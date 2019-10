Ella pidió al periodista Jon Cohen que sólo la identificara como “Eugenia”: si bien su participación en el programa de Rebrikov no es ilícita, porque en Rusia no hay una prohibición explícita de la corrección de una mutación genética en un embrión para fertilización in vitro, le teme a la publicidad. “Nos dijeron que si somos la primera pareja que hace esto nos volveremos conocidos, y ya HBO trató de contactarme”, explicó a Science. “No quiero ser famosa como una actriz y que la gente me moleste”.