La vida entre oleadas: ¿Cómo sería vivir con el COVID-19 para siempre?

¿Cuándo saldrá el mundo del modo de crisis? ¿Estamos destinados a vivir a través de un ciclo interminable de oleadas, seguidas de pausas, seguidas de oleadas aún mayores? (REUTERS)

Durante 18 meses, personas de todo el mundo han estado soñando con un eventual fin de la pandemia de COVID-19 y, por un momento, se sintió tentadoramente cerca. Luego, la variante Delta se extendió y comenzó a atravesar a los no vacunados, y ahora, al menos en los la gente está de vuelta en el centro de la misma. Así, el final del túnel, una vez más, se siente muy lejano.

Entonces, ¿cuándo saldrá el mundo del modo de crisis? ¿Estamos destinados a vivir a través de un ciclo interminable de oleadas, seguidas de pausas, seguidas de oleadas aún mayores? Un pequeño grupo de expertos cree que aún podemos erradicar el COVID-19. “No debemos descartar la posibilidad de erradicarlo”, argumenta un equipo de investigadores en un artículo reciente, publicado en la revista BMJ Global Health.

Los investigadores aseguran que todavía es posible reducir a cero los casos globales de COVID-19 y mantenerlos allí hasta que ya no se necesiten medidas de intervención. Hasta este momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo ha declarado oficialmente erradicada una enfermedad humana: la viruela.

Basado en un sistema de puntuación que desarrollaron para la erradicación, los autores del estudio encontraron que sería más difícil erradicar el COVID-19 que erradicar la viruela, pero en última instancia, más fácil erradicar el COVID-19 que la poliomielitis. (Vale la pena señalar que la polio no ha desaparecido oficialmente: dos de los tres tipos han sido erradicados, pero el tercero todavía existe en Afganistán y Pakistán).

Los investigadores detrás del estudio, que enfatizan que es un “análisis muy preliminar”, señalan que los principales desafíos para erradicar el COVID-19 a nivel mundial son vacunar a suficientes personas y garantizar que las vacunas sigan el ritmo del virus a medida que evoluciona. Esos son, por supuesto, obstáculos enormes, pero los investigadores argumentan que es demasiado pronto para tirar la toalla. Piden a las agencias nacionales de salud y a la OMS que dediquen más tiempo al menos a analizar la viabilidad y la “conveniencia” de erradicar el COVID-19 (“conveniencia” significa básicamente si los costos valen la pena), especialmente porque hay “un interés global sin precedentes” en hacer desaparecer este virus.

“Está en la capacidad humana vencer a este virus, es una cuestión de voluntad. Ahora incluso tenemos mejores herramientas que las que teníamos al principio. Podemos hacerlo”, manifestó en una entrevista con este medio William Haseltine, exprofesor de la Escuela de Medicina de Harvard y fundador de los departamentos de investigación de cáncer y VIH/SIDA de esa universidad.

La mayoría de los especialistas piensa que la variante Delta ha hecho imposible la inmunidad colectiva (REUTERS)

Aun así, la mayoría de los especialistas piensa que la variante Delta ha hecho imposible la inmunidad colectiva. “La gran mayoría de los expertos en el ámbito de la salud pública y la epidemiología realmente tienen la sensación de que, en este punto, con los contagios de la variante Delta y la prevalencia del COVID-19, la inmunidad colectiva ya no es posible”, dijo en diálogo con The Huffington Post, Iahn Gonsenhauser, jefe de calidad y oficial de seguridad del paciente en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. Y añadió: “Es probable que necesitemos lograr un porcentaje tan alto de inmunidad pública que probablemente no sea posible lograr o mantener”.

Gonsenhauser se protege un poco, señalando que algunos expertos creen que podríamos llegar a un punto en el que el COVID-19 básicamente desaparezca porque todo el mundo ha sido vacunado o contraído el virus, lo que confiere cierto nivel de inmunidad. “Si el virus continúa volviéndose más contagioso, existe un punto potencial en el que se quema a sí mismo al atravesar la población que no está vacunada y nos deja con un porcentaje muy pequeño de la población que aún es susceptible de soportar la replicación en curso del virus y su prevalencia en la comunidad“, explicó.

Pero personalmente, Gonsenhauser no cree que ese escenario sea probable, ni cree que la variante Delta sea lo suficientemente contagiosa como para llegar a ese punto. Y cualquier versión de ese escenario probablemente vendría con un profundo costo humano: miles de personas más muertas o con una calidad de vida reducida, y una mayor presión sobre un sistema de atención médica que ya está abrumado.

Los expertos coinciden en que el factor más importante a la hora de salir del "modo de crisis" es la rapidez con la que podemos vacunar a las personas en todo el mundo (REUTERS)

Si bien la mayoría de los expertos en salud pública y enfermedades infecciosas se están uniendo en torno a la idea de que el COVID-19 no va a ninguna parte, también creen que eventualmente podremos volver a la normalidad relativa. “Creo que la variante Delta llegó para quedarse. No vamos a vencerla”, dice John Bradley, director médico de la división de enfermedades infecciosas del Rady Children’s Hospital en San Diego.

En última instancia, Bradley cree que el COVID-19 se parecerá mucho a la gripe. Continuará circulando por el mundo y la gente necesitará refuerzos regulares. Para bien o para mal, la gente llegará a aceptarlo como parte de la vida diaria. “Creo que la gente empezará a pensar: ‘Bueno, Delta no es tan malo’”, dice Bradley, de la misma manera que la gente tiende a pensar que la gripe no es tan mala.

Para Haseltine, quien además se desempeña como director y presidente de ACCESS Health International, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar el acceso a la salud de alta calidad en todo el mundo, “todos deberían considerar a este virus como una nueva gripe”. “Sabemos qué es, siempre está dando vueltas y vuelve todos los años, nos preparamos para su llegada con una nueva vacuna cada año y sabemos que no está solo en humanos, sino en patos, cerdos, gallinas y aves migratorias. Sabemos que la gripe es un problema grave. Bueno, ahora tenemos dos. Solo que de los dos, el COVID-19 es el peor: es más transmisible, ocurre en verano y en invierno, y parece cambiar como la gripe pero ser más mortal. Podemos terminar con esto, pero no se terminará solo. Va a terminar cuando los humanos usemos nuestra inteligencia colectivamente para combatirlo”, subrayó.

Peter Chin-Hong, profesor de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, también predice que eventualmente nos instalaremos en “un nuevo equilibrio” con “brotes regionales”. “Creo que va a durar indefinidamente, pero eso no significa que no podamos vivir en paz junto a él”, sostiene. Se necesitará un enfoque “multifacético, de múltiples frentes” para ayudarnos a llegar allí, dice Chin-Hong, incluidos los medicamentos que las personas en riesgo de contraer el virus pueden tomar para ayudar con la prevención, así como mejores opciones de tratamiento para aquellos que realmente enferma.

Los expertos coinciden en que el factor más importante a la hora de salir del modo de crisis es la rapidez con la que podemos vacunar a las personas en todo el mundo. “La vacunación es nuestra vía para salir de esto”, subraya Gonsenhauser. “Con los aumentos en la absorción de vacunas vendrán disminuciones en la prevalencia comunitaria, vendrán disminuciones en la transmisión y vendrá un retorno a la normalidad”.

Tendencias positivas en curso

Los niños, que han pasado un buen porcentaje de su vida viviendo con COVID-19 y lidiando con interrupciones importantes en sus rutinas, podrían responder más rápido a las amenazas para la salud pública en el futuro (REUTERS)

La perspectiva de vivir con COVID-19 indefinidamente suena sombría, pero los expertos dicen que hay mucho por lo que sentirse esperanzados, tanto ahora como en el futuro.

Gonsenhauser, por ejemplo, señala las comunidades en las áreas más afectadas de los estados de Texas y Florida donde la gente está rechazando la política de máscaras. “Estamos empezando a ver que las comunidades toman las cosas en sus propias manos, porque están reconociendo el riesgo. Están reconociendo el impacto“.

Y Chin-Hong señala que las máscaras faciales, aunque ciertamente siguen siendo divisivas, se han convertido en un aspecto de la vida cotidiana de una manera que nos posiciona mejor para adaptarnos a otras enfermedades cuando surgen. Los niños en particular, que han pasado un buen porcentaje de su vida viviendo con COVID-19 y lidiando con interrupciones importantes en sus rutinas, podrían responder más rápido a las amenazas para la salud pública en el futuro.

“Ahora mismo los adultos estamos discutiendo y lanzándonos púas unos a otros, pero nuestros hijos son en realidad muy resistentes y plásticos”, dice. “Cuando crezcan y se conviertan en líderes de nuestra sociedad, tendrán un paradigma muy diferente sobre cómo navegar por el mundo”.

Para completar el mensaje de esperanza, Bradley insta a las personas a reflexionar sobre cómo la comunidad científica, durante los últimos 18 meses, se ha enfrentado a un desafío sin precedentes. “Este es un virus nuevo. Vemos aparecer nuevos virus de vez en cuando, así es la vida. Esa es la Madre Naturaleza“, destacó. Y concluyó: “Quiero que la gente se sienta cómoda de que la respuesta de la comunidad médica y de investigación a este nuevo virus (secuenciarlo, averiguar qué hace, idear una vacuna y algún tratamiento) ha sido simplemente milagrosa”.

SEGUIR LEYENDO: