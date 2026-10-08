América Latina

Guerra entre bandas y una noche de cuatro homicidios en Montevideo: tres víctimas murieron en un lapso de una hora

Uno de los fallecidos pertenecía a Los Puglia, mientras los investigadores buscan determinar si su muerte está relacionada con otro crimen ocurrido días antes en Buenos Aires

Operativo policial tras un homicidio en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
Operativo policial tras un homicidio en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
Guardar

Montevideo tuvo el martes una noche violenta: hubo cuatro asesinatos, de los cuales tres ocurrieron en un período de una hora. Entre las víctimas estaba una mujer de 27 años que iba en moto junto a su pequeña hija. Las cámaras de seguridad registraron la ráfaga de disparos y los gritos de desespero de la menor. Otro de los fallecidos es integrante de una banda narco.

Todos los asesinados tenían menos de 40 años, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Los crímenes ocurrieron en la periferia de Montevideo.

PUBLICIDAD

Un hombre de 24 años, integrante de la banda criminal de Los Puglia, fue asesinado. El joven tenía antecedentes penales y murió tras recibir varios disparos de al menos tres delincuentes que llegaron en una camioneta y abrieron fuego contra él sin mediar palabra.

Crimen en Palermo: así escapaban los sicarios que mataron a tiros a un narco uruguayo

El crimen ocurrió en Villa Española, un barrio atravesado por la disputa entre bandas criminales. Los Puglia es una de las organizaciones que opera en el barrio.

El fin de semana otro de sus integrantes de la banda fue asesinado en Buenos Aires. Carlos Andrés Migales Viera fue víctima de un crimen sicario: lo balearon al frente de su esposa en la madrugada del domingo. Tenía una larga ficha de antecedentes en su país, de acuerdo a fuentes policiales uruguayas, con un prontuario por delitos como venta de drogas y hasta un homicidio que comenzó desde sus días como menor de edad.

PUBLICIDAD

La Policía investiga si hay alguna relación entre estos dos episodios.

La víctima del asesinato del martes cayó en unos pastizales cerca de su casa cuando intentaba escapar de los delincuentes.

La escena de un crimen en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
La escena de un crimen en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Minutos después de este crimen sucedió el homicidio de la mujer de 27 años, en Piedras Blancas, frente a su hija. La joven tenía dos antecedentes penales. La asesinaron de 12 disparos. Una cámara de seguridad, consignada por Telemundo, permitió escuchar que, tras los tiros, una pequeña grita y llora. “¡Ayuda!”, gritó varias veces la menor, según quedó grabado.

Su madre cayó a su lado. Los agresores eran dos y se trasladaban en otra moto. La menor fue auxiliada por familiares, que viven a media cuadra del lugar en el que ocurrió la ráfaga de disparos. La mujer herida fue trasladada hasta un centro de salud, pero no sobrevivió.

En la escena quedó un solo casquillo de bala.

Los familiares le contaron a la Policía que la víctima había tenido algunos conflictos y le indicaron nombres de posibles agresores. La mujer había salido de la cárcel recientemente. Su hermano está requerido por la Justicia por un homicidio.

La escena de un crimen en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
La escena de un crimen en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Otro crimen ocurrió en el barrio Colón. La víctima fue un joven de 18 años, que recibió varios disparos mientras estaba cerca de su casa. El atacante ingresó por la fuerza al domicilio y se fugó en una moto. El fallecido tenía un antecedente por un delito de hurto.

Estos tres crímenes ocurrieron en un plazo aproximado de una hora. Ocurrieron horas después de otro crimen: el de un hombre de 33 años que murió tras recibir varias puñaladas en el Cerro, un barrio del acceso oeste de Montevideo.

Según datos oficiales, más de la mitad (el 58%) de los asesinatos en Uruguay ocurren por disputas y venganzas que se dan entre grupos criminales. Los conflictos en varios barrios de Montevideo han comenzado hace años y se han mantenido en el tiempo: en general, las bandas disputan el control de ventas de drogas y buscan solucionar con la muerte problemas de deudas o traiciones.

Hay, también, una especie de círculo vicioso: cada asesinato deriva en nuevas tensiones, habilita represalias y aumenta ciclos de venganza porque cada grupo siente la necesidad de responder, según explicaciones del Ministerio del Interior.

Temas Relacionados

Los PugliahomicidioUruguayseguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Banco Mundial proyecta que Honduras crecerá por encima del promedio regional

El organismo financiero identifica una serie de obstáculos que dificultan que el país alcance tasas de expansión superiores al 4%.

Banco Mundial proyecta que Honduras crecerá por encima del promedio regional

Costa Rica vuelve a ubicarse entre los mejores países del mundo para jubilarse en 2026

El país sobresale por su régimen fiscal para extranjeros y por exigir una pensión de apenas USD 1,000 mensuales, aunque los largos tiempos para obtener la residencia aparecen como su principal punto débil

Costa Rica vuelve a ubicarse entre los mejores países del mundo para jubilarse en 2026

Centroamérica, expuesta al comercio ilícito por fronteras porosas y zonas francas sin control

Organismos regionales advierten que la falta de controles efectivos en los pasos fronterizos y la débil supervisión en zonas francas facilitan el tránsito de mercancías de contrabando en varios países del istmo

Centroamérica, expuesta al comercio ilícito por fronteras porosas y zonas francas sin control

Michelle Bachelet evalúa una nueva postulación presidencial en 2029 y la oposición chilena celebra

Consultada al respecto, la exmandataria se limitó a decir “yo creo que sí” y de inmediato cundió el entusiasmo en la centroizquierda. Desde el Gobierno señalaron que “no es nuestra preocupación central”

Michelle Bachelet evalúa una nueva postulación presidencial en 2029 y la oposición chilena celebra

Hallan armas de grueso calibre en un vehículo usado por Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia

Armamento, municiones y chalecos antibalas fueron encontrados en la revisión a uno de los vehículos oficiales que usaba el exfiscal. También se aprehendió a uno de sus edecanes

Hallan armas de grueso calibre en un vehículo usado por Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal: la FGR lo señala como enlace de Los Primos y colaborador de los hermanos Farías Laguna

Vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal: la FGR lo señala como enlace de Los Primos y colaborador de los hermanos Farías Laguna

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt, hombre intentó abrir las puertas del avión durante el viaje: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Ministra de Salud pidió a las EPS mantener los tratamientos de pacientes priorizados en el plan de Choque

¿Qué distritos de Lima ya llegaron el 100% del conteo de actas, según la ONPE?

Narcosubmarinos sin tripulantes y cargados con explosivos: así están operando las redes internacionales de narcos en Colombia

DEPORTES

El divertido show entre Franco Colapinto y Fernando Alonso en la conferencia de prensa del GP de Singapur: “Acabo de hablar yo, boludo”

El divertido show entre Franco Colapinto y Fernando Alonso en la conferencia de prensa del GP de Singapur: “Acabo de hablar yo, boludo”

La emoción de Mateo Messi durante el discurso de su papá Lionel en la despedida de la Selección: el gesto contenedor Antonela

Colapinto y Gasly explicaron por qué Alpine puede dar el golpe en un circuito históricamente adverso para la escudería

Fuerte cruce entre periodistas en la TV de España por Lionel Messi: “Cuando en Argentina le pegaban palos, en el Barça lo defendíamos”

El crudo diagnóstico de Tagliafico sobre la derrota con España en el Mundial y la revelación del himno contra Inglaterra

ENTRETENIMIENTO

La voz de Madonna desafía cuatro décadas de envejecimiento vocal femenino, según un estudio lingüístico

La voz de Madonna desafía cuatro décadas de envejecimiento vocal femenino, según un estudio lingüístico

Michael Douglas recuerda la competencia con una estrella de la NBA por la atención de Catherine Zeta-Jones

La transformación a la que se sometió Tom Cruise para interpretar a Digger

Catherine Zeta-Jones brinda sus primeras declaraciones sobre las memorias de Michael Douglas: “No tengo intención de leer sobre él”

La pérdida millonaria de 'Digger' para Warner Bros: el fracaso comercial más grande en la carrera de Tom Cruise