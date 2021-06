Vacunas COVID-19 y lactancia: qué dicen los datos científicos

Siguiendo las normas establecidas para los ensayos clínicos, las personas embarazadas y en período de lactancia no se incluyeron en ninguno de los ensayos de las vacunas COVID-19 (Getty Images)

Molly Siegel había esperado durante mucho tiempo una vacuna COVID-19. Como obstetra en el Hospital General de Massachusetts en Boston, veía regularmente a personas embarazadas con COVID-19 y sabía que la vacuna era la mejor manera de protegerse a sí misma, a su familia y a otras personas en su lugar de trabajo. Pero con un bebé de siete meses en casa que todavía estaba amamantando, se sintió indecisa.

Es comprensible. Siguiendo las normas establecidas para los ensayos clínicos, las personas embarazadas y en período de lactancia no se incluyeron en ninguno de los ensayos de las vacunas COVID-19. Entonces, cuando los sistemas de salud de todo el mundo comenzaron a vacunar a los adultos elegibles, decenas de personas lactantes se vieron obligadas a tomar su decisión en la oscuridad.

“Ciertamente me frustró que no hubiera estudios sobre la vacuna en mujeres embarazadas y lactantes, que como grupo, fueron excluidas de la investigación”, dijo Siegel en diálogo con la revista científica Nature. “Hizo que fuera realmente difícil saber, tanto como paciente como como proveedor, cómo pensar acerca de la vacuna”.

Aún así, Siegel no pudo ver ningún riesgo plausible para su leche materna (sabía que las vacunas COVID-19 no contienen virus vivos, por ejemplo) y se centró en el beneficio de protegerse a sí misma y a todos los que la rodean. Entonces ella consiguió la oportunidad. Luego, donó muestras de su leche materna a investigadores que analizarían su contenido en uno de los primeros estudios de este tipo.

Gracias a Siegel y otros participantes, los científicos están comenzando a comprender los efectos de las vacunas COVID-19 en la leche materna, y sus resultados preliminares deberían ser una buena noticia para los más de 100 millones de lactantes en todo el mundo (The New York Times)

Ahora, gracias a Siegel y otros participantes, los científicos están comenzando a comprender los efectos de las vacunas COVID-19 en la leche materna, y sus resultados preliminares deberían ser una buena noticia para los más de 100 millones de lactantes en todo el mundo.

Hasta ahora, los científicos solo han examinado las vacunas fabricadas por Pfizer – BioNTech y Moderna, y no han detectado las vacunas en la leche materna. Lo que han encontrado son anticuerpos, producidos por las madres en respuesta a las inoculaciones, contra el coronavirus SARS-CoV-2.

“Estamos muy contentos de tener algo bueno para colgarnos el sombrero”, sostuvo Stephanie Gaw, perinatóloga de la Universidad de California en San Francisco. “Los estudios son pequeños, aún son tempranos, pero muy positivos”. Ahora, los investigadores quieren saber si esos anticuerpos pueden proporcionar a los bebés una protección al menos parcial contra COVID-19.

Preguntas sobre vacunas

A lo largo de la pandemia, las personas embarazadas y las nuevas madres se han enfrentado a una gran cantidad de preocupaciones y preguntas sobre el coronavirus.

Una tendencia que quedó clara desde el principio es que las personas embarazadas diagnosticadas con COVID-19 tienen más probabilidades de ser hospitalizadas que aquellas de la misma edad que no están embarazadas. Eso podría deberse a que el cuerpo ya está trabajando duro: el útero en crecimiento empuja hacia arriba, lo que reduce la capacidad pulmonar y el sistema inmunológico se inhibe para no dañar al bebé. Esos factores no desaparecen el día que nace un bebé. Como tal, algunos obstetras sospechan que las personas lactantes también son susceptibles al COVID-19 grave.

Esa conclusión podría alentar a las madres que amamantan a vacunarse, pero los científicos no estaban seguros de cómo responderían a las vacunas, porque se sabe poco sobre el período de lactancia. Así que Kathryn Gray, especialista en medicina materno-fetal del Brigham and Women’s Hospital en Boston, Massachusetts, y sus colegas decidieron probar qué tan bien funcionan las vacunas Pfizer – BioNTech y Moderna en este grupo.

Algunos medicamentos no se recomiendan durante la lactancia porque pasan a los bebés a través de la leche materna. Se aconseja a las madres lactantes que no tomen altas dosis de aspirina, por ejemplo (REUTERS)

Reclutaron a 131 participantes que estaban a punto de recibir cualquiera de las vacunas y que estaban lactando, embarazadas o ninguna, y encontraron que los individuos lactantes (que incluían a Siegel y otros 30) generaban la misma respuesta de anticuerpos robusta que aquellos que no estaban lactando. En otras palabras: la vacuna es igualmente beneficiosa para las madres que amamantan.

Un segundo estudio de Gaw y su equipo, publicado en el servidor de preimpresión medRxiv, coincide. El equipo extrajo sangre de 23 participantes lactantes y descubrió que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 aumentaron después de su segunda dosis.

Pero para muchos padres, la pregunta que se avecinaba, como se preguntó Siegel a sí misma, era si una vacuna COVID-19 dañaría a un lactante. Después de todo, algunos medicamentos no se recomiendan durante la lactancia porque pasan a los bebés a través de la leche materna. Se aconseja a las madres lactantes que no tomen altas dosis de aspirina, por ejemplo; incluso después de dosis bajas, se advierte a las madres que vigilen al bebé en busca de signos de hematomas y sangrado. Algunas vacunas también están prohibidas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EEUU (CDC) advierten a las madres lactantes que no reciban la vacuna contra la fiebre amarilla, que involucra una forma viva y debilitada del virus, en caso de que una infección se transmita al bebé.

Debido a estos casos, algunos farmacéuticos y administradores de vacunas han estado instando a las madres lactantes a desechar la leche materna después de vacunarse. “Creo que eso muestra claramente ignorancia y falta de comprensión”, explicó Kirsi Jarvinen-Seppo, inmunóloga del Centro Médico de la Universidad de Rochester en Rochester, Nueva York. “Parece haber una gran cantidad de información errónea en todos los niveles”.

A diferencia de la vacuna contra la fiebre amarilla, las vacunas COVID-19 no conllevan el riesgo de encender una infección activa. Además, es muy poco probable que las vacunas COVID-19 pasen a la leche materna. El frágil ARN mensajero utilizado en las vacunas Pfizer – BioNTech y Moderna, por ejemplo, está diseñado para descomponerse tan rápidamente que nunca debería salir de las células donde se inyectó, y mucho menos entrar en el torrente sanguíneo y luego en la mama. De hecho, los investigadores no esperan que ninguna de las vacunas actuales se excrete en la leche materna.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las madres continúen amamantando después de la vacunación (Getty Images)

Con ese fin, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las madres continúen amamantando después de la vacunación. Además, los CDC y el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido emitieron declaraciones poco después de que se autorizaran las primeras vacunas en ambos países. Estos señalaron que no se habían identificado problemas de seguridad a partir de los datos disponibles, por lo que las personas que amamantaban podían optar por vacunarse.

“Es una especie de forma al revés de recomendarlo”, argumentó Christina Chambers, pediatra de la Universidad de California en San Diego y del Rady Children’s Hospital. “La base es que no hay razón para evitarlo, lo cual es un dilema”.

Entonces, Gaw y sus colegas realizaron un control de seguridad. En un pequeño estudio, su equipo examinó muestras de leche materna de seis participantes hasta dos días después de que recibieron la vacuna Pfizer – BioNTech o Moderna, y no encontró rastros del ARNm en ninguno de los casos. (El grupo ahora está examinando una mayor cantidad de muestras de leche en busca de diferentes componentes de la vacuna y ampliando su estudio para incluir todas las vacunas COVID-19 disponibles en los Estados Unidos).

Oro líquido

Hay un tipo de partícula que los científicos están ansiosos por ver en la leche materna después de una vacuna: los anticuerpos COVID-19 (EFE)

Hay un tipo de partícula que los científicos están ansiosos por ver en la leche materna después de una vacuna: los anticuerpos COVID-19. Los investigadores saben desde hace mucho tiempo que los bebés recién nacidos no producen anticuerpos de manera eficaz contra bacterias y virus dañinos; y puede tomar de tres a seis meses para que este tipo de protección se active. Para ayudar en esos primeros días, la leche materna de la madre rebosa de anticuerpos capaces de evitar amenazas potenciales.

“Está diseñado específicamente por la madre y por la madre naturaleza para proporcionar al niño la primera vacuna del niño”, indicó Hedvig Nordeng de la Universidad de Oslo, que se especializa en el uso de medicamentos y la seguridad durante el embarazo y la lactancia. “La leche materna en sí misma es más que nutrición, la leche materna es un medicamento”.

En la madre, las células inmunitarias llamadas linfocitos B (o células B) producen anticuerpos constantemente. Luego, una vez que comienza la lactancia, las glándulas mamarias envían una señal química que atrae estas células B hacia la mama, donde se estacionan en las glándulas y producen miles de anticuerpos por segundo, listos para pasar a la leche materna en grandes cantidades. Pero a diferencia de las moléculas de los medicamentos, el café y las bebidas alcohólicas, que son tan pequeñas que pueden pasar a la leche materna por sí solas (aunque en niveles diluidos), los anticuerpos son demasiado grandes para hacerlo. En cambio, los receptores en la superficie de los conductos lácteos capturan los anticuerpos y los empaquetan en burbujas protectoras llenas de líquido que les permiten pasar de manera segura a través de las células del conducto lácteo y hacia la leche del otro lado.

“Este proceso es tan mágico”, manifestó Galit Alter, inmunólogo y virólogo de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, quien trabajó en el estudio de Gray.

Sin embargo, lo que sucede una vez que los anticuerpos llegan al bebé es más misterioso. Los anticuerpos de la leche materna no llegan al torrente sanguíneo del bebé, sino que recubren la boca, la garganta y el intestino antes de que finalmente se digieran. No obstante, estos anticuerpos parecen brindar protección. Podría ser que trabajen en las entradas del cuerpo para defenderse de la infección antes de que eche raíces.

No todos los bebés se crían con leche materna, pero los estudios han demostrado que los bebés que amamantan exclusivamente durante los primeros seis meses tienen muchas menos infecciones del oído medio que aquellos que son amamantados por un período más corto, o no tienen ninguna (REUTERS)

No todos los bebés se crían con leche materna, pero los estudios han demostrado que los bebés que amamantan exclusivamente durante los primeros seis meses tienen muchas menos infecciones del oído medio que aquellos que son amamantados por un período más corto, o no tienen ninguna. También tienen un menor riesgo de infecciones del tracto respiratorio. Y las madres lactantes que reciben la vacuna contra la influenza (y por lo tanto transmiten esos anticuerpos protectores a su bebé a través de la leche materna) brindan cierta protección a los bebés que son demasiado pequeños para recibir la vacuna.

Lo mismo podría ocurrir con los anticuerpos COVID-19. A principios de este año, los investigadores encontraron que la leche materna de las personas que se recuperan del virus rezuma de manera similar los anticuerpos. Y algunos estudios pequeños, muchos de los cuales aún no han sido revisados por pares, han encontrado anticuerpos en la leche materna de personas que recibieron la vacuna.

Cuando Gray y sus colegas, por ejemplo, analizaron la sangre y la leche materna de madres lactantes que habían recibido una vacuna COVID-19, encontraron altos niveles de anticuerpos COVID-19 en cada muestra. “Es muy bueno después de este año pasado tener algunas buenas noticias”, subrayó la inmunóloga pediátrica Bridget Young del Centro Médico de la Universidad de Rochester. Y es un hallazgo particularmente emocionante dado que los bebés actualmente no son elegibles para recibir ninguna de las vacunas disponibles (aunque tanto Pfizer-BioNTech como Moderna han comenzado los ensayos de sus vacunas COVID-19 en niños de tan solo seis meses).

Mientras que el COVID-19 suele ser leve en las poblaciones más jóvenes, los bebés menores de dos años que contraen la enfermedad tienen más probabilidades de ser hospitalizados que los niños mayores de 8 años. Se cree que eso se debe a que los bronquiolos, los conductos que llevan aire a los pulmones, son mucho más pequeños en los bebés. Además, los bebés y los niños pueden desarrollar una enfermedad grave conocida como MIS-C (síndrome inflamatorio multisistémico en niños), en el que diferentes partes del cuerpo se inflaman después de que el niño contrae COVID-19.

Misterios de la leche

Una de las grandes incógnitas ahora es cuánta protección reciben los bebés de la leche materna (Getty Images)

Una de las grandes incógnitas ahora es cuánta protección reciben los bebés de la leche materna. Para empezar, los científicos no están seguros de si estos anticuerpos son realmente funcionales, lo que significa que matarían al virus que causa COVID-19 si entraran en contacto con él. Pero las primeras investigaciones son prometedoras. El año pasado, un equipo de los Países Bajos recolectó anticuerpos de la leche materna de personas con una infección previa por SARS-CoV-2 y descubrió que las muestras podían neutralizar el virus en el laboratorio. Un mes después, Young, Jarvinen-Seppo y sus colegas publicaron hallazgos similares, que posteriormente se publicaron.

Ambos equipos están llevando a cabo actualmente el mismo experimento con anticuerpos inducidos por vacunas, luego de un estudio realizado por científicos en Israel que sugiere que los anticuerpos creados después de la vacunación podrían evitar que el virus infecte las células. Los autores de ese estudio predicen que estos anticuerpos deberían proteger al bebé, según Yariv Wine, inmunólogo de la Universidad de Tel Aviv y coautor del artículo.

Pero esto solo puede suceder si los anticuerpos persisten. Los científicos aún no saben cuánto tiempo las personas vacunadas continuarán produciendo anticuerpos COVID-19, pero la evidencia indica que lo hacen durante un tiempo considerable; un estudio de 33 personas sugiere que la producción de anticuerpos en adultos que recibieron la vacuna Moderna continúa durante al menos 6 meses. Eso podría significar que los bebés continuarán recibiendo cierta protección de sus madres, siempre que continúen amamantando, aunque las concentraciones de anticuerpos en la leche materna disminuyen con el tiempo.

Y esa reposición constante es clave. Los científicos sospechan que los anticuerpos se digieren en el intestino del bebé después de horas o días. Eso significa que su inmunidad parcial probablemente desaparecerá una vez que haya cesado la lactancia. También sugiere que dar leche materna a niños mayores (como han comentado muchas madres vacunadas en foros en línea) probablemente no les dará inmunidad parcial, al menos no por mucho tiempo.

Pero incluso para los bebés que se alimentan exclusivamente con leche materna, los médicos instan a las madres a que continúen siguiendo estrategias de salud pública cuando tengan visitas. “Cualquiera que esté manipulando al bebé en contacto cercano debería vacunarse y llevar máscara”, destacó Andrea Edlow, especialista en medicina materno-fetal de la Facultad de Medicina de Harvard y el Hospital General de Massachusetts, que trabajó en el estudio con Gray.

Afortunadamente, hay más datos en camino. Gray y su equipo seguirán a sus participantes, incluidos Siegel y otros, durante un año completo (aunque los detalles aún se están discutiendo). El equipo de Gaw en la Universidad de California en San Francisco planea evaluar la salud general y la tasa de infecciones de los bebés mientras son amamantados, la pregunta del millón de dólares en este momento. Los dos estudios que enfrentan a los anticuerpos inducidos por la vacuna contra el virus en una placa de Petri deberían ofrecer otra respuesta a esta pregunta.

Los científicos también están trabajando para analizar los anticuerpos con más detalle. Chambers y sus colegas de la Universidad de California en San Diego, por ejemplo, actualmente reciben muestras de leche de aproximadamente 40 participantes por día; también planean seguir el crecimiento y desarrollo de los bebés. No obstante, los resultados hasta ahora son lo suficientemente prometedores como para que la mayoría de los expertos instan a las madres lactantes a vacunarse. “Si tuviera un bebé diminuto en este momento, no me arriesgaría, no esperaría”, dijo Alter. “Si puedes empoderar a tu hijo con inmunidad, ni siquiera lo cuestionaría”.

SEGUIR LEYENDO: