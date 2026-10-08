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Johan Vázquez estaría en la mira del Atlético de Madrid

El defensa mexicano tiene contrato con la entidad italiana hasta 2028

El Atlético de Madrid sigue a Johan Vásquez, central mexicano del Génova, como una posible alternativa para reforzar su defensa (Especial)
El Atlético de Madrid sigue a Johan Vásquez, central mexicano del Génova, como una posible alternativa para reforzar su defensa (Especial)
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El Atlético de Madrid sigue a Johan Vásquez, central mexicano del Genoa, como una posible alternativa para reforzar su defensa.

De acuerdo con Diario AS, el club madrileño observa la situación del futbolista, que tiene contrato con la entidad italiana hasta 2028.

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El interés sería seguido de cerca por Mateu Alemany, quien permanece atento a la evolución del mexicano en el mercado.

La continuidad contractual de Vásquez con el Génova condiciona cualquier eventual negociación, ya que el equipo italiano conserva el control sobre su futuro.

Johan Vázquez (izquierda) y Edson Álvarez, de México se abrazan tras la victoria sobre Jamaica en las semifinales de la Copa de Oro, el miércoles 12 de julio de 2023, en Las Vegas (AP Foto/John Locher)
Johan Vázquez (izquierda) y Edson Álvarez, de México se abrazan tras la victoria sobre Jamaica en las semifinales de la Copa de Oro, el miércoles 12 de julio de 2023, en Las Vegas (AP Foto/John Locher)

Por ahora, la fuente no informó sobre una oferta formal ni contactos entre los clubes. El seguimiento del Atlético es el único avance conocido alrededor de la situación del defensor.

Trayectoria de Johan Vázquez

Johan Vásquez se consolidó como uno de los defensas mexicanos con mayor presencia en Europa. El zaguero fue capitán y referente del Genoa CFC en la Serie A de Italia, además de ocupar un lugar habitual en la defensa de la selección mexicana.

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El futbolista inició su carrera profesional con Cimarrones de Sonora, club en el que debutó en el Ascenso MX entre 2016 y 2018. Tras formarse en las divisiones inferiores y superar etapas de adversidad, su rendimiento le abrió la puerta para llegar a la Primera División.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v United States - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 15, 2024 Mexico's Johan Vazquez in action with Joshua Sargent of the U.S. REUTERS/Fernando Carranza
Soccer Football - International Friendly - Mexico v United States - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 15, 2024 Mexico's Johan Vazquez in action with Joshua Sargent of the U.S. REUTERS/Fernando Carranza

Vásquez se incorporó a Monterrey en 2018 y permaneció con Rayados hasta 2020. En ese periodo formó parte del plantel que conquistó la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, torneos que le permitieron ganar experiencia en competencias de mayor exigencia.

En 2020 llegó a Pumas UNAM, donde se afianzó como titular en la defensa y alcanzó el subcampeonato del futbol mexicano. Su desempeño con el equipo universitario despertó el interés de clubes europeos y derivó en su traspaso al Genoa en 2021.

El central mexicano también jugó a préstamo con Cremonese durante la temporada 2022-2023. Después volvió al Genoa, donde se estableció como líder defensivo y asumió la capitanía. Su continuidad lo colocó como el mexicano con más partidos disputados en la Serie A.

La temporada de Vázquez y sus palmares en Selección Mexicana

Johan Vásquez suma 2 goles en seis partidos con el Genoa CFC durante la temporada 2026-2027, entre los compromisos de la Serie A y la Copa Italia. El defensa mexicano mantiene presencia en el ataque a balón parado y aporta resultados desde la zaga.

Johan Vázquez, Jorge Sánchez y César Montes, de la selección de México, festejan su victoria sobre Ecuador el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Johan Vázquez, Jorge Sánchez y César Montes, de la selección de México, festejan su victoria sobre Ecuador el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

El central también cuenta con recorrido en torneos internacionales con la selección mexicana. Formó parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una competencia en la que México subió al podio tras vencer a Japón.

Vásquez amplió su palmarés con los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2023 y 2025. Sus participaciones con el Genoa y el representativo nacional lo mantuvieron como una opción recurrente para cubrir la defensa central.

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