“Cuando la gente dice ‘salvemos la Tierra’ se equivoca. No se trata de salvar la Tierra, se trata de asegurarnos que no sigamos dañándola hasta el punto de que no nos pueda acoger”, dijo Jemison, la primera afroestadounidense que viajó al espacio, durante la conferencia sobre el clima de la ONU (COP24), que se celebra en Katowice (Polonia).