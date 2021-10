Dos investigadores argentinos en Microbiología son los ganadores de los Premios Científicos Bunge y Born 2021

El bioquiímico Diego de Mendoza ganador del Premio Fundación Bunge y Born 2021; y la bioquímica Natalia de Miguel, ganadora del Premio Estímulo Fundación Bunge y Born 2021

Los Premios Científicos Fundación Bunge y Born 2021, distinguieron este año a científicos de la Microbiología, ciencia que estudia las formas de vida y funcionamiento de los microorganismos, y que tiene un rol clave en el estudio de las enfermedades infecciosas, y en la industria alimenticia, energética y farmacéutica.

Como anticipó Infobae, el Premio Fundación Bunge y Born 2021 fue otrogado al Doctor en Bioquímica, Diego de Mendoza , por su producción de conocimiento científico de excelencia y con impacto internacional, en el estudio de las bacterias. También fue premiado por su continua contribución a la promoción y generación de recursos para el desarrollo de la ciencia en el país.

La ganadora del Premio Estímulo 2021 distinguió a la Doctora en Biología Molecular y Biotecnología, Natalia de Miguel , quien lleva adelante en Argentina investigaciones originales sobre parásitos, con aportes a nivel internacional y posibles aplicaciones médicas y veterinarias.

Los Premios Científicos se entregan ininterrumpidamente desde 1964, siendo uno de los reconocimientos más importantes del ámbito científico nacional, tanto por el prestigio del jurado y de los premiados, como por su magnitud. Son un reconocimiento a la trayectoria y los aportes de los principales científicos argentinos. El Premio Estímulo, que destaca los aportes de investigadores más jóvenes, se entrega desde 2001.

Diego de Mendoza, un pionero de la microbiología molecular

El doctor en Bioquímica Diego de Miguel fue distinguido por su trabajo sobre la síntesis de lípidos en las bacterias y sus aplicaciones a la biotecnología

El ganador del Premio Fundación Bunge y Born 2021 es Diego de Mendoza, oriundo de Jujuy, es Bioquímico y Doctor en Bioquímica, por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y realizó un posdoctorado en la University of Illinois en los Estados Unido), donde inició sus estudios en microbiología molecular.

De Mendoza descubrió, junto a su equipo de investigación, una proteína que poseen las bacterias, que monitorea la temperatura ambiente y regula los lípidos de la membrana que las recubre . Estos estudios fueron pioneros a nivel mundial, y permitieron el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas.

“Cuando hice mi tesis doctoral en la Universidad de Tucumán y trabajaba con animales y hormonas, ya pensaba que lo que ocurría en animales es mucho más complejo de lo que ocurre en un microorganismo como las bacterias, al compararlos, estamos hablando de una célula frente a un organismo más complejo. Además, era potencialmente más barato para trabajar e investigar en un país que siempre anda en problemas”, explicó de Mendoza a Infobae.

Otro aporte fundamental de el especialista en Microbiología Molecular fue el hallazgo de otra proteína que monitorea la cantidad de lípidos que necesitan sintetizar las bacterias para reproducirse, lo que también contribuyó al desarrollo de antibióticos que atacan la producción de esas grasas e impiden así el crecimiento de las bacterias.

“Me dediqué a estudiar cómo las bacterias sintetizan lípidos, o sea la grasa que está en la membrana de las células. Aunque las grasas tienen mala reputación, son muy importantes en la biotecnología porque se pueden usar para la fabricación de compuestos importantes, de alto valor agregado . Además los lípidos son esenciales para las bacterias. Entonces si se inhibe la síntesis de grasas, resulta un blanco potencial para el diseño de nuevos antibióticos . Estas son las dos aplicaciones más importantes de estos estudios”, detalló a Infobae el especialista.

Las investigaciones en Microbiología desarrolladas por de Mendoza y su equipo también se aplican al diseño de nuevos antibióticos

Gracias a estos hallazgos, ya hay empresas de biotecnología en el país que aplican estos descubrimientos en el desarrollo de biocombustibles, el diseño de plásticos biodegradables o el uso de microorganismos para la biotransformación de residuos agroindustriales en productos de alto valor agregado.

El ganador del Premio Fundación Bunge y Born 2021 describió a Infobae: “Ser distinguido por uno de los premios científicos más importantes que se dan en la Argentina y en Latinoamérica, es un placer y un gran reconocimiento para mí y para mi labor científica.”

