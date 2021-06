La hipótesis de la fuga del COVID-19 de un laboratorio es plausible porque los accidentes ocurren

Shi Zhengli dentro de un laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan en 2017. (AFP)

Al concluir la cumbre del G7 este domingo, los líderes de los países más poderosos del mundo pidieron una investigación nueva y transparente para determinar cómo comenzó la pandemia de COVID-19.

Es bienvenido el interés en que se retome una investigación sobre la potencial “fuga de laboratorio” del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. No sería la primera vez que un patógeno infeccioso se libera accidentalmente de un laboratorio de investigación.

Lo sé por experiencia personal. En 1994, en mi primer día de beca en la Universidad de Stanford, recogí un paquete de mensajería en la recepción y lo llevé al laboratorio. Mi profesor se puso guantes de látex de inmediato. El paquete contenía un vial con un ganglio linfático infectado por el VIH.

El hielo seco utilizado para envasar la muestra se había evaporado, empapando el cartón. Y ahí estaba yo, alguien que no había trabajado antes con el VIH, con las manos húmedas por manejar una caja que contenía virus vivos.

No me infecté. Pero la experiencia me dejó muy consciente de la facilidad con la que ocurren los accidentes. Una revisión de 2018 encontró 27 casos de infecciones adquiridas en laboratorios entre 1982 y 2016 solo en la región de Asia y el Pacífico. La lista de patógenos incluía todo, desde el virus que causa el dengue hasta el coronavirus del SARS.

La Asociación Estadounidense de Seguridad Biológica (ABSA) mantiene una base de datos con capacidad de búsqueda de infecciones adquiridas en laboratorios. Documentó “fugas de una bolsa de plástico en la cámara de transporte de presión negativa” y exposición a “gotas al limpiar un derrame”, entre muchos otros ejemplos.

Imagen de archivo de personal de seguridad vigilando el Instituto de Virología de Wuhan, China. 3 febrero 2021. REUTERS/Thomas Peter

Solo desde una perspectiva científica, es importante investigar la hipótesis de la fuga de laboratorio porque, de ser cierta, tenemos que ajustar los procedimientos de seguridad para evitar futuras fugas.

Cuando el virus se informó por primera vez desde Wuhan hace casi 18 meses, la gente planteó la posibilidad de que surgiera del Instituto de Virología de Wuhan, donde se estaba llevando a cabo una investigación sobre el coronavirus.

Esta hipótesis de fuga de laboratorio tiene dos variantes. Primero, el virus podría haber saltado de un animal (o tejido animal) infectado con un coronavirus del SARS como parte de la investigación. Segundo, la persona infectada infectó a otras personas de la comunidad.

La transferencia de un patógeno de un animal a las personas se denomina transmisión zoonótica. Este proceso también ocurre fuera de los laboratorios, quizás cuando hay un contacto cercano con animales infectados o se los comen.

La segunda hipótesis sugiere una modificación genética intencionada de un coronavirus que dio lugar a una variante más infecciosa y transmisible por humanos, que luego se filtró a la comunidad. Este tipo de modificación genética se denomina ganancia de función, porque el virus modificado adquiere nuevos rasgos biológicos.

Es desafortunado que estas hipótesis se hayan planteado erróneamente como equivalentes, y a menudo se las ha presentado como una alternativa a la hipótesis de los “orígenes naturales”.

Miembros de seguridad vigilan el lugar donde se espera que los miembros del equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) den una reunión informativa, en un hotel de Wuhan, provincia de Hubei, China el 9 de febrero de 2021. REUTERS/Aly Song

Cuando yo y otros biólogos computacionales pensamos en los orígenes, pensamos en los ancestros evolutivos: la línea de descendencia evolutiva de un virus. Si el SARS-CoV-2 hubiera evolucionado sin la intervención humana a partir de una variante ancestral encontrada en uno o más huéspedes, es muy posible que tal animal huésped, o una muestra de un animal huésped infectado, fuera objeto de estudio en un laboratorio.

A través de alguna desgraciada desventura, es plausible que alguien en ese laboratorio se haya infectado.

Los argumentos a favor o en contra de estas hipótesis a menudo se expresan en términos de probabilidades. En febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enumeró cuatro escenarios en su estudio global de los orígenes del SARS-CoV-2: transmisión zoonótica directa, transmisión zoonótica indirecta a través de un huésped intermedio, transmisión a través de productos de la cadena alimentaria / frío y liberación accidental de laboratorio.

La transmisión zoonótica indirecta a través de un huésped intermedio se consideró “muy probable” y la fuga accidental de un laboratorio “extremadamente improbable”. El panel de la OMS rechazó la manipulación deliberada de ganancia de función porque “ha sido descartada por otros científicos después de análisis del genoma”.

Pero esa no fue la última palabra, porque el origen exacto del virus COVID-19 sigue siendo un misterio.

La secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 ha demostrado que el virus está relacionado (alrededor del 96%) con una cepa que se encuentra en los murciélagos. Aunque esto parece un alto nivel de similitud, implica que el SARS-CoV-2 divergió de esta cepa hace varias décadas. Por lo tanto, no está claro si el desbordamiento se produjo directamente a los seres humanos o a través de una especie intermedia.

Labortario Wuhan. (Photo by JOHANNES EISELE / AFP)

En cualquier caso, tal análisis evolutivo no puede distinguir entre transmisión dentro o fuera de un laboratorio.

El panel de la OMS consideró que una infección adquirida en el laboratorio era extremadamente improbable debido a los estrictos protocolos de bioseguridad de los laboratorios de Wuhan. Pero la base de datos de ABSA enumera las infecciones accidentales que ocurren incluso en laboratorios con la más alta acreditación de bioseguridad, y estas incluyen infecciones por coronavirus del SARS.

En sus argumentos a favor y en contra de la fuga accidental del laboratorio, el informe de la OMS señaló que los laboratorios de Wuhan se mudaron a una nueva ubicación cerca del mercado de Huanan a principios de diciembre de 2019, pero “no informaron interrupciones o incidentes causados por la mudanza”. No hay razón para desconfiar de las conclusiones del panel de la OMS, pero, no obstante, es cierto que las reubicaciones de los laboratorios presentan oportunidades de error.

La hipótesis de la fuga de laboratorio es al menos plausible y, por lo tanto, es importante investigarla. Si estuviera relacionado con las operaciones del laboratorio o su reubicación, debemos volver a examinar los protocolos de seguridad. Para las reubicaciones, es posible que deseemos exigir un monitoreo independiente y una cuarentena antes y después del traslado del personal esencial.

*Profesor y director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda).

(Con información de Reuters, publicado originalmente en The Conversation)

