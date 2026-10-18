Un albañil brasileño viajó casi 2.000 kilómetros para conocer a “la mujer de sus sueños” y descubrió que era una creación de IA

El perfil difundía videos de un personaje generado por computadora y ofrecía a los usuarios una vida en una granja sin necesidad de trabajar, según las publicaciones eliminadas posteriormente (video tik tok: @jessicafazendeira)

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Edimar Martins, un albañil brasileño de 49 años oriundo del estado de Maranhão, en el noreste del país, vendió todas sus pertenencias y recorrió casi 2.000 kilómetros en autobús para encontrarse con la mujer que creía su futura esposa. Al llegar a destino, descubrió que el perfil con el que interactuó durante meses fue creado con inteligencia artificial y que detrás no existía ninguna persona real, según TV Mirante.

El caso cobró notoriedad tras la cobertura de la cadena local mencionada. Martins relató al medio que conoció la cuenta bajo el nombre de Jéssica Oliveria en 2020 y que durante todo ese tiempo jamás sospechó del engaño. El perfil operaba en TikTok con el usuario @JessicaFazendeira, reunía 300.000 seguidores y difundía videos con una figura femenina generada por computadora que aparentaba ser una mujer auténtica.

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El obrero liquidó cada una de sus posesiones para financiar el viaje

La travesía comenzó el 9 de octubre y demandó dos jornadas completas, después de que el hombre decidiera reunirse con la joven que conocía desde 2020 (Imagen: redes sociales)

El 9 de octubre, el trabajador decidió ir al encuentro de quien consideraba el amor de su vida. Para costear el trayecto, se desprendió de todo lo que poseía. “Vendí todas mis cosas, me deshice de todo”, contó a la emisora. Con ese dinero, abordó un colectivo rumbo a Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en el sureste del país, un recorrido que le demandó dos jornadas completas.

El 11 de octubre pisó la ciudad sin un plan concreto más allá de dar con la joven. Visitó distintos puntos e incluso acudió a una emisora radial para pedir orientación. La respuesta fue contundente: “Fui a la radio y me dijeron que no, que eso era falso, que esa mujer no existe”, relató ante las cámaras.

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Sin dinero ni conocidos en la capital minera, se presentó en la municipalidad. Allí confesó a una trabajadora social que emprendió la travesía impulsado por la soledad y el anhelo de formar una pareja. El obrero, que se encontraba de licencia médica otorgada por el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), no contaba con ingresos adicionales para solventar un retorno por cuenta propia.

Las autoridades le proporcionaron alimentación, acceso a higiene y orientación sobre los riesgos de estafas a través de redes sociales. Tras una evaluación del equipo técnico, la municipalidad le emitió un pasaje hacia Augustinópolis, en el estado de Tocantins, su ciudad natal. Desde allí, el hombre se trasladó hasta Imperatriz, en Maranhão, donde se alojó en la casa de un familiar.

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La cuenta de TikTok prometía una vida sin necesidad de trabajar

El perfil @JessicaFazendeira difundía videos de un personaje generado por computadora y ofrecía a los usuarios una vida en una granja sin necesidad de trabajar (Imagen X: ex twitter)

La cuenta utilizaba una imagen femenina fabricada digitalmente para captar audiencia. En una de las grabaciones —eliminada posteriormente—, el personaje virtual aseguraba buscar un hombre al que pudiera llevar a vivir a su granja y sostener económicamente. “Quiero apoyarte, quiero que vengas a mi granja y no trabajes nunca más en tu vida”, decía la figura digital.

Ese tipo de contenido, diseñado para provocar interacción masiva, convenció a Martins de que se trataba de una persona de carne y hueso. El responsable detrás del perfil publicó un video el miércoles en el que reconoció la naturaleza artificial del personaje y negó cualquier contacto directo con el albañil brasileño.

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“Vengo a decir lo obvio: estoy hecha de inteligencia artificial. Nunca hablé con nadie desde este perfil”, expresó la voz sintética en la grabación. Según esa declaración, la cuenta fue concebida con el único propósito de ganar alcance y comercializar productos a través de TikTok Shop. “Fue una sorpresa para mí ver lo que está pasando”, agregó.

El medio brasileño g1 intentó contactar al administrador del perfil para obtener aclaraciones, pero no recibió respuesta. La Policía Civil de Minas Gerais, por su parte, informó que no existe ninguna denuncia formal vinculada al caso y recomendó que las víctimas de situaciones similares se presenten en una comisaría o realicen un boletín de ocurrencia virtual.

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El albañil prometió volver a Belo Horizonte en busca de una compañera real

La voz sintética afirmó en un video que nunca conversó con usuarios y sostuvo que el contenido fue diseñado para ganar alcance mediante TikTok Shop (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El hombre quedó sin recursos y emocionalmente afectado tras el desenlace. “Solo trae tristeza, desánimo, depresión. Mucha gente quiere encontrar una relación, por eso vine”, declaró a TV Mirante. Actualmente se encuentra alojado en la vivienda de un pariente mientras atraviesa el proceso de recuperación.

Pese a la experiencia, aseguró que no piensa rendirse. Con la misma determinación que lo llevó a cruzar el país, prometió regresar a la capital de Minas Gerais para conocer a una compañera auténtica. “No la encontré, pero voy a encontrar a otra, y será en el mismo lugar al que fui, y voy a ir de nuevo”, afirmó el trabajador.

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Según reportes periodísticos, el de Martins es el tercer caso similar registrado en Belo Horizonte en menos de seis meses. Otros dos hombres también viajaron hasta la capital minera con la ilusión de conocer a mujeres que resultaron ser personajes fabricados con inteligencia artificial, una tendencia que crece al ritmo de los avances en herramientas de generación de contenido digital.