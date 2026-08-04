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La Policía de Brasil allanó a integrantes de un grupo que planeaba atentados contra los poderes públicos durante las elecciones

Los investigados usaron grupos de Telegram para compartir información sobre explosivos, elegir objetivos y organizar posibles ataques a edificios públicos

La operación de la Policía abarcó cinco estados y permitió incautar computadoras y celulares, pero no se hallaron armas ni explosivos (Reuters)
La operación de la Policía abarcó cinco estados y permitió incautar computadoras y celulares, pero no se hallaron armas ni explosivos (Reuters)
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La mañana del martes, la Policía de Brasil desplegó una operación simultánea en cinco estados contra ocho hombres acusados de planear atentados violentos en Brasilia durante las elecciones de octubre.

Las investigaciones revelaron que los sospechosos, con edades entre 19 y 31 años, habrían utilizado grupos públicos en la plataforma Telegram para intercambiar información sobre la fabricación de artefactos explosivos, invasión de edificios públicos, selección de objetivos y formación táctica. También compartieron mapas y modelos tridimensionales de las sedes de los poderes públicos en la capital.

Durante los allanamientos realizados en Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco y Rio Grande do Sul, las autoridades incautaron computadoras y teléfonos celulares de los investigados. Sin embargo, no encontraron armas ni explosivos y no se produjeron detenciones. Uno de los miembros del grupo trabajaba como seminarista en un monasterio de Pernambuco. El resto desempeñaba oficios variados, sin antecedentes delictivos ni vínculos personales previos.

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Los investigadores apuntaron a que la célula operaba bajo un esquema de reclutamiento interestatal y mantenía contacto exclusivamente en línea. Según esa hipótesis, compartió manuales detallados para la fabricación de explosivos y discutió planes para invadir edificios públicos, entre ellos los ministerios, el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y la planta baja del palacio presidencial de Planalto. Además, analizó mapas y compartió plantas arquitectónicas y modelos tridimensionales de los edificios que consideraba posibles blancos.

El secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes, confirmó que la investigación no se limitó a la expresión de opiniones en línea, sino que abarcó la planificación concreta de actos de violencia. Por el momento, los delitos investigados incluyeron asociación criminal y apología del crimen, aunque las autoridades no los catalogaron como actos de terrorismo. El objetivo fue determinar el nivel de organización, el grado de avance de los planes y la posible existencia de ramificaciones o integrantes adicionales.

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La acción policial formó parte de las medidas de seguridad ante la proximidad de las elecciones nacionales (Reuters)
La acción policial formó parte de las medidas de seguridad ante la proximidad de las elecciones nacionales (Reuters)

Las conversaciones interceptadas por la policía muestran que los sospechosos no mencionaron nombres de autoridades ni demostraron afinidad hacia partidos o corrientes políticas específicas; sus acciones se enfocaban contra el sistema político en general. La investigación aún debe esclarecer si el grupo actuaba de manera autónoma o si existían lazos con otras organizaciones.

El contexto de la operación se enmarca en un clima de tensión política en Brasil, que enfrenta una campaña electoral marcada por un fuerte enfrentamiento entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

La memoria de los ataques del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron edificios públicos en Brasilia tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro, sigue presente en la sociedad brasileña. En aquella ocasión, la Corte Suprema consideró los hechos parte de una trama golpista, lo que llevó a la condena y encarcelamiento del expresidente.

(Con información de AFP)

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