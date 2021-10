COVID-19: sigue en descenso el número de casos y muertes en el mundo

Los casos de COVID-19 presentan una baja a nivel global (Foto: Cuartoscuro)

El número de casos de COVID-19 confirmados a nivel global continuó esta semana a un ritmo descendente y totalizó los 233,5 millones de personas infectadas, según los datos que publica la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recolecta las cifras oficiales de todos los países.

Como reflejo de esa mejora, también bajó el número de muertes por la enfermedad, en el último día se habían reportado a nivel global 5.812, prácticamente un tercio con respecto al peor dato diario durante la pandemia. En total, las víctimas mortales llegan a los 4,77 millones, de los cuales algo menos de la mitad han ocurrido en el continente americano (2,21 millones).

De acuerdo con los datos publicados por Our World in Data (OWD), hasta ayer el país del mundo que presentaba la mayor cifras de contagio promedio en la última semana era Serbia con 1.032,72 contagiados cada millón de habitantes. También el Reino Unido se ubicaba con una cifra de infectados elevada en el contexto mundial, ya que en ese mismo período se registraron 497,33 casos. En el otro extremo, en Europa se ubicaba Italia con 51,4 enfermos y España con 44,4, dos de los países que tuvieron de las más trágicas consecuencias en el inicio de la pandemia.

En tanto, en EEUU, de acuerdo con la misma fuente, se contabilizaron en la última semana un promedio de 322,34 casos de COVID-19 por cada millón de habitantes y en Canadá 11,87, mientras en México habían sido 50,65. En el sur del continente, Brasil se ubicó con un 77,54, Argentina con 29,24 casos y en el extremos más optimista estaban Uruguay con 28 y Paraguay con 4,31 enfermos por millón de habitantes.

Respecto de la tendencia decreciente, las cifras brindadas por OWD indicaban hasta ayer, domingo 3 de octubre, para Argentina una baja de casos en la última semana del 16,42% respecto de los siete días anteriores. También en Brasil se había registrado una disminución del 10,82% en el número de enfermos.

Our World in Data confirmó que los casos han descendido en las últimas semanas. Los países en rojo son señalados como los de mayor número de contagios

EEUU, uno de los países que, por la resistencia que halló para la vacunación en amplios sectores de la población, viene padeciendo un gran número de casos, había contabilizado una baja del 10,28% en la última semana . En Europa España e Italia se ubicaban con las disminuciones más pronunciadas, con el 14,82% y el 13,33% respectivamente.

En cambio, el Reino Unido había registrado entre la semana del 19 al 25 de septiembre, respecto de la del 26 de septiembre al 3 de octubre, un aumento del 0,8% de los casos. También Rusia y Australia presentaban aumentos de contagios en ese período, que significaron un 13,07% y 20,81%.

En cuando a la vacunación, más de 6.100 millones de dosis de las distintas vacunas disponibles han sido administradas hasta el momento, pero los países más pobres del planeta siguen teniendo mucha dificultad para lograr acceso a las vacunas, a pesar de que su producción, que empezó a finales de 2020, habrá alcanzado los 12.000 millones de dosis antes de que termine este año.

África es el continente más rezagado en la vacunación, pero las cifras más altas de muertos por COVID-19 se observan en otras partes del mundo, como Estados Unidos, Rusia y Brasil.

Respecto de la tasa de letalidad, que es la relación entre las muertes confirmadas y los casos confirmados, México, India, Irán, Malasia, Turquía y Vietnam siguen en la lista con más muertes en la última semana. El cálculo de OWD es realizado entre el promedio de 7 días del número de muertes y el promedio de 7 días del número de casos 10 días antes, precisó la fuente.

También Rusia registró este domingo un nuevo récord de muertes por COVID-19 con 890 fallecimientos en la última jornada, el máximo desde el inicio de la pandemia del coronavirus, informó el centro operativo de lucha contra esta enfermedad infecciosa. En Moscú fallecieron 65 pacientes y en San Petersburgo 59. En lo que va de registro, el país ha notificado 209.918 decesos por COVID-19, si bien las estadísticas oficiales sobre exceso de muertes en el mismo periodo triplican esta cifra. Estas cifras implicaban una tasa de letalidad del 4,81% para ese país.

La mayoría de los países presentaron descensos en los contagios, aunque algunos como Reino Unido, Australia y Rusia fueron en sentido contrario (REUTERS/Mahmoud Hassano)

Mientras tanto, la tasa de letalidad registrada para EEUU era de 1,6% cada millón de habitantes, cuando en su pico máximo alcanzó el 9,46%. Argentina presentó en su tasa más alta un 8,33% y actualmente era de 2,19%.

La propagación de la variante delta de la coronavirus SARS-CoV-2, que se ha convertido en la dominante a nivel global, aunque no así en Argentina, es en buena parte responsable de que la pandemia todavía no pueda controlarse y de la mortalidad que sigue provocando, aunque los datos indican que los casos graves que pueden terminar en la muerte del enfermo se dan principalmente entre personas no vacunadas.

La situación de la Argentina, tal como marcaba OWD, seguía siendo favorable, ya que el Ministerio de Salud de la Nación, en su último informe publicado en la tarde de ayer 3 de octubre precisó que en las últimas 24 horas se registraron 6 muertes y 386 nuevos contagios de COVID-19: la cifras más baja en lo que va de 2021. Con estos datos, el país acumula un total de 5.259.738 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos eran 115.245. Esto implicaba la cifras más bajas de los últimos 16 meses.

Las últimas víctimas fueron 5 mujeres y un hombre. Las provincias que registraron muertes fueron Córdoba (2), Mendoza (1), Río Negro (1) y Santa Fe (2). Si bien se trató de un día domingo, cuando suelen cargarse menos datos, el número de víctimas fatales fue el más bajo desde el 18 de mayo de 2020, cuando se reportaron 303 fallecidos.

Por otra parte, de ayer a hoy, fueron realizados 22.478 testeos, con un índice de positividad del 1,71%, es decir, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, desde que comenzó la pandemia ya se realizaron 23.968.692 testeos. A la fecha, se registran 22.478 casos positivos activos en todo el país y 5.123.173 recuperados.

En Argentina había hasta ayer 1.052 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,9% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,0%.

De los 386 nuevos contagios notificados esta tarde, 99 son de la provincia de Buenos Aires, 93 de la ciudad de Buenos Aires, 9 de Catamarca, 5 de Chaco, 2 de Chubut, 0 de Corrientes, 37 de Córdoba, 6 de Entre Ríos, 9 de Formosa, 11 de Jujuy, 5 de La Pampa, 10 de La Rioja, 5 de Mendoza, 6 de Misiones, 0 de Neuquén, 10 de Río Negro, 12 de Salta, 2 de San Juan, 5 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 20 de Santa Fe, 18 de Santiago del Estero, 0 de Tierra del Fuego y 20 de Tucumán.

