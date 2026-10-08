Guerra entre bandas y una noche de cuatro homicidios en Montevideo: tres víctimas murieron en un lapso de una hora

Operativo policial tras un homicidio en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Guardar

Montevideo tuvo el martes una noche violenta: hubo cuatro asesinatos, de los cuales tres ocurrieron en un período de una hora. Entre las víctimas estaba una mujer de 27 años que iba en moto junto a su pequeña hija. Las cámaras de seguridad registraron la ráfaga de disparos y los gritos de desespero de la menor. Otro de los fallecidos es integrante de una banda narco.

Todos los asesinados tenían menos de 40 años, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Los crímenes ocurrieron en la periferia de Montevideo.

PUBLICIDAD

Un hombre de 24 años, integrante de la banda criminal de Los Puglia, fue asesinado. El joven tenía antecedentes penales y murió tras recibir varios disparos de al menos tres delincuentes que llegaron en una camioneta y abrieron fuego contra él sin mediar palabra.

Crimen en Palermo: así escapaban los sicarios que mataron a tiros a un narco uruguayo

El crimen ocurrió en Villa Española, un barrio atravesado por la disputa entre bandas criminales. Los Puglia es una de las organizaciones que opera en el barrio.

El fin de semana otro de sus integrantes de la banda fue asesinado en Buenos Aires. Carlos Andrés Migales Viera fue víctima de un crimen sicario: lo balearon al frente de su esposa en la madrugada del domingo. Tenía una larga ficha de antecedentes en su país, de acuerdo a fuentes policiales uruguayas, con un prontuario por delitos como venta de drogas y hasta un homicidio que comenzó desde sus días como menor de edad.

PUBLICIDAD

La Policía investiga si hay alguna relación entre estos dos episodios.

La víctima del asesinato del martes cayó en unos pastizales cerca de su casa cuando intentaba escapar de los delincuentes.

La escena de un crimen en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Minutos después de este crimen sucedió el homicidio de la mujer de 27 años, en Piedras Blancas, frente a su hija. La joven tenía dos antecedentes penales. La asesinaron de 12 disparos. Una cámara de seguridad, consignada por Telemundo, permitió escuchar que, tras los tiros, una pequeña grita y llora. “¡Ayuda!”, gritó varias veces la menor, según quedó grabado.

Su madre cayó a su lado. Los agresores eran dos y se trasladaban en otra moto. La menor fue auxiliada por familiares, que viven a media cuadra del lugar en el que ocurrió la ráfaga de disparos. La mujer herida fue trasladada hasta un centro de salud, pero no sobrevivió.

PUBLICIDAD

En la escena quedó un solo casquillo de bala.

Los familiares le contaron a la Policía que la víctima había tenido algunos conflictos y le indicaron nombres de posibles agresores. La mujer había salido de la cárcel recientemente. Su hermano está requerido por la Justicia por un homicidio.

La escena de un crimen en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Otro crimen ocurrió en el barrio Colón. La víctima fue un joven de 18 años, que recibió varios disparos mientras estaba cerca de su casa. El atacante ingresó por la fuerza al domicilio y se fugó en una moto. El fallecido tenía un antecedente por un delito de hurto.

Estos tres crímenes ocurrieron en un plazo aproximado de una hora. Ocurrieron horas después de otro crimen: el de un hombre de 33 años que murió tras recibir varias puñaladas en el Cerro, un barrio del acceso oeste de Montevideo.

PUBLICIDAD

Según datos oficiales, más de la mitad (el 58%) de los asesinatos en Uruguay ocurren por disputas y venganzas que se dan entre grupos criminales. Los conflictos en varios barrios de Montevideo han comenzado hace años y se han mantenido en el tiempo: en general, las bandas disputan el control de ventas de drogas y buscan solucionar con la muerte problemas de deudas o traiciones.

Hay, también, una especie de círculo vicioso: cada asesinato deriva en nuevas tensiones, habilita represalias y aumenta ciclos de venganza porque cada grupo siente la necesidad de responder, según explicaciones del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD