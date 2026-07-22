México

Más de la mitad del país sin homicidios: México registra 21 casos, mínimo desde 2019

18 de 32 entidades no registraron casos, según el corte oficial

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Los reportes comparativos señalan que el registro del 21 de julio de 2026 marca un mínimo desde que comenzó la publicación diaria, pero esa lectura no aparece en el documento oficial y requiere verificación
Los reportes comparativos señalan que el registro del 21 de julio de 2026 marca un mínimo desde que comenzó la publicación diaria, pero esa lectura no aparece en el documento oficial y requiere verificación

El 21 de julio de 2026, las fiscalías estatales y dependencias federales reportaron un total de 21 víctimas por el delito de homicidio en todo el territorio nacional, de acuerdo con el corte diario difundido por el Gobierno de México.

La cifra representa, según reportes, el número más bajo registrado desde que se comenzó a publicar este conteo diario en 2019. Esta comparación histórica no se desprende directamente del documento oficial del corte, por lo que se recomienda contrastarla con declaraciones específicas de la autoridad competente antes de presentarla como un hecho consumado.

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El corte diario difundido por autoridades federales y fiscalías estatales contabiliza 21 personas asesinadas en el territorio nacional, con base en el registro correspondiente a esa fecha dentro del reporte oficial
El corte diario difundido por autoridades federales y fiscalías estatales contabiliza 21 personas asesinadas en el territorio nacional, con base en el registro correspondiente a esa fecha dentro del reporte oficial

18 entidades sin homicidios registrados

Del total de 32 entidades federativas, 18 no reportaron ningún homicidio en la jornada, lo que equivale a más de la mitad del país. Entre los estados con cero víctimas se encuentran:

  • Aguascalientes
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sonora
  • Tlaxcala
  • Yucatán
  • Zacatecas

Los estados con más casos reportados

En contraste, las entidades con el mayor número de víctimas fueron:

  • Guerrero y Jalisco, con 3 casos cada una
  • Estado de México y Guanajuato, con 2 casos cada una
  • Tabasco, con 2 casos

El resto de las entidades —Baja California, Ciudad de México, Colima, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz— reportaron 1 caso cada una.

Antecedentes: el récord previo era de 25 casos

El lunes 6 de julio de 2026 había marcado el punto más bajo de violencia letal en México en al menos ocho años, con 25 homicidios dolosos registrados en un solo día, de acuerdo con el reporte consolidado del Gabinete de Seguridad federal elaborado con información de las fiscalías de los 32 estados. En esa ocasión, Michoacán concentró la mayor incidencia con 3 casos, mientras que Sinaloa, Puebla, Tabasco, Chiapas y Morelos reportaron 2 víctimas cada uno.

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Con el corte del 21 de julio, la cifra de 21 homicidios superaría ese mínimo previo, aunque esta comparación entre ambos cortes no ha sido confirmada de forma oficial por la autoridad de seguridad federal, por lo que se presenta aquí como una referencia informativa y no como un dato validado por el Gobierno.

Contexto del reporte

El corte forma parte del conteo diario de homicidios que el Gobierno de México comenzó a publicar en 2019. Hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial adicional que detalle las causas específicas de la baja registrada este día, por lo que cualquier interpretación al respecto debe tomarse con cautela hasta un pronunciamiento formal de las autoridades de seguridad.

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