El gesto de Messi contra un ex Boca tras uno de sus goles y su reacción junto a la de Rodrigo De Paul en un festejo en el triunfo del Inter Miami

El astro argentino apuntó contra Junior Alonso tras el 3-0 del Inter Miami

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Lionel Messi marcó un doblete en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United por una nueva fecha de la MLS y se burló de Junior Alonso tras superar al defensor en el segundo gol. El argentino le hizo un gesto con el dedo índice de su mano derecha como diciendo “todavía estás girando” tras la espectacular acción del astro rosarino que terminó en el tercer tanto de Las Garzas.

Todo ocurrió luego de la jugada del 3-0 para la visita. Messi recibió un pase largo de Luis Suárez, encaró a Alonso hacia ambos lados y definió con un remate cruzado. Además de la particular reacción del histórico capitán de la selección argentina, Rodrigo De Paul y la Pulga celebraron en la cara del ex jugador de Boca Juniors que disputó el Mundial con su selección. ¿Qué hizo Junior Alonso? Esbozó una risa mientras el número 10 le hizo un OK con su mano derecha.

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Hay que recordar que hace pocas semanas, Messi y Alonso protagonizaron un cara a cara tras el empate 2-2 entre Inter Miami y Atlanta United en el Nu Stadium, después de una salvada defensiva que el paraguayo celebró frente al argentino. Ese gesto antecedió al cruce que protagonizaron tras el pitazo final, cuando ambos equipos se encaminaban hacia los vestuarios. La discusión continuó cerca del túnel y tanto De Paul como Casemiro se acercaron para evitar que el intercambio verbal escalara.

Además, Messi recordó tras el partido la histórica semifinal del último Mundial en la que Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta: “Una victoria más con Inter Miami en un estadio que me trae recuerdos hermosos de hace poquito...”, fue lo que escribió Leo en su cuenta de Instagram luego de una victoria importante para el conjunto que dirige Kily González. Las Garzas alcanzaron los 55 puntos en la Conferencia Este y se mantienen en la segunda posición detrás de Nashville SC (67) cuando restan los últimos duelos de la fase regular antes del inicio de los playoffs.

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Los argentinos festejaron tras el 3-0 del Inter Miami a Atlanta United

En lo individual, Messi está a 45 goles de Cristiano Ronaldo en la disputa por ser el máximo goleador histórico del fútbol profesional. El argentino suma 936 tantos en 1.180 partidos, mientras que el portugués acumula 981 en 1.340 encuentros y se acerca a la barrera de los 1.000 tantos en su trayectoria.

El ganador de ocho Balones de Oro registra 14 goles y ocho asistencias en sus últimos 15 partidos. Solo se perdió los encuentros contra Chicago Fire y Montreal, además de la derrota 2-1 frente a Rayados de Monterrey en la Leagues Cup, porque viajó a Argentina tras la muerte de su padre Jorge.

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El delantero llegó al duelo en Georgia después de asistir en el triunfo 2-0 contra New York City. Ese partido puso fin a una racha de cinco encuentros consecutivos con goles, que se inició ante Nashville y continuó frente a San Diego FC, Columbus Crew, DC United y Cruz Azul. La victoria también le permitió a Inter Miami conquistar la Campeones Cup.

Inter Miami consiguió siete victorias en 18 partidos desde la reanudación posterior a la Copa del Mundo. El equipo ganó solo uno de sus primeros 10 partidos de la MLS en ese tramo y quedó eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup, aunque luego venció a DC United y New York City antes de los playoffs por el título.

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Al equipo dirigido por Kily González le quedan cuatro partidos de la temporada regular de la Major League Soccer. Tras el cruce con Atlanta United, visitará a New York Red Bull el próximo sábado a las 18:30 y luego recibirá a Cincinnati el miércoles 28 a las 20:30. Acto seguido, enfrentará a New England Revolution el domingo 1 de noviembre a las 21:00 en Massachusetts y cerrará esta fase contra Charlotte FC el sábado 7 a las 18:00 en Florida.