mucha tranquilidad”, completa Gnanapragasam.

Se espera que Predict evolucione aprovechando los avances en IA para que las herramientas predictivas puedan adaptarse a la condición de un paciente individual a medida que se desarrolla. También puede haber margen para ayudar con otros cánceres.

