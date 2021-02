EN VIVO: el rover Perseverance de la NASA se acerca a Marte

En cuestión de horas, el nuevo rover Perserverance arribará a Marte, tras casi 470 millones de kilómetros recorridos, con el objetivo de buscar signos de vida microbiana antigua.

Se estima que el horario de llegada será a las 20:55 GMT de no surgir inconvenientes.

Concretamente, el rover Perseverance rastreará signos de vida microbiana antigua en Marte, recolectará y almacenará rocas y regolitos marcianos (roca y polvo) para que futuras misiones los traigan a la Tierra.

La misión de Perseverance en Marte

Para tocar la superficie de Marte y llevar a cabo su trabajo científico, el robot debe sobrevivir a la desgarradora fase final conocida como Entrada, Descenso y Aterrizaje. Los científicos de la NASA la denominan como los “siete minutos de terror”.

El ingeniero argentino Miguel San Martín, que tuvo un rol preponderante en el descenso de otros vehículos robóticos en Marte como el Sojourner, Spirit y Opportunity, explicó a Infobae cómo son esos 7 minutos “de terror” que lleva depositar al robot en tierra.

“Son los 7 minutos que transcurren entre el momento en que el vehículo entra en la atmósfera a una velocidad de 20 mil Km/h y, en sólo 7 minutos, un sistema totalmente automático, tiene que hacer que llegue a la superficie de Marte a cero de velocidad”, precisó el ingeniero que hoy es consultor en la NASA.

Miguel San Martín posa con una réplica del rover Curiosity en el JPL de la NASA, en California.

“Hay una cantidad de dispositivos pirotécnicos que tienen que ocurrir para que se separen las diferentes partes. El radar tiene que encontrar la superficie, hacer las mediciones, la velocidad, todo debe hacerse en forma perfecta. El terror viene a raíz de que no lo podemos probar en la Tierra. Por eso es que le llamamos ‘de terror’, porque si nos olvidamos de un detalle ínfimo, no importa si el 99,9% lo hicimos bien, ese 0,1% en que ‘le pifiamos’ termina en fracaso total. Por eso es el terror, porque no hay lugar para el error”, completó el experto en descenso de robots en otros mundos.

Con solo mirar eso y pensar en aterrizar, realmente me fluye la sangre. Debido al tiempo que tardan las señales de radio en regresar desde Marte hasta la Tierra, Perseverance tiene que hacer todo esto por su cuenta. No podemos ayudarla”, dijo Al Chen, líder de entrada, descenso y aterrizaje de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) en California.

Estados Unidos es el país que más ha visitado Marte. Casi todos sus intentos por arribar al planeta rojo han sido exitosos. Y a pesar de su vasta experiencia, la NASA afirma que no es nada fácil lograrlo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Llega a Marte el rover Perseverance, la más ambiciosa misión espacial de la NASA al planeta rojo

Cómo son los “siete minutos de terror” que tendrá Perserverance, el próximo robot de la NASA en Marte

El video irónico de Greta Thunberg sobre la colonización de Marte a horas de la llegada del rover Perseverance de la NASA