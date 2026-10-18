Mujer alertó por sujeto que habría realizado actos obscenos frente a un parque en Medellín: “La ventana abajo y los niños ahí jugando”

Video expuso denuncia contra ocupante de un vehículo por presunta conducta sexual en vía pública - crédito @ColombiaOscura/X

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El sábado 17 de octubre de 2026, una mujer difundió en redes sociales un video en el que relató que presenció un presunto acto obsceno dentro de un automóvil estacionado cerca del velódromo de Medellín, mientras paseaba a sus mascotas.

Según su testimonio, el hombre que estaba en el vehículo observaba a niños que jugaban en el parque y a otras personas que transitaban por el sector. La denuncia fue publicada por la cuenta Colombia Oscura en X.

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La ciudadana afirmó que tomó una fotografía del automóvil, un Renault con las ventanas abajo, aunque no logró grabar directamente al ocupante. El número de placa fue omitido en esta nota debido a que la acusación no cuenta, por ahora, con una confirmación oficial de las autoridades.

“Estoy temblando”, dijo la mujer al comienzo de su relato. Explicó que se encontraba con sus perros cuando vio el vehículo estacionado y advirtió una situación que la dejó “en shock”.

Denunciante alertó por sujeto que habría cometido actos obscenos frente a un parque de Medellín - crédito @ColombiaOscura/X

La mujer afirmó que el sujeto también habría usado un celular

De acuerdo con el video, la denunciante se aproximaba a cruzar una calle cuando miró hacia el interior del carro. Allí, según su versión, el hombre tenía los pantalones bajos y realizaba actos de carácter sexual mientras observaba el entorno.

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La ciudadana sostuvo que había menores de edad en una zona cercana. “Veía a los niños en el parque jugar”, expresó en la grabación. También señaló que el sujeto aparentemente manipulaba un teléfono celular, por lo que temió que estuviera registrando imágenes.

La mujer explicó que no confrontó al ocupante del automóvil porque estaba a cargo de sus mascotas, una de ellas con problemas de salud. “No fui capaz ni siquiera de decirle nada”, afirmó. Agregó que consideró grabarlo, pero decidió alejarse del lugar ante la situación.

Pidió difundir el caso y alertar a otros ciudadanos

Tras compartir su testimonio, la denunciante pidió a otros usuarios que replicaran el contenido para advertir a quienes frecuentan esa área de Medellín. Además, solicitó que quienes identifiquen el automóvil comuniquen el caso a las entidades competentes.

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Mujer pidió identificar a conductor tras presunto acto obsceno cerca de niños en Medellín - crédito @ColombiaOscura/X

Hasta el momento, no se conocieron pronunciamientos públicos de la Policía Nacional ni de la Alcaldía de Medellín sobre esta denuncia. Tampoco se confirmó si la mujer presentó una querella formal o entregó a las autoridades la fotografía del vehículo.

El caso pone el foco sobre la importancia de informar de este tipo de hechos por canales oficiales, sin exponerse a riesgos ni difundir datos personales que puedan interferir con una eventual investigación.

Enviaron a prisión a hombre acusado de acosar a 21 personas con perfiles falsos en Antioquia

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Daniel Felipe Duque Duque, investigado por presunto acoso digital contra 21 personas de una comunidad educativa de Sabaneta y Envigado, en Antioquia.

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La Fiscalía General de la Nación le atribuye el uso de cientos de perfiles falsos y líneas telefónicas para hostigar, amenazar, calumniar y suplantar a las víctimas.

Según el ente acusador, 20 mujeres y un hombre denunciaron conductas que, presuntamente, se extendieron mediante plataformas digitales.

En uno de los episodios, el procesado habría abierto “más de 500 cuentas” contra una sola afectada, desde las cuales envió mensajes injuriosos, sexuales y de violencia de género.

Fiscalía señaló a Daniel Felipe Duque por crear más de 500 cuentas contra una víctima - crédito @FiscaliaCol/X

La investigación también estableció que las identidades de las denunciantes habrían sido replicadas para contactar a familiares y conocidos. Esas cuentas difundían publicaciones que les atribuían delitos, indicó la Fiscalía.

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Algunos números telefónicos, además, fueron incorporados a grupos de mensajería donde circulaba material sexual, situación tras la cual los afectados recibieron contactos desde otros países.

Uno de los hechos reseñados involucra a un joven que habría sido presionado “desde los 15 años” para entregar números de mujeres e información sobre encuentros sociales. Otras víctimas aseguraron que recibieron llamadas nocturnas y de madrugada, junto con imágenes de armas blancas y amenazas de muerte.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Duque Duque en una vivienda de Envigado. Durante el allanamiento incautaron teléfonos celulares, cartuchos calibre nueve milímetros y 26 armas cortopunzantes.

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Una fiscal de la Seccional Medellín le imputó acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. El procesado no aceptó los cargos.

El juez ordenó su reclusión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.