Las 15 razones por las que sí o sí hay que vacunarse contra el COVID-19

Mientras que durante la primera ola de la pandemia por coronavirus, la carrera la protagonizó la ciencia en busca de una vacuna segura y efectiva para prevenir la enfermedad, en la actualidad el desafío es de los países por inmunizar a la mayor cantidad de población, frente al avance de las nuevas variantes.

El objetivo es siempre el mismo: ganarle la batalla al SARS-CoV-2 para recuperar la “normalidad” que el virus le quitó al planeta y finalmente dar por terminada la pandemia que tiene al mundo en vilo desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró en marzo de 2020 .

El médico oncólogo Elmer Huerta, experto de la Universidad George Washington y ex presidente de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, respondió una serie de preguntas y las confrontó con expertos sobre los principales mitos y pensamientos equivocados acerca de las vacunas para prevenir el COVID-19 y reflejado en el podcast Coronavirus: realidad vs ficción, por CNN.

1- Si igual me voy a enfermar, ¿entonces para qué me vacuno?

- Elmer Huerta: Es cierto, mucha gente se vacuna por esa idea, pero como lo venimos diciendo, la efectividad de las vacunas se mide en tres niveles: la primera es la efectividad de la vacuna para prevenir la infección sintomática o asintomática; la segunda para prevenir la enfermedad grave y la tercera para prevenir la muerte.

Si bien es cierto que recientes datos indican que la efectividad es menor para prevenir la infección por la variante Delta, la efectividad para prevenir la enfermedad grave y la muerte son muy altas. La prueba de eso es que 99,5% de todas las muertes en EE.UU ha ocurrido en personas no vacunadas.

2-Una señora le dijo a mi mamá que las vacunas coagulan la sangre y te puedes morir, ¿es cierto eso?

-Como cualquier medicamento, las vacunas no están libres de causar efectos secundarios, y en ese sentido es cierto que se ha documentado que las vacunas de AstraZeneca y Johnson&Johnson han sido asociadas al desarrollo de trastornos de la coagulación. Pero se trata de un caso por cada millón de personas vacunadas en el caso de J&J y cuatro por millón en AstraZeneca, pero la posibilidad de formar coágulos por COVID-19 es mucho mayor que la de formar coágulos por las vacunas. Eso ha obligado a que las agencias regulatorias hagan las advertencias al respecto y permitan que se sigan usando esas vacunas por considerar que sus beneficios son mayores que los riesgos .

3- Familiares de mi entorno prestan atención a las teorías conspirativas que circulan sobre las vacunas y el poder de lobby de las grandes farmacéuticas, ¿qué opina al respecto?

-Que las vacunas han sido desarrolladas por la industria farmacéutica es obviamente cierto. Ningún otro tipo de industria podría desarrollar esas medicinas. Por si acaso él cree que la industria farmacéutica ha creado las vacunas solo como un modo de obtener ganancias económicas eso no es cierto. Además, los precios de las vacunas deben ser observados por las entidades reguladoras de cada país.

4-Tardan años en hacer una vacuna efectiva y quieren que me ponga esta vacuna experimental que nadie sabe de qué está hecha

-Mucha gente dice eso pero la verdad es que los diversos tipos de tecnologías usados en las vacunas contra el COVID-19 han estado en desarrollo durante décadas. Por ejemplo, las tecnologías de virus inactivado se usan desde hace 60 años; de igual modo, la tecnología de vectores virales y de ARNm fue utilizada en preparaciones para enfrentar al SARS, MERS y ébola y fueron rápidamente modificadas al aparecer el nuevo coronavirus. No es cierto entonces que las vacunas se desarrollaron en un solo año.

5-Nadie puede obligarme a usar un producto que no quiero, va en contra del derecho individual de las personas.

-Creo que nadie puede obligar a una persona a hacer lo que no desea, pero en circunstancias especiales como una pandemia, de carácter mundial, es muy importante pensar en el bien común. Al respecto, si bien es muy difícil que los gobiernos puedan legislar mandatos obligatorios para que la gente se vacune, recientemente algunas grandes empresas como Google, Facebook y Disney han dicho que solo los empleados vacunados podrán regresar al trabajo.

6-Mi madre no se vacunó porque piensa que la vacuna ayuda a la mutación del virus

-Es exactamente al revés: las mutaciones se producen cuando millones de personas son infectadas en un corto periodo de tiempo. Al vacunar a una persona, se impide la infección, y al evitar la infección de millones de personas se evitarán las mutaciones y por tanto la aparición de variantes. Es por eso que una de las estrategias más importantes para evitar la formación de variantes es la vacunación de la población.

7- Mi esposo no se quiere vacunar porque piensa que es muerte segura a corto o largo plazo

-Esa es una teoría muy común entre algunos grupos antivacunas, pero se sabe, por el uso de múltiples vacunas a través de los años, que cuando se presentan, los efectos secundarios de las vacunas se observan en el corto plazo, por lo que es un miedo sin fundamento pensar que millones de personas van a morir en los próximos años.

