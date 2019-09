Quién no recuerda la película protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la de Final Cut con Robin Williams, eXistenZ de David Cronenberg, o quién no ha querido usar el famoso aparato de flash usado en Men in Black; y es que todos alguna vez quisimos editar parte de nuestros recuerdos incómodos o dolorosos, darle un cortar y borrar a nuestra memoria, pero ¿qué tan cierto es lo que hemos visto el la ficción?