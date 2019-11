En Doing Harm: The Truth About How Bad Medicine and Lazy Science Leave Women Dismissed, Misdiagnosed and Sick (Hacer daño: La verdad sobre cómo la mala medicina y la ciencia perezosa dejan a las mujeres excluidas, mal diagnosticadas y enfermas), Maya Dusenbery registró numerosos estudios realizados sólo en varones que ciertamente importaban a la salud de las mujeres.