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“¡Vamos! ¡Un aplauso!”: la reacción de la Iglesia uruguaya al parte médico del Papa y la recta final para su visita

A 15 días de la llegada de León XIV, el cardenal Daniel Sturla celebró los resultados de los estudios del pontífice. En Paysandú, más de 100 integrantes de un coro ensayan para la misa del 7 de noviembre

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el cura Juan Andrés Verde celebran la noticia brindada por los médicos del papa este miércoles

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“¡Vamos! Un aplauso para eso, ¡vamos!”, celebró el cura Juan Andrés Verde, popularmente conocido como Gordo, cuando escuchó el último resultado médico del papa León XIV, informado este miércoles. La Iglesia Católica de Uruguay seguía con atención todas las novedades de la salud del pontífice, a falta de 15 días para que pise tierra uruguaya e inicie así una gira que se extenderá por Argentina y Perú.

Fue a través de una videollamada que el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, informó lo que el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, habían anunciado en Roma: que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”.

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Antes de decir el resultado de la prueba, Sturla le dijo a los sacerdotes que lo escuchaban del otro lado de la computadora que tenía “una buena noticia”. “Confirman que han recibido los resultados de la biopsia al material que le extrajeron al santo padre y que, si bien es un adenocarcinoma, no necesita terapia posterior”, expresó.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)
El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

La semana pasada, luego de que se confirmara el tumor maligno de León XIV, Sturla dijo que creía posible que los médicos no lo dejaran venir, una visión que cambió tras los comentarios del cirujano del domingo y que este miércoles confirmó. De hecho, había especulado con que, si se tuviera que reprogramar la visita, tendría que ser para después del verano.

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Según la agenda oficial, el papa estará tres días en Uruguay, un plazo en el que concentrará actividades que lo dejarán extenuado. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con una celebración en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

El Papa León XIV se sube al papamóvil y dirige la Audiencia General, una semana después de la operación
El Papa León XIV se sube al papamóvil y dirige la Audiencia General, una semana después de la operación

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, informó este miércoles que el papa llegará el 6 de noviembre a Uruguay.

“Nosotros estamos trabajando en la misma agenda que trabajamos en la últimas semanas, tanto con las autoridades del Vaticano como con los diferentes actores. Solamente ahora hemos reforzado el trabajo. Faltan pocos días para que se haga esa vista histórica y extraordinaria”, señaló Lubetkin en una rueda de prensa.

La celebración en Paysandú

Los departamentos se están preparando para esta llegada. Paysandú, por ejemplo, está armando el altar en el que se celebrará la misa de la mañana del sábado 7. El párroco de la Basílica de Paysandú, Miguel Suárez, declaró al canal 12 uruguayo que un coro de más de 100 personas ensaya dos veces por semana para cantar ese día.

El armado del altar del papa en Paysandú (Captura Telemundo/Canal 12)
El armado del altar del papa en Paysandú (Captura Telemundo/Canal 12)

La agenda de ese día en Paysandú comenzará bien temprano: a las cinco de la mañana ya estarán los animadores trabajando. Lo harán hasta cerca de las 09:00, el momento en el que llegará el papa. A esa hora se cantará Una gran alegría, la canción oficial de la visita de León XIV.

La celebración en Paysandú será en el parque París Londres.

La intención es que el pontífice recorra el predio en el papamóvil para acercarse a la gente.

El comunicado del Vaticano

Los exámenes histológicos y de biología molecular del tejido extraído confirmaron que León XIV tenía un adenocarcinoma de pulmón, el tipo más frecuente de esta enfermedad, según el comunicado firmado por su médico personal, Luigi Carbone, y el cirujano Stefano Margaritora.

Los médicos señalaron que el cáncer no se había extendido. “No se requiere ningún tratamiento adicional”, afirmaron tras la evaluación oncológica posterior a la cirugía.

El papa León XIV sale de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el sábado 17 de octubre de 2026, tras su operación del martes para retirar un tumor cancerígeno. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV sale de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el sábado 17 de octubre de 2026, tras su operación del martes para retirar un tumor cancerígeno. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa fue intervenido el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho con el objetivo de retirar el tumor. El nódulo había sido detectado durante exámenes abdominales de rutina, de acuerdo con Margaritora.

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