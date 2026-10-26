Colombia

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella reconoció los resultados de las elecciones en Brasil: “Ganó Lula”

El presidente de Colombia señaló las diferencias políticas e ideológicas con el dirigente brasileño, pero señaló la importancia de ambas naciones para trabajar de manera conjunta

Lula da Silva y Abelardo de la Espriella - crédito Brian Snyder/Luisa González/REUTERS
El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue a través de su cuenta oficial de X - crédito Brian Snyder/Luisa González/REUTERS
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, luego de que venciera el domingo 25 de octubre de 2026 a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario colombiano afirmó que mantiene profundas diferencias políticas e ideológicas con Lula, pero precisó que ambos coinciden en un aspecto fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente.

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“El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”, expresó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella afirmó que mantiene profundas diferencias políticas e ideológicas con Lula, pero precisó que Colombia y Brasil se necesitan mutuamente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jefe de Estado afirmó que, durante la campaña presidencial en Colombia, Lula “apoyó abiertamente” a Iván Cepeda, aunque él ganó la Presidencia. También reconoció que, en esta ocasión, respaldó a Flávio Bolsonaro y que Lula da Silva resultó vencedor.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula”, expresó.

Sin embargo, aseguró que ni Lula decide por los colombianos ni él por los brasileños, sino que es la gente quien toma las decisiones. Por ese motivo, el presidente colombiano afirmó que, cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad debe respetarse.

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“Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! (sic)“, afirmó.

Abelardo de la Espriella afirmó que ninguna consideración debe estar por encima de los intereses de Colombia y Brasil, a los que definió como “países hermanos” con enormes desafíos y oportunidades.

“Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas”, expresó.

Abelardo de la Espriella afirmó que ninguna consideración debe estar por encima de los intereses de Colombia y Brasil - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella afirmó que ninguna consideración debe estar por encima de los intereses de Colombia y Brasil - crédito Luisa González/REUTERS

Así las cosas, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que ambos países tienen mucho por hacer en beneficio de sus pueblos. Por ello, sostuvo que el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben ser los ejes de la relación bilateral.

El jefe de Estado afirmó que ambos países deben combatir el narcoterrorismo y la minería ilegal, además de proteger la Amazonía y promover el bienestar de sus ciudadanos.

“Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, puntualizó Abelardo de la Espriella.

Detalles de los resultados

Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil con el 51,76% de los votos, frente al 48,24% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro. La definición cambió el escenario de la primera ronda, en la que Bolsonaro había quedado adelante con el 47%, mientras el mandatario reunió el 45,1%.

El resultado colocó a Lula ante un registro sin antecedentes desde la recuperación democrática brasileña: ningún aspirante que terminó segundo en la primera vuelta había conquistado luego el balotaje. Además, el dirigente del Partido de los Trabajadores accedió a su cuarto período presidencial, aunque no será consecutivo, un hecho inédito en la política nacional.

Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil con el 51,76% de los votos, frente al 48,24% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro - crédito Amanda Perobelli/REUTERS
Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil con el 51,76% de los votos, frente al 48,24% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Durante la campaña, Lula centró su propuesta en la continuidad de los programas sociales, el aumento de la inversión estatal y las medidas contra la deforestación en la Amazonía. También definió la elección como una disputa por la defensa institucional de Brasil ante la posibilidad de que la familia Bolsonaro volviera a ocupar el poder.

Tras conocerse los datos del domingo, varios presidentes latinoamericanos saludaron al mandatario reelecto. Los jefes de Estado de México, Paraguay, Bolivia, Panamá y Uruguay estuvieron entre los primeros en transmitir sus felicitaciones a Lula, quien iniciará su cuarto mandato no consecutivo.

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