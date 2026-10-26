El desafío de Lula tras ganar las elecciones en Brasil: un Congreso de derecha y una relación tensa con Milei

Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales de Brasil y enfrentará a un Congreso con mayoría de derecha

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La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de Brasil abrió una etapa en la que el nuevo gobierno deberá negociar cada decisión con un Congreso inclinado a la derecha y con gobiernos regionales de signo adverso, mientras la discusión sobre el resultado, alentada por Flávio Bolsonaro, suma tensión a un mapa político ya fragmentado.

Desde Brasil, Carlos Federico Domínguez Ávila, historiador, politólogo e investigador académico especializado en relaciones internacionales, historia de América Latina y análisis político de la Universidad de Brasilia, describió en Infobae Al Amanecer una elección atravesada por esa distribución de poder.

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“El pueblo brasileño, considerando los dos turnos, se ha manifestado de forma democrática, republicana y cívica”, afirmó al analizar una contienda definida por un margen estrecho.

El analista Carlos Federico Domínguez Ávila señaló que la ciudadanía brasileña dividió el poder entre el Ejecutivo y la centroderecha REUTERS/Gledston Tavares

Lula recibe la Presidencia con un poder repartido entre instituciones

La elección dejó a Lula al frente del Ejecutivo, pero no le entregó una estructura política homogénea para gobernar. Domínguez Ávila sostuvo que la composición del resultado obliga a leer la victoria más allá de la Presidencia: “El pueblo brasileño ha dividido el poder”, con un mandatario de izquierda y sectores de centroderecha fortalecidos en otras instancias del Estado.

Según el investigador, las encuestas ya anticipaban una definición cerrada e, incluso, parte de la información disponible proyectaba una victoria de Bolsonaro. El desenlace le dio a Lula su cuarta victoria electoral, en una elección cuyo resultado, remarcó, “tiene que ser respetado por todas las fuerzas políticas y sociales del Brasil”.

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La disputa que siguió al balotaje se concentró en los cuestionamientos de Flávio Bolsonaro, quien planteó la posibilidad de repetir la votación, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista. Para Domínguez Ávila, ese reclamo carece de condiciones políticas e institucionales para avanzar: “Yo creo que eso no va a acontecer”.

El especialista consideró lamentable que un candidato derrotado no reconozca los resultados difundidos después de la elección. Aun con el tono de esa controversia, sostuvo que el resultado expresa una decisión ciudadana que fue “democrática, republicana y cívica” a lo largo de los dos turnos electorales.

Los gobernadores estatales de derecha representarán un contrapeso clave para las políticas de la administración federal de Lula

Los problemas locales no alteran la legitimidad de la votación

Durante la jornada hubo dificultades puntuales vinculadas con factores climáticos y logísticos, y el Partido Liberal pidió que en algunos lugares se extendiera dos horas el período de votación. Domínguez Ávila reconoció esos episodios, aunque diferenció esos inconvenientes de una impugnación general del proceso: “De ahí a cuestionar la legitimidad del proceso yo lo veo muy difícil”.

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El analista señaló que la existencia de problemas locales no alcanza para invalidar una elección nacional. En su evaluación, el reclamo de desconocer el triunfo de Lula no reúne respaldo suficiente ni en la población ni en las instituciones brasileñas, por lo que “no va a prosperar”.

Brasil y Argentina deberán recomponer el vínculo

El resultado electoral también devuelve al centro de la escena la relación entre Brasil y Argentina, un vínculo que deberá administrar Lula junto al presidente argentino, Javier Milei.

Domínguez Ávila señaló que los desacuerdos y los cruces políticos de la campaña afectaron el trato entre ambas administraciones, pero advirtió que el marco bilateral excede a los gobiernos de turno: “Los gobiernos son transitorios, las relaciones entre los Estados son permanentes”.

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El Poder Judicial mantendrá un papel determinante en el equilibrio institucional y el pacto federativo durante el nuevo mandato (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En ese contexto, el investigador recordó el viaje de Milei a Brasil y las declaraciones que, según indicó, no tuvieron una recepción favorable en el Gobierno brasileño. También ubicó en esa secuencia la decisión brasileña de retirar a su embajador en Buenos Aires, una señal diplomática de peso que, a su entender, expuso la profundidad del deterioro: “Las relaciones entre los Estados son permanentes”.

Pese a ese escenario, Domínguez Ávila planteó que ambos gobiernos necesitarán construir acuerdos en asuntos bilaterales y regionales. El Mercosur aparece entre los espacios donde Brasil y Argentina deberán encontrar coincidencias básicas, aun si persisten las diferencias ideológicas, porque “un entendimiento entre Brasil y Argentina es necesario, importante e imprescindible”.

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La relación bilateral entre Brasil y Argentina requerirá acuerdos básicos en el Mercosur pese a las diferencias ideológicas Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

La dimensión de los intercambios y los compromisos que vinculan a los dos países, añadió, impide que la relación quede limitada a las afinidades entre sus presidentes. Por eso, el académico insistió en que un acuerdo mínimo será necesario para sostener el vínculo institucional: “Un entendimiento entre Brasil y Argentina es necesario, importante e imprescindible”.

El Congreso y los estados serán límites para el próximo mandato de Lula

La principal dificultad interna para Lula estará en la composición del próximo Congreso, que, de acuerdo con el diagnóstico de Domínguez Ávila, tendrá una orientación más próxima a la derecha tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. “El próximo Congreso será mucho más complicado, mucho más difícil”, afirmó sobre la capacidad de negociación que tendrá el Ejecutivo.

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El politólogo también destacó el peso de los gobiernos estatales y provinciales que eligieron mandatarios de derecha, varios de los cuales ya expresaron posturas contrarias al Gobierno federal. La relación con esos dirigentes será parte del desafío de gobernabilidad, en un esquema que definió como “una especie de cohabitación, de un Ejecutivo de izquierda y un Parlamento de derecha”.

El Poder Judicial mantendrá un papel determinante en el equilibrio institucional y el pacto federativo durante el nuevo mandato EFE/ Isaac Fontana

A ese equilibrio institucional sumó al Poder Judicial, al que ubicó entre los actores que participaron de las disputas políticas recientes en Brasil. Para el investigador de la Universidad de Brasilia, el nuevo mandato exigirá trabajar sobre el pacto federativo y la relación entre poderes, bajo una convivencia que será, otra vez, “mucho más complicada, mucho más difícil”.

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Con Lula en la Presidencia y una representación de derecha fuerte en el Congreso y en varios estados, la próxima etapa quedará atravesada por negociaciones entre instituciones con intereses políticos contrapuestos. La imagen que dejó Domínguez Ávila resume el escenario que comienza: “Una especie de cohabitación, de un Ejecutivo de izquierda y un Parlamento de derecha”.

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