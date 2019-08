No todas las culturas humanas desarrollan palabras para nombrar los colores, como "amarillo", "rosa" o "marrón". En cambio, todas distinguen entre el día y la noche. Entre lo visible y lo que no se puede ver. De alguna manera, todas las lenguas humanas son capaces de distinguir su "blanco" de su "negro", su claro de su oscuro. Pero a partir de ahí, no todas las culturas han necesitado desplegar palabras para describir colores particulares.