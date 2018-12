A dos kilómetros y medio bajo la superficie vive el metanógeno, un organismo que lleva allí millones de años y no depende de la energía del sol. Se las arregló para crear metano en un ambiente con niveles de energía al borde de cero, y no usa la que produce para reproducirse ni dividirse: sólo para repararse a sí mismo. En rigor, es un sobreviviente no de decenas ni de cientos, sino de miles de años.