En los últimos años, incorporó una nueva línea de trabajo. De Mendoza y su equipo estudian la regulación del tráfico intracelular de colesterol usando como modelo un gusano muy pequeño (eurariota nematodo C elegans). Además, investigan la influencia del metabolismo de lípidos en la agregación de moléculas amiloides, que son las que se depositan en las neuronas de los enfermos de párkinson, con el propósito de desentrañar las bases de algunas enfermedades humanas.

El ganador del Premio Fundación Bunge y Born 2021 se desempeña actualmente como Investigador Superior del CONICET y Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). En su carrera ha sido reconocido con distinciones como la beca John Simon Guggenheim (1994), los premios Konex en Ciencia y Tecnología (2003), Moselio Schaechter otorgado por la American Society for Microbiology (2015), Houssay a la Trayectoria en el Área Ciencias de la Salud (2017) y la distinción como Investigador de la Nación Argentina (2017), otorgada por el poder Ejecutivo Nacional.

Natalia de Miguel, Premio Estímulo al estudio de los parásitos

Natalia de Miguel estudia el parásito trichomonas vaginalis, que causa la enfermedad de transmisión sexual no viral más transmitida del mundo

La ganadora del Premio Estímulo 2021 es Natalia de Miguel, Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Doctora en Biología Molecular y Biotecnología, por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Actualmente es Investigadora Independiente del CONICET, Vice-Directora del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), y directora del Laboratorio de Parásitos Anaerobios.

Junto a su equipo investiga la comprensión de dos parásitos anaerobios extracelulares de gran importancia en salud humana y ganadera: Trichomonas vaginalis, un parásito que ocasiona la enfermedad de transmisión sexual no viral , más frecuente en humanos —luego del HPV y el herpes—, del que hay poca investigación a nivel mundial; y el Tritrichomonas foetus, un parásito que afecta principalmente al ganado vacuno , ocasionando abortos en las vacas y por ende importantes pérdidas económicas en el sector.

“Durante mi posdoctorado en la Universidad de California empecé a estudiar distintos aspectos de la infección causada por el parásito Trichomonas vaginalis, que causa la enfermedad de transmisión sexual no viral más transmitida del mundo, y cuando volví a la Argentina decidí continuar los estudios en mi propio laboratorio. Hoy somos más de ocho personas en el equipo investigado cómo el parásito se adhiere a las células de próstata y de vagina humanas para provocar la infección. Si nosotros logramos identificar aquellas proteínas claves, podría ser consideradas nuevos blancos terapéuticos para el tratamiento de la tricomoniasis”, describió de Miguel a Infobae.

"Si nosotros logramos identificar aquellas proteínas claves, podría ser consideradas nuevos blancos terapéuticos para el tratamiento de la tricomoniasis", dijo de Miguel a Infobae

De Miguel logró establecer su propio grupo de investigación en Argentina, con capacidad de liderazgo, manteniendo una producción científica de muy alta calidad. Desde que estableció su laboratorio en 2013, ha publicado 7 trabajos en revistas internacionales de gran prestigio tales como Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS); Molecular Cellular and Proteomics; Cellular and Molecular Life Sciences; Cellular Microbiology and Molecular Microbiology; así como también trabajos en colaboración con otros grupos internacionales relacionados con sus líneas de estudio (en PNAS, Plos Pathogens), entre otros.

“Fue una gran sorpresa, es uno de los mayores reconocimientos que existen a nivel nacional para todo científico, estoy sumamente agradecida que existan estas distinciones que premien la labor científica, porque no son muchas. Nos dan un gran aliento para trabajar. Además, no es un premio al que uno se postula, entonces saber que fui elegida por un Comité de Selección por expertos del área, es un orgullo enorme para mí”, contó la doctora en Biología Molecular.

Los integrantes del jurado internacional este año fueron Mirtha Flawiá (CONICET), Graciela Font de Valdéz (CERELA - CONICET Tucumán), Oscar Bottasso (Universidad Nacional de Rosario), Roberto Docampo (University of Georgia, Estados Unidos), Carlos Lanusse (CIVETAN, Universidad Nacional del Centro, Tandil), Marcelo Tolmasky (California State University Fullerton, Estados Unidos) y Miguel Valvano (Queen´s University of Belfast, Irlanda del Norte).

La ceremonia de entrega de los Premios Científicos Fundación Bunge y Born 2021 se realizará hoy a las 18 horas, y se podrá ver por la web www.fundacionbyb.org

