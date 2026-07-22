América Latina

Lula da Silva no tiene previsto asistir a las investiduras de De la Espriella y Fujimori

El presidente de Brasil no estará en las tomas de posesión de los presidentes electos de Colombia y Perú

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (EFE/Andre Borges)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (EFE/Andre Borges)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no tiene programado asistir a las tomas de posesión de los presidentes electos Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, según fuentes oficiales.

Por el momento no está prevista su asistencia” a ninguna de las dos ceremonias, declaró a la agencia de noticias EFE una fuente de la Presidencia brasileña.

Fujimori, proclamada el 3 de julio como ganadora de la segunda vuelta presidencial en Perú, tras superar por menos de 50.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez, asumirá el cargo el próximo martes.

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De acuerdo con medios locales, el canciller Mauro Vieira liderará la delegación de Brasil en Lima.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (REUTERS/Juan David Duque)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (REUTERS/Juan David Duque)

Por su parte, De la Espriella tomará posesión en Colombia el 7 de agosto, concluyendo el mandato de Gustavo Petro, quien mantuvo una estrecha alianza regional con Lula.

Las victorias de De la Espriella y Fujimori consolidaron el avance de la derecha en Sudamérica, donde ya gobiernan Daniel Noboa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia, Santiago Peña en Paraguay, José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina.

En Brasil, las elecciones presidenciales serán en octubre y se anticipa un enfrentamiento entre el progresismo representado por Lula y la extrema derecha liderada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex mandatario Jair Bolsonaro, actualmente inhabilitado y en prisión por intento de golpe de Estado.

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Las últimas encuestas muestran a Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo, con ventaja frente a Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor, rumbo a una posible segunda vuelta.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (EFE/Paolo Aguilar)
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (EFE/Paolo Aguilar)

En este escenario, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) enfocará las próximas semanas en asuntos internos y en la preparación de la campaña electoral, que iniciará oficialmente el 16 de agosto.

Previamente, el 2 de agosto, el PT oficializará su candidatura presidencial, nuevamente con Geraldo Alckmin como compañero de fórmula, durante un acto en la ciudad de San Pablo.

Así, el próximo compromiso internacional de Lula sería la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, en Nueva York, según el diario Folha de São Paulo.

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