8-Yo no me quiero vacunar porque tengo miedo de que en el futuro me provoque alguna enfermedad y sea peor

-Mucha gente piensa eso pero al igual que con la creencia de que las vacunas van a provocar muerte en el futuro, la experiencia de usar múltiples vacunas a través de los años es que cuando se presenten - si es que eso ocurre- efectos secundarios de las vacunas se observan en el corto plazo , por lo que es un miedo sin fundamento pensar que millones de personas van a enfermar en los próximos años.

9-¿Por qué cuando te vacunabas contra enfermedades como la polio, por ejemplo, la vacuna efectivamente te protegía de no enfermar y estas vacunas contra el COVID se ponen hasta tres dosis y aún así la persona puede morir?

-Esa afirmación es parcialmente verdadera. Como lo hemos hablado, la efectividad de la vacuna se mide en tres niveles: la primera es la efectividad de la vacuna para prevenir la infección sintomática o asintomática; la segunda para prevenir la infección grave y la tercera para prevenir la muerte.

Si bien es cierto que datos recientes indican que la efectividad es menor para prevenir la infección por la variante Delta, la efectividad para prevenir la enfermedad grave y la muerte son muy altas . La prueba de eso es que 99,5% de todas las muertes en EEUU ha ocurrido en personas no vacunadas.

Entonces, si bien es cierto que la efectividad de la vacuna contra la polio y otras enfermedades es mayor que la de COVID para prevenir la enfermedad, todas las vacunas contra COVID-19 previenen la enfermedad grave y la muerte, lo cual es muy importante desde el punto de vista de salud pública.

10- No me vacuno porque la vacuna puede transmitir la enfermedad a toda la familia

-Esa creencia es muy común pero no es cierta. Recordemos que ninguna vacuna contiene virus activos capaces de causar enfermedad. Las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, contienen códigos genéticos para fabricar proteínas de las espigas, las de vectores virales contienen los genes para fabricar esas mismas proteínas y las vacunas de virus inactivado contienen virus muerto incapaz de causar enfermedad. Con lo cual, si bien es cierto que todas las vacunas pueden causar algún efecto secundario, estos síntomas no deben confundirse con que una vacuna es capaz de causar COVID-19.

11- No me vacuno porque estoy embarazada y no sé si la vacuna puede dañar a mi bebé

En realidad, el análisis de los datos de 3.958 mujeres incluidas en el registro de embarazos de los CDC de los EEUU concluyó que las vacunas en mujeres embarazadas son seguras y efectivas. Eso ha hecho que tanto los CDC como la Sociedad Estadounidense de Ginecología y Obstetricia recomiendan que las mujeres embarazadas conversen con sus médicos y puedan vacunarse.

12- Me da miedo que mis hijos adolescentes tengan problemas en el corazón por las vacunas

-Es cierto que las vacunas de ARN mensajero como las de Pfizer y Moderna están relacionadas al desarrollo de casos de inflamación del músculo del corazón, pero es cierto también que esa inflamación es muy rara y leve, por lo que es cierto también que la FDA dio autorización para que se continúe con la vacunación. La evidencia estima que el beneficio de la vacunación es mucho más grande que el pequeño riesgo de ese pequeño efecto secundario pasajero.

13-Me dan miedo las reacciones alérgicas graves que podrían provocar las vacunas

-Dos estudios recientes evaluaron la frecuencia de las reacciones alérgicas a las vacunas de Pfizer y Moderna y se encontró que una r eacción anafiláctica severa podía suceder 11 por cada millón de vacunados con Pfizer y 2.5 por cada millón para la de Moderna .

La gran mayoría ocurrieron dentro de los primeros 15 minutos posteriores a la inyección y fueron tratados exitosamente . Algunas personas tuvieron historia de severas reacciones anafilácticas pero ninguna falleció, lo que significa que el beneficio de la vacunación es mayor que el riesgo. Sólo las personas con antecedentes de grandes reacciones anafilácticas deben hablar con su médico antes de vacunarse.

14-No me vacuno porque muchas personas vacunadas han muerto

Eso no es cierto. Datos oficiales de los CDC de los EEUU no confirman esa creencia. Al revés, las personas no vacunadas son las que en este momento están falleciendo mayoritariamente.

15-No me vacuno porque las vacunas no funcionan contra las variantes

Esa afirmación es parcialmente cierta. Muchos estudios han revelado que ciertas vacunas, las que han sido estudiadas y tienen estudios científicos publicados, han perdido efectividad para prevenir enfermedad leve causadas por las variantes Alfa, Delta y Lambda, pero felizmente la efectividad que tienen para prevenir enfermedad grave o muerte es aún muy alta.





