Carlos Balmelli, candidato a presidente por el Partido Liberal de Paraguay: “Si sos vulnerable, te quedás en la calle”

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Carlos Balmelli, candidato a presidente por el Partido Liberal de Paraguay, visitó Buenos Aires para presentar su novela histórica Celos: la bala que asesinó al estadista y pasó por los estudios de Infobae en Vivo, donde analizó el modelo político y económico de su país, cuestionó la expansión del Estado en la región y describió una crisis sanitaria que deja sin cobertura a los sectores más pobres.

El liberalismo en Paraguay no es lo mismo que en Argentina

Balmelli abrió la conversación con una distinción que consideró necesaria: el término “liberal” tiene connotaciones distintas según el país. En Argentina, señaló, la palabra quedó “muy esquinada” hacia la derecha desde los años ’70, alejándose de lo que fue el liberalismo histórico argentino —encarnado en el radicalismo— con su fuerte sustento popular. Esa distorsión, según Balmelli, lleva a confusiones cuando se intenta clasificar a figuras como Javier Milei o Jair Bolsonaro bajo la misma etiqueta.

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“Milei es un liberal más acentuado en lo economicista, más que el conjunto del liberalismo”, dijo el político paraguayo. En cuanto a Bolsonaro, fue directo: “No es un liberalismo”, porque el ex presidente brasileño representa, a su juicio, “un giro a la derecha con un fundamentalismo evangélico muy fuerte”, incompatible con la tolerancia y la pluralidad axiológica que define a esa corriente ideológica.

Carlos Balmelli, candidato a presidente de Paraguay

El gobierno actual de Paraguay tampoco es liberal, según Balmelli

Balmelli fue igualmente crítico con el escenario político de su propio país. Afirmó que Paraguay no tiene un gobierno liberal, sino “esquemas conservadores” que reaccionan ante un fenómeno real: el crecimiento desmedido del Estado en toda la región, al que describió como “obsceno y obsoleto”.

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Ese crecimiento, explicó, es producto de una mezcla de clientelismo político y políticas populistas mal gestionadas que terminan construyendo redes de corrupción y base electoral.

“Más que buscar mitigar la pobreza, lo que se ha buscado es construir estructura política del poder desde la sociedad con dinero del Estado”, afirmó. La consecuencia, según su análisis, es una distorsión de los incentivos en la sociedad civil y una desaceleración del crecimiento económico en un momento de transición energética y avance de la inteligencia artificial.

El 40% del gasto en salud sale del bolsillo de cada paraguayo

El pasaje más contundente de la entrevista llegó cuando se le preguntó por las necesidades concretas del ciudadano común. Balmelli reconoció sin rodeos que la salud pública en Paraguay “está quebrada” y que no existe cobertura real para los sectores populares vulnerables: “La gente lo reclama, pero lo paga con su muerte, porque no hay salud pública”.

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Según precisó, el 40% del gasto en salud debe ser solventado de manera privada por cada individuo. Quienes no pueden pagarlo, simplemente quedan fuera del sistema. La medicina y los seguros privados existen, pero son inaccesibles para los ingresos más bajos, y no se han desarrollado sistemas intermedios —como seguros vinculados al empleo— que ofrezcan cobertura a ese segmento de la población.

El contraste con Argentina fue explícito. Balmelli describió una “gran pulsión social” en el país rioplatense —que atribuyó a la inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX— que genera una exigencia colectiva por salud y educación pública que no tiene equivalente en Paraguay.

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Carlos Balmelli visitó los estudios de Infobae en Vivo

La soja récord convive con calles en ruinas

Sobre la economía paraguaya, Balmelli reconoció que el país ofrece condiciones más favorables que Argentina para la inversión privada, aunque aclaró que tampoco está exenta de regulaciones que elevan los costos de transacción.

El crecimiento de los últimos años estuvo impulsado por los commodities —en particular la soja—, con una producción récord este año de 12.000 millones de toneladas, parte de la cual se procesa en Argentina y sale por la hidrovía.

Pero ese crecimiento convive con una infraestructura pública deficiente. Uno de los conductores del programa describió, a partir de una experiencia personal, la imagen de torres lujosas y shoppings con marcas de lujo en el centro de Asunción junto a calles con pozos intransitables y problemas de cloacas. Balmelli no lo negó: “Es una vergüenza”, dijo, y atribuyó esa contradicción principalmente a la gestión municipal.

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Quién era Eliseo Ayala, el estadista que inspiró la novela

La segunda parte de la entrevista giró en torno al libro que motiva el viaje de Balmelli a Buenos Aires. Celos: la bala que asesinó al estadista es una novela de ficción histórica inspirada en la vida de Eliseo Ayala, uno de los dirigentes liberales más destacados del Paraguay del siglo XX.

Ayala fue presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Hacienda, presidente provisional y presidente electo en los años ‘20. Formado en Europa, políglota, lector de Weber, Schopenhauer, Nietzsche y el utilitarismo de Bentham, organizó y racionalizó el Estado paraguayo y preparó al país para la guerra del Chaco contra Bolivia —que estalló en 1932— sin acceso a crédito público. Entre sus iniciativas se contaban la creación del primer banco central del país, la asignación de un signo monetario propio y la facilitación de la inmigración de los menonitas para consolidar la presencia paraguaya en el Chaco.

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Murió en 1926 a raíz de un duelo originado por celos. Al descubrir que su amante tenía otro hombre, fue caminando —y no en el auto oficial que tenía a disposición— al encuentro con su rival. Salió herido de ese enfrentamiento y, sin transporte a tiempo, llegó tarde al hospital. La infección fue fatal. “Si quedaba con vida en este incidente, hubiera sido diferente la conducción de la guerra del Chaco”, reflexionó Balmelli.

Las guerras y el bilingüismo como marcas de identidad paraguaya

Al preguntarle por el “ser paraguayo”, Balmelli señaló que definir identidades colectivas es siempre una tarea compleja, pero identificó dos rasgos distintivos. El primero es la historia bélica: Paraguay es, según él, el único país de la región que atravesó dos guerras internacionales y una guerra civil —la de 1947, con tantos muertos como la guerra contra Bolivia—, lo que dejó una marca profunda en su sociedad.

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El segundo rasgo es el lingüístico. El bilingüismo español-guaraní se mantiene de forma activa y cotidiana: en Paraguay, explicó, “la gente te habla en guaraní o en español, depende en qué idioma te sentís más cómodo”. Ese sistema lingüístico, que no tiene equivalente en otro país de la región con esa concentración, es para Balmelli uno de los elementos definitorios de la identidad nacional.

La presentación de Celos en Buenos Aires se realizará junto al periodista Carlos Pagni en la Librería Jorge Luis Borges, en Palermo. El libro abre con una cita del escritor argentino: “Todos lo saben, que la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece”.

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