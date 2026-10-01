México

Precio de la gasolina en México hoy jueves 1 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

"Si sube la gasolina, sube todo", es la frase popular que refleja la importancia de los costosde los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos auto o no.

Aunque claramente los más interesados en el valor de los combustible son los automovilistas, aquellos que están atrás del volante y lidian con el tránsito en las calles nacionales, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

PUBLICIDAD

Por todo lo anterior, es fundamental mantenerse actualizado sobre los precios de la gasolina para que sus variaciones no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados de la gasolina y el diésel en estados y ciudades.

México: el precio de la gasolina por litro

La gasolina magna está en un promedio de 23.694 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.587pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.013 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Líderes del PAN y PRI arropan a Adrián de la Garza en su informe: perfilan acercamiento rumbo a 2027

Panistas y priistas de Nuevo León impulsan una posible coalición para que De la Garza compita por la gubernatura en 2027

Líderes del PAN y PRI arropan a Adrián de la Garza en su informe: perfilan acercamiento rumbo a 2027

“Me daba unos besotes”: Alejandra Guzmán reaparece en La Casa de los Famosos México y balconea a Ernesto Laguardia

La “Reina del Rock” hizo una aparición especial en el reality show dos semanas después de lesionarse la cadera durante un concierto en Veracruz

“Me daba unos besotes”: Alejandra Guzmán reaparece en La Casa de los Famosos México y balconea a Ernesto Laguardia

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 30 de septiembre

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 30 de septiembre

Qué pasó con Jorge Kahwagi en Big Brother VIP 3 y en qué lugar quedó

El empresario compitió 50 días en la casa de Televisa y compartió encierro con Niurka Marcos, Sergio Mayer y Roxana Castellanos, mientras su partido cuestionó la decisión de alejarse de la Cámara de Diputados

Qué pasó con Jorge Kahwagi en Big Brother VIP 3 y en qué lugar quedó

“Cínico, corrupto y criminal narcopresidente”: Alito Moreno arremete contra reaparición de AMLO

El dirigente nacional del PRI acusó al expresidente de vivir un “falso retiro VIP”

“Cínico, corrupto y criminal narcopresidente”: Alito Moreno arremete contra reaparición de AMLO
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Christian Nodal a Marc Anthony: EEUU sanciona a promotora de conciertos por nexos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa

De Christian Nodal a Marc Anthony: EEUU sanciona a promotora de conciertos por nexos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

“El Chinaco” de Los Zetas suma otro proceso por el secuestro de dos mujeres en Tamaulipas

AMLO dice que acabar con el fentanilo no resolvería la crisis de adicciones en Estados Unidos

Operativo Otomí golpea al crimen en Edomex: 775 detenidos, 30 armas y más de 9 kilos de droga en una semana

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Brianda Deyanara a los rumores de coqueteo con Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Así reaccionó Brianda Deyanara a los rumores de coqueteo con Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Dani Flow arremete contra Ángela Aguilar y revela cómo comenzó su conflicto con Christian Nodal

Funeral de Jorge Kahwagi reúne a políticos y famosos: su madre acude en silla de ruedas para darle el último adiós

David Velasco, vocalista de Porter explicó entre lágrimas por qué abandonó concierto en León

“Me daba unos besotes”: Alejandra Guzmán reaparece en La Casa de los Famosos México y balconea a Ernesto Laguardia

DEPORTES

Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

Travieso Arce confiesa que la muerte de Jorge Kahwagi Macari lo conmocionó: “No lo puedo creer”

Rafa Márquez no convence a Tuca Ferretti: así destrozó el analista de ESPN la nueva era de Selección Mexicana tras el empate con Perú

Checo Pérez vuelve a casa con Cadillac en la Fórmula 1: falta un mes para la celebración del Gran Premio de México

Miguel Herrera defiende a Rafa Márquez por darle oportunidad a jóvenes talentos en el Tri: “Se está atreviendo”