La mandataria provisional Jeanine Áñez, junto a los ministros de Gobierno y de Obras Públicas y la ex candidata a diputada Nadya Beller como facilitadora, recibió este viernes a dirigentes de los principales movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores -todas organizaciones que eran muy afines al ex presidente Evo Morales- y ofreció garantías para que lleguen este sábado a La Paz representantes de todas ellas y las autoridades electas para la Asamblea Legislativa para constituir la mesa de pacificación y reconciliación, cesen todos los bloqueos en el país y el lunes ya no haya manifestaciones en las calles.