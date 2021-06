Por qué la región Asia-Pacífico, modelo de la lucha contra la pandemia, está lejos de dejarla atrás

Países considerados modélicos en la lucha contra la enfermedad van con retraso en su campaña de inmunización y registran repuntes de casos que les han obligado a endurecer sus medidas (REUTERS)

Los taxistas no tienen clientes, las bodas se han cancelado de pronto, las escuelas están cerradas y el servicio de restaurante está restringido en buena parte de Asia, mientras el coronavirus repunta en países donde parecía bajo control.

En toda la región de Asia y el Pacífico, los países que lideraron el mundo en contener el coronavirus ahora languidecen en la carrera para dejarlo atrás. Mientras que Estados Unidos, que ha sufrido brotes mucho más graves, ahora está llenando estadios con fanáticos vacunados y abarrotando aviones con veraneantes, los campeones de la pandemia del Este todavía están atrapados en un ciclo de incertidumbre, restricciones y aislamiento.

En el sur de China, la expansión de la variante Delta provocó un bloqueo repentino en Guangzhou, una importante capital industrial. Taiwán, Vietnam, Tailandia y Australia también han tomado medidas drásticas después de los recientes brotes, mientras que Japón está lidiando con su propio cansancio por una cuarta ronda de infecciones, aumentada por los temores de un desastre viral de los Juegos Olímpicos.

Donde pueden, la gente sigue adelante con su vida, con máscaras y distanciamiento social y salidas cerca de casa. Económicamente, la región ha resistido la pandemia relativamente bien debido al éxito con que la mayoría de los países manejaron su primera fase.

Pero con cientos de millones de personas aún sin vacunar desde China a Nueva Zelanda, y con líderes ansiosos que mantienen cerradas las fronteras internacionales en el futuro previsible, la tolerancia por las vidas restringidas se está debilitando, incluso cuando las nuevas variantes intensifican la amenaza.

“Si no estamos atascados, es como si estuviéramos esperando en el pegamento o el barro”, dijo Terry Nolan, jefe del Grupo de Investigación de Vacunas e Inmunizaciones del Instituto Doherty en Melbourne, Australia, una ciudad de cinco millones que está apenas emergiendo de su último bloqueo.

Si bien la languidez varía de un país a otro, generalmente se debe a la escasez de vacunas. En algunos lugares, como Vietnam, Taiwán y Tailandia, las campañas de vacunación apenas están en marcha. Otros, como China, Japón, Corea del Sur y Australia, han experimentado un fuerte aumento de las inoculaciones en las últimas semanas, mientras se mantienen lejos de ofrecer vacunas a todos los que las deseen.

Pero en casi todas partes de la región, las líneas de tendencia apuntan a un cambio de suerte. Mientras los estadounidenses celebran lo que se siente como un nuevo amanecer, para muchos de los 4.600 millones de habitantes de Asia, el resto de este año se parecerá mucho al anterior, con un sufrimiento extremo para algunos y otros en un limbo de normalidad moderada.

O podría haber más volatilidad. En todo el mundo, las empresas están observando si el nuevo brote en el sur de China afectará a las concurridas terminales portuarias allí. En toda Asia, la implementación de vacunas vacilantes también podría abrir la puerta a cierres en espiral alimentados por variantes que infligen nuevos daños a las economías, expulsan a los líderes políticos y alteran la dinámica de poder entre las naciones.

Aun así, los riesgos están arraigados en decisiones tomadas hace meses, incluso antes de que la pandemia infligiera lo peor. A partir de la primavera del año pasado, Estados Unidos y varios países de Europa apostaron a lo grande por las vacunas, la aprobación rápida y el gasto de miles de millones para asegurar los primeros lotes. La necesidad era urgente. Solo en los Estados Unidos, en el pico de su brote, miles de personas morían todos los días mientras la gestión del país de la epidemia fracasaba catastróficamente.

Pero en lugares como Australia, Japón, Corea del Sur y Taiwán, las tasas de infección y las muertes se mantuvieron relativamente bajas con restricciones fronterizas, cumplimiento público de las medidas antivirus y pruebas y rastreo de contactos generalizados. Con la situación del virus en gran parte bajo control y con una capacidad limitada para desarrollar vacunas a nivel nacional, había menos urgencia para hacer grandes pedidos o creer en soluciones no probadas en ese momento.

“La amenaza percibida para el público fue baja”, aseguró el doctor C. Jason Wang, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford que ha estudiado las políticas de COVID-19. “Y los gobiernos respondieron a la percepción pública de la amenaza”.

Para el experto, como estrategia para sofocar virus, los controles fronterizos, un método preferido en toda Asia, tienen un alcance limitado. “Para poner fin a la pandemia, se necesitan estrategias tanto defensivas como ofensivas. La estrategia ofensiva son las vacunas”, añadió.

Su despliegue en Asia se ha definido por la lógica humanitaria (qué países del mundo necesitan más vacunas), la complacencia local y el poder puro sobre la producción y exportación farmacéutica. A principios de este año, los anuncios de contratos con las empresas y países que controlan las vacunas parecían más comunes que las entregas reales. En marzo, Italia bloqueó la exportación de 250.000 dosis de la vacuna AstraZeneca destinadas a Australia para controlar su propio brote. Otros envíos se retrasaron debido a problemas de fabricación.

“Los suministros de la vacuna comprada aterrizan en los muelles; es justo decir que no se acercan a los compromisos de compra”, sostuvo Richard Maude, investigador principal del Instituto de Política de la Sociedad de Asia en Australia.

Peter Collignon, médico y profesor de microbiología en la Universidad Nacional de Australia que ha trabajado para la Organización Mundial de la Salud, lo expresó de manera más simple: “La realidad es que los lugares que fabrican vacunas se las guardan para sí mismos”.

Respondiendo a esa realidad y a las raras complicaciones de los coágulos de sangre que surgieron con la vacuna AstraZeneca, muchos políticos de la región de Asia y el Pacífico intentaron desde el principio enfatizar que no había necesidad de apresurarse. El resultado ahora es un gran abismo con Estados Unidos y Europa.

En Asia, alrededor del 20 por ciento de las personas han recibido al menos una dosis de una vacuna, con Japón, por ejemplo, con solo el 14 por ciento. Por el contrario, la cifra es de casi el 45 por ciento en Francia, más del 50 por ciento en los Estados Unidos y más del 60 por ciento en Gran Bretaña.

Las redes sociales, donde los estadounidenses una vez regañaron a las estrellas de Hollywood por disfrutar de una vida libre de máscaras en Australia, ahora están plagadas de imágenes de neoyorquinos sonrientes abrazando a amigos recién vacunados. Mientras que las instantáneas de París muestran a los comensales sonrientes en los cafés que atraen a los turistas de verano, en Seúl, las personas actualizan se manera obsesiva aplicaciones que localizan las dosis sobrantes, generalmente sin éxito alguno.

La demanda ha aumentado debido a que parte de la escasez de oferta ha comenzado a disminuir. China, que ha tenido dudas sobre sus propias vacunas después de controlar el virus durante meses, administró 22 millones de inyecciones el 2 de junio, un récord para el país. En total, China ha informado de la administración de casi 900 millones de dosis, en un país de 1.400 millones de personas.

El futuro inmediato de muchos lugares de Asia parece estar definido por una optimización frenética (EFE)

Japón también ha intensificado sus esfuerzos, flexibilizando las reglas que permitían que solo los trabajadores médicos seleccionados administraran las vacunas. Las autoridades japonesas abrieron grandes centros de vacunación en Tokio y Osaka y ampliaron los programas de vacunación a lugares de trabajo y universidades. El primer ministro Yoshihide Suga ahora dice que todos los adultos tendrán acceso a una vacuna en noviembre.

También en Taiwán, el esfuerzo de inoculación recibió un impulso recientemente, ya que el gobierno japonés donó aproximadamente 1,2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Pero en total, la experiencia de la nación insulares algo típica: todavía ha recibido solo las dosis suficientes para inmunizar a menos del 10 por ciento de sus 23,5 millones de residentes. Una asociación budista ofreció recientemente comprar vacunas COVID-19 para acelerar el esfuerzo de inoculación anémica de la isla, pero le dijeron que solo los gobiernos pueden hacer tales compras.

Y a medida que las vacunas se retrasen en Asia, también lo hará cualquier reapertura internacional sólida. Australia aseguró que mantendrá sus fronteras cerradas un año más. En la actualidad, Japón está prohibiendo la entrada al país a casi todos los no residentes, y el intenso escrutinio de las llegadas extranjeras a China ha dejado a las empresas multinacionales sin trabajadores clave.

Indonesia impulsa desde hace días una curiosa campaña de captación ciudadana donde ofrecen una gallina a quien acuda a los centros de vacunación para recibir la sustancia que busca inmunizar a la población contra el virus del COVID-19 (REUTERS)

El futuro inmediato de muchos lugares de Asia parece estar definido por una optimización frenética. La respuesta de China al brote en Guangzhou -testear a millones de personas en días, cerrar barrios enteros- es una rápida repetición de cómo ha manejado los brotes anteriores. Pocos dentro del país esperan que este enfoque cambie pronto, especialmente porque la variante Delta, que ha devastado India, ahora está comenzando a circular.

Al mismo tiempo, los colectivos que se muestran más reacios a vacunarse enfrentan una mayor presión para hacerlo antes de que expiren las dosis disponibles, y no solo en China continental.

Indonesia ha amenazado a los residentes con multas de alrededor de 450 dólares por rechazar las vacunas. Vietnam ha respondido a su reciente aumento en las infecciones pidiendo al público donaciones para un fondo de vacuna COVID-19. Y en Hong Kong, los funcionarios y líderes empresariales están ofreciendo una variedad de incentivos para aliviar la vacilación severa de las vacunas.

No obstante, el pronóstico para gran parte de Asia este año es obvio: la enfermedad no ha sido derrotada y no lo será pronto. Incluso aquellos que tienen la suerte de recibir una vacuna a menudo se van con emociones encontradas